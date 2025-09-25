Sociedad

Por segundo día, los trenes circulan a 30 km/h: se registran demoras en el servicio

La medida de fuerza del sindicato La Fraternidad inició este miércoles y continúa por tiempo indeterminado. El gremio La Fraternidad reclama falta de avances en las negociaciones paritarias, entre otros puntos

Segundo día del paro técnico de maquinistas (TN)

El impacto de la protesta sindical de La Fraternidad se hace sentir desde las primeras horas de este jueves, cuando los trenes del área metropolitana de Buenos Aires decidieron dar continuidad a la medida de fuerza iniciada ayer y comenzaron a circular a 30 km/h. Es decir, una velocidad que representa la mitad de la habitual y que generó demoras y cancelaciones en todas las líneas principales.

El comunicado de ayer de Trenes Argentinos que sigue vigente hoy

Según informó Trenes Argentinos, esta medida afecta a más de un millón de pasajeros que dependen diariamente del servicio ferroviario para sus traslados laborales y personales. La decisión del gremio de maquinistas, que se extenderá durante la jornada de hoy, abarca a las líneas Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur. Por el momento, la línea Roca no se ve afectada.

La línea Roca por el momento no se ve afectada en el tiempo de circulación

El paro técnico, caracterizado por la reducción drástica de la velocidad de las formaciones, alteró los horarios habituales y provoca una vez más una acumulación inusual de personas en los andenes, mientras los trenes avanzaban a un ritmo cercano al paso de hombre.

El origen de la protesta se encuentra en la falta de avances en las negociaciones paritarias y en una serie de reclamos que, según los trabajadores, no han recibido respuesta. La Fraternidad denunció la ausencia de una propuesta superadora en las discusiones salariales y señaló deficiencias en el servicio de la ART, al que calificaron de “deplorable e insuficiente”.

“Venía de Moreno, (viajamos) todos apretados, es un desastre, se cagan en los laburantes”, dijo un pasajero a C5N acerca de estas demoras que pueden ser del triple de tiempo que durante una jornada normal.

Además, el gremio criticó los bajos ingresos en distintas líneas, atribuidos a acuerdos inconsultos, y cuestionó las diagramaciones e itinerarios, a los que definieron como “un desastre y sin apertura a sugerencias”.

Línea Mitre

No es la primera vez que La Fraternidad recurre a la reducción de velocidad como método de presión. El año anterior, el sindicato ya había implementado esta modalidad de protesta, aunque en esa ocasión la medida se mantuvo durante varias horas, mientras que ahora se prevé que abarque toda la jornada.

Nota en desarrollo...

