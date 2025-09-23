Batalla campal en Salta por la cancelación del show de una banda de cumbia mexicana

La noche que prometía ser una fiesta al ritmo de la cumbia romántica en La Merced, una localidad del Valle de Lerma, en la provincia de Salta. terminó en un episodio violento y caótico. La presentación del grupo mexicano Los Bybys, anunciada como número central, nunca ocurrió y desató una serie de incidentes que derivaron en enfrentamientos, destrozos y disparos con balas de goma.

Según informaron medios locales, el show estaba previsto para las 2 de la madrugada en la cancha local. A esa hora, el público, que había pagado $18.000 por la entrada, esperaba con expectativa el inicio del espectáculo.

Pero los minutos pasaron y el grupo nunca apareció. En un intento por sostener la noche, la producción colocó a un DJ en el escenario, aunque el malestar ya era evidente entre los asistentes.

A medida que se confirmaba la ausencia de Los Bybys, las reacciones no tardaron en escalar. Hubo gritos, empujones y reclamos que derivaron en agresiones físicas. Testigos registraron escenas de violencia que luego circularon por redes sociales: personas rompiendo sillas, tirando gazebos y enfrentándose entre sí. En uno de los videos se observa a dos mujeres golpeándose, mientras una tercera interviene con lo que parece ser un cinto o látigo, propinando varios rebencazos.

Ante el desborde, efectivos de la Policía ingresaron al predio cerca de las 3 de la mañana con la intención de desalojar el lugar. La intervención policial, lejos de calmar los ánimos, derivó en un enfrentamiento con parte del público.

De acuerdo con el portal Valle de Lerma Hoy, los uniformados comenzaron a disparar balas de goma para dispersar a los presentes. Varios resultaron heridos y se registraron daños materiales en la zona.

Pese a la magnitud del episodio, hasta el momento no se conoció que la productora responsable del evento ni alguno de los organizadores hayan emitido comunicados oficiales. Tampoco hubo devoluciones por el valor de las entradas, uno de los principales reclamos de los asistentes. “Pagamos $18.000 y no nos devolvieron nada”, manifestó un participante, citado por el medio Pue.ok, que también reportó el descontento generalizado entre quienes se retiraron del lugar sin haber visto el espectáculo anunciado.

Los Bybys, banda oriunda de Tequixquiac, Estado de México, y con una trayectoria iniciada en 1991, se ha presentado en múltiples escenarios de Sudamérica, incluyendo Argentina, Bolivia y Paraguay. Conocidos por canciones como “Llorar, llorar” y “Esa mujer”, el grupo no realizó declaraciones públicas sobre lo ocurrido en Salta. La razón detrás de la cancelación de su show en La Merced aún no fue confirmada oficialmente.

Una feroz pelea entre jóvenes ocurrida el jueves pasado a la madrugada a la salida de un boliche ubicado en el barrio porteño de Palermo terminó con dos heridos de arma blanca, caos y sangre en la vereda. Producto de las lesiones cortopunzantes, las víctimas fueron trasladadas de urgencia al hospital Fernández.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el altercado ocurrió en el boliche Ink, localizado sobre avenida Niceto Vega al 5.600, entre Bonpland y Fitz Roy.

Según pudo saber este medio, el conflicto se habría originado dentro del boliche, luego de que un grupo de jóvenes le robara una cadenita a un chico. Ese hecho habría originado la pelea, que continuó afuera del lugar.

“Fue una riña entre 10 personas aproximadamente. Trasladamos a dos pacientes, uno de 18 y otro de 26. Uno con herida de arma blanca en el rostro, a quien se lo compensó en el lugar. Lo trasladamos al Fernández. Y el otro con múltiples heridas de arma blanca, también derivado al Fernández”, precisó el doctor Alberto Crescenti, titular del SAME, en diálogo con el canal de noticias TN.

Como consecuencia de la pelea, agentes de la fuerza de seguridad porteña demoraron a cinco integrantes del grupo que habría robado la cadenita -cuatro varones y una mujer-, quienes fueron identificados por el denunciante del robo.

La investigación del hecho quedó bajo la órbita de la Unidad de Flagrancia Norte, donde se dispuso que una vez que se tenga diagnóstico de las dos personas hospitalizadas se analizará el temperamento correspondiente para las personas demoradas.