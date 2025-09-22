Continúa la investigación sobre el choque fatal en el puente Chaco-Corrientes: el camionero detenido se negó a declarar

así fue el accidente entre al menos 15 vehículos

El camionero detenido por el choque múltiple ocurrido el viernes en el puente interprovincial General Manuel Belgrano, que une Chaco y Corrientes, se abstuvo de declarar ante la Justicia. El acusado, identificado como R.N.D, de 26 años y oriundo de Santa Fe, enfrenta una causa por homicidio culposo en accidente de tránsito, luego de que el impacto provocara la muerte de un motociclista de 57 años.

La investigación quedó a cargo del fiscal en turno, Víctor Recio, quien ordenó la aprehensión del conductor tras las primeras diligencias en el lugar del hecho. Según confirmaron fuentes judiciales citadas por el medio local Diario Norte, el acusado designó como abogado defensor al penalista Marcos Molero y decidió no prestar declaración en esta etapa del proceso.

El siniestro vial se produjo en horas de la tarde, alrededor de las 16:20, en el kilómetro 2,2 del viaducto. De acuerdo con los primeros informes, un camión Volvo perdió el control y generó una colisión en cadena que involucró a un total de 15 vehículos, entre ellos automóviles particulares, utilitarios, un colectivo de larga distancia y una motocicleta Zanella 110 cc.

A raíz del impacto, un hombre que circulaba en moto murió tras quedar atrapado debajo de otro vehículo. La víctima fue identificada como Juan Carlos Pérez, de 56 años, quien se dirigía rumbo a su trabajo en Resistencia, según información a la que accedió Infobae. El motociclista fue rescatado por transeúntes y trasladado al Hospital Escuela de Corrientes, donde falleció producto de las lesiones recibidas.

El conductor del camión se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio culposo

El testimonio de los presentes y las imágenes registradas por las cámaras de la empresa SISE, que opera en la zona, permitieron reconstruir parte de lo ocurrido. De acuerdo con los registros, el camión primero colisionó contra un colectivo de la empresa Ataco Norte, correspondiente a la línea 902, y luego impactó contra otros vehículos que se encontraban detenidos o circulando en el lugar. Ninguno de los 50 pasajeros ni el chofer del ómnibus resultaron heridos.

La escena del accidente obligó a cortar completamente el tránsito en ambos sentidos del puente durante varias horas. En el operativo trabajaron Bomberos de la Policía de Corrientes, Policía Caminera y Gendarmería Nacional, mientras se activaron protocolos preventivos ante el derrame de combustible, según detalló Daniel Bertorello, jefe de los Bomberos Voluntarios de Corrientes.

El conductor del camión declaró inicialmente que el vehículo se había quedado sin frenos, aunque esa versión deberá ser corroborada por los peritajes técnicos que ordenó la fiscalía.

Hasta el momento, el examen de alcoholemia realizado dio resultado negativo, pero aún restan conocerse los análisis toxicológicos, así como los informes sobre el estado del sistema de frenado del rodado.

los momentos despues del accidente en el puente Chaco-Corrientes

En cuanto al camión siniestrado, medios locales informaron que impactó de forma consecutiva contra al menos 14 vehículos, entre ellos un Fiat Uno, un Chevrolet Cruze, un Ford Fiesta, tres Fiat Fiorino, un furgón Citroën, otro Citroën, un Chevrolet Onix, una Volkswagen Amarok, un Toyota Yaris, una Renault Oroch, una motocicleta Zanella y el ya mencionado colectivo.

El momento exacto del impacto fue relatado por un testigo en diálogo con el portal Más Contenidos: “Lo primero que hizo fue volcar contra un colectivo y, a partir de ahí, empieza a golpear los autos. La moto estaba justo al lado nuestro, va a parar debajo de un vehículo. Pudimos levantarlo y sacar al muchacho que estaba abajo. Se apoyó todo el vehículo arriba de él”.

Además del fallecido, dos personas más resultaron lesionadas. Se trata de una mujer con escoriaciones y un hombre con una lesión cervical, quienes también fueron asistidos en el Hospital Escuela de Corrientes, donde permanecen internados.

Mientras avanza la causa penal, el imputado R.N.D continúa detenido y a disposición del fiscal Víctor Recio, quien espera los resultados de las pericias para determinar eventuales responsabilidades técnicas en el fallo del vehículo. La calificación de homicidio culposo se mantiene por el momento, aunque no se descartan nuevas imputaciones en función de los elementos que surjan de la instrucción.