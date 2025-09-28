Caos de tránsito en la autopista General Paz por un brutal choque y vuelco

El resultado del choque y el vuelco que ocurrió esta madrugada.

Un choque y vuelco en la autopista General Paz, a la altura de Roca, provocó caos de tránsito en sentido hacia el Riachuelo durante la mañana de hoy. El incidente, que involucró a dos vehículos y generó un extenso operativo de emergencia, dejó como saldo una persona herida. El episodio se registró cerca de las 6.30.

De acuerdo con los reportes oficiales, los involucrados fueron un Volkswagen Vento y una Ford F100. Ambos conductores lograron salir por sus propios medios tras la colisión. Sin embargo, el conductor de la camioneta, que circulaba solo por el carril lento, fue asistido por el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y trasladado de urgencia al Hospital Grierson con un diagnóstico de politraumatismo.

De fondo, la camioneta Ford F-100 volcada. Adelante, el Volkswagen modelo Vento destrozado en su parte delantera.

Según informó Crónica TV, testigos relataron que el Volkswagen Vento se cruzó desde el carril rápido hacia el lento, lo que provocó que la F100 impactara contra el guardarrail y terminara volcada de costado. La colisión causó que la camioneta perdiera una gran cantidad de combustible.

Integrantes del cuerpo de Bomberos de la Ciudad y personal de Autopistas del Sol (AUSOL) participaron en el operativo, con cortes de los suministros de ambos vehículos para evitar riesgos mayores. El parte oficial que obtuvo este medio detalla que, previo a estas tareas, se desplegó una línea de 38 mm para reforzar la seguridad en la zona.

El auto, con su parte delantera destrozada y atendida por bomberos.

Un dato relevante en la investigación es que el Volkswagen Vento involucrado presenta nueve multas registradas por exceso de velocidad, determinó Crónica TV.

El SAME aéreo arribó al lugar aunque posteriormente se retiró sin realizar traslados adicionales. Las actuaciones policiales y periciales continúan para establecer la mecánica precisa del accidente.

Desde las redes sociales de AUSOL indicaron que el siniestro tuvo lugar en el km 23, que el tránsito está temporalmente cortado, por lo cual el desvío es hacia Colectora.

La camioneta Ford F-100 volcada sobre la General Paz.

Los antecedentes

El martes pasado la Avenida General Paz se sumió en un verdadero caos. En el mismo lugar, dos móviles policiales de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires chocaron esta madrugada durante una persecución en la colectora de la avenida General Paz y Coronel Roca, en el barrio de Villa Riachuelo.

“Todo se inició cuando el conductor de la moto eludió un control policial en jurisdicción de Ciudad, ingresando a Provincia, y por el alerta, un móvil de la Policía bonaerense inició una persecución que volvió al ámbito porteño”, destacaron a este medio.

El incidente comenzó poco después de que el Anillo Digital alertara sobre la presencia de dicha moto y notificara a efectivos de la Policía de la Ciudad y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Un móvil de la Comisaría Vecinal 8 C se acopló al operativo que, de acuerdo con los reportes, derivó en la colisión entre los patrulleros en plena maniobra de interceptación.

Uno de los patrulleros afectados.

El Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) trasladó a un oficial de la Policía de la Ciudad al Centro de Salud 3, mientras que dos agentes de la Policía bonaerense fueron llevados al hospital Grierson con politraumatismos.

A las pocas horas, en la avenida General Paz, a la altura de Arcos, en el barrio de Núñez, se desarrolló un choque en cadena, donde un micro embistió a nueve automóviles que estaban por delante de su trayectoria.

Según confirmaron fuentes del caso a este medio, el incidente ocurrió en la avenida General Paz, mano hacia el Río de la Plata, a la altura de la avenida del Libertador. En el vídeo se observa cómo un micro pierde el control y colisiona con varios vehículos a la vez.

El choque múltiple sobre la Avenida General Paz, que generó un micro.

El sistema de emergencias SAME desplegó seis ambulancias, cuatro motos médicas, una unidad de TRIAGE y dos móviles rápidos para asistir a las personas afectadas, de acuerdo con datos difundidos esta mañana. Tras la atención inicial, un hombre fue trasladado al Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano con diagnóstico de politraumatismos.

Pese al impacto de los vehículos involucrados, fuentes del SAME aseguraron que no se registraron heridos de gravedad entre los ocupantes. Los equipos de salud realizaron las evaluaciones correspondientes en el lugar antes de habilitar nuevamente la circulación.