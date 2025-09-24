Sociedad

Cerrarán durante este jueves un paso fronterizo a Chile por el pronóstico de nevadas: cuándo reabrirá

Las autoridades dispusieron la interrupción total del tránsito en el corredor internacional entre Argentina y el país vecino desde las 22, para ambos sentidos

Guardar
El cierre responde a pronósticos
El cierre responde a pronósticos de inestabilidad severa y falta de garantías mínimas de seguridad para el tránsito (Foto: Shutterstock)

Las autoridades del Paso Internacional Cristo Redentor informaron el cierre preventivo de la ruta binacional para este jueves. A partir de las 22:00, la circulación quedará interrumpida en ambos sentidos y para todas las categorías de vehículos.

La restricción tendrá impacto tanto para el flujo hacia Chile como para el que se dirige hacia el lado argentino. Antes, desde las 20:00, se activarán las barreras en Uspallata, lo que impedirá el avance hacia la zona de alta montaña y buscará evitar que vehículos y pasajeros queden retenidos en los sectores afectados por el clima.

La decisión responde a las condiciones climáticas pronosticadas para el área cordillerana de Mendoza, donde los reportes técnicos señalan inestabilidad severa y nevadas intensas. Según el medio local Mdz, los informes meteorológicos, el fenómeno previsto comprometerá especialmente las zonas de mayor altitud del corredor internacional, donde no se mantienen las garantías mínimas de seguridad para el tránsito vehicular. Las autoridades subrayan que la clausura temporal de la vía regirá para todo tipo de transporte, sin excepciones.

Desde el organismo a cargo del Paso Cristo Redentor, se aconseja consultar el estado de transitabilidad a través del sitio web oficial antes de programar traslados. Los funcionarios recomiendan a los usuarios reprogramar viajes y realizar las consultas correspondientes para evitar contratiempos durante el lapso que dure la medida de suspensión del servicio sobre la ruta hacia territorio chileno.

Las barreras en Uspallata se
Las barreras en Uspallata se activarán desde las 20:00 para evitar que vehículos queden retenidos en alta montaña

Demoras por falta de personal en el paso Los Libertadores

Otro de los caminos para cruzar a Chile desde Mendoza, el paso Los Libertadores, se encuentra habilitado en ambos sentidos durante este miércoles, aunque los usuarios enfrentaron demoras significativas por la congestión registrada en la zona de control chilena, durante la mañana y mediodía.

Las condiciones climáticas permanecen estables y el tránsito a través de la alta montaña es posible, pero la circulación se vio interrumpida desde las primeras horas del día debido a complicaciones en el complejo fronterizo Los Libertadores.

La congestión se origina principalmente por el funcionamiento restringido de las cabinas de control en el sector chileno. Esta situación obligó a las autoridades a aplicar frenos en la salida de vehículos desde Uspallata en distintos momentos, como acción preventiva ante un posible colapso en la frontera, indicó Mdz.

Según lo informado desde el área de alta montaña, se implementaron cortes intermitentes en Las Cuevas que incluyeron bloqueos de hasta treinta minutos. La medida ralentiza todavía más el flujo de automóviles y camiones, generando nuevos tiempos de espera para quienes recorren el corredor internacional.

El origen de estas trabas se vincula directamente a la dotación limitada de funcionarios en el complejo Los Libertadores. El personal opera con recursos reducidos, impactando la atención tanto a vehículos particulares como a cargas pesadas. Los tiempos de demora se ven multiplicados, afectando a los distintos usuarios del cruce binacional.

Mientras tanto, el paso Pehuenche continúa cerrado a raíz de condiciones meteorológicas adversas. La Ruta Nacional 145 muestra habilitación con precaución solo hasta el kilómetro 60, en el sector de Los Castaños.

El tiempo en la cordillera, al menos hasta este miércoles, muestra algo de estabilidad, con bajas temperaturas registradas en la región. Uspallata presentó 1 grado, mientras que en Las Cuevas el termómetro marcó -9 grados. Según los pronósticos, a partir del jueves podría presentarse inestabilidad, lo que generó el cierre del paso Cristo Redentor.

Las autoridades pidieron prudencia y recomendaron a quienes planean cruzar la cordillera tomar previsiones y planificar el viaje.

Temas Relacionados

MendozaUspallataPaso Internacional Cristo RedentorPaso fronterizoChileÚltimas noticias

