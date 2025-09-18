Lluvias y tormentas en el final del invierno: el tiempo para el AMBA y el resto del país

El SMN indicó fuertes lluvias para el fin de semana, próximo al inicio de la primavera (Fotografía: Maximiliano Luna).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, de cara al fin de semana, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá días cálidos con precipitaciones. Además, diez provincias cuentan con alertas amarillas y naranjas.

Para esta mañana, el SMN señaló que hay una baja probabilidad de lluvias aisladas entre el 10% y el 40%, con una mínima de 17°C. Por la tarde, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura llegará a su máxima de 22°C. Mientras que, a la noche, el descenso será de tres grados y la nubosidad será parcial.

Para el viernes, el clima comenzará a tener una marcada desmejora. En este sentido, el portal Meteored argumentó: “La despedida del invierno y la llegada de la primavera se verán marcadas por la entrada de un frente de aire frío el viernes 19, que irá activando con su avance, la formación de áreas de precipitaciones de variada intensidad, algunas de ellas en la forma de tormentas fuertes en el centro y norte del país, evidenciando la dinámica atmosférica en acción.

A la madrugada comenzará parcialmente nublado y, en la mañana, estará mayormente nublado, con una muy baja probabilidad de lluvias. Sin embargo, en la tarde aumentan las chances de chaparrones y, para la noche, se esperan lluvias aisladas. El día oscilará entre los 16°C de mínima y los 26°C de máxima.

El SMN advierte por tormentas hacia el fin de semana.

Por la mañana, el sábado contará con posibilidades medias de tormentas aisladas, mientras que a la tarde directamente pasarían a tormentas. Además, habrá ráfagas de viento que irán entre los 42 y los 50 kilómetros por hora. Mínima de 16°C y máxima de 20°C.

El domingo comenzará un descenso de la temperatura, que se replicará en el inicio de la nueva semana, además de que mantendrá las ráfagas de viento durante toda la jornada. En la mañana se esperan lluvias aisladas, mientras que a la tarde estará mayormente nublado, con una muy baja posibilidad de precipitaciones. La mínima será de 14°C y la máxima de 18°C.

El tiempo para la Provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas del jueves, hay bancos de niebla al este, por lo que se pide extremar las precauciones a la hora de conducir. Mientras, hay lluvias de distintas intensidades en varias localidades de la provincia, tanto en el sur como en el norte. Por la tarde, y hacia la noche, la nubosidad será variable en casi todo el territorio bonaerense, salvo en el suroeste, donde se mantendrán las precipitaciones (Coronel Suárez, Sierra de la Ventana, Coronel Pringles, Pigüé, Bahía Blanca y Monte Hermoso).

El viernes en la madrugada y en la mañana se esperan tormentas en el sur, oeste y norte. Por la tarde, las precipitaciones se trasladarán hacia el este para, en la noche, finalmente cubrir a toda la provincia. Según Meteored, las precipitaciones podrían superar los 50 mm.

Para el sábado, directamente lloverá durante toda la jornada y se espera que las precipitaciones aumenten en su intensidad. El domingo habrá una mejoría gradual, ya que en la mañana, las lluvias afectarán a la costa bonaerense (desde Bahía Blanca hasta Punta Indio) y suroeste, mientras que la nubosidad será variable en el norte y oeste. Y a la tarde y noche, las lluvias solo se mantendrán al suroeste.

Las alertas por tormentas, lluvias y fuertes vientos en el resto del país.

Las alertas en el resto del país

Para hoy, el SMN indicó que diez provincias cuentan con distintos tipos de alertas. Por tormentas, las provincias afectadas son Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Mendoza, San Luis, La Pampa, Buenos Aires y Río Negro.

Además, en el sur de La Pampa, norte y sur de Río Negro y sur de Buenos Aires rige alerta naranja. En estos casos, se recomienda:

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.

Evitar circular por calles inundadas o afectadas. 5- Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.

En caso de que vos o alguién más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

A su vez, parte de la zona cordillerana de Rio Negro y Chubut cuentan con alerta amarilla por lluvias. Por lo que se pide evitar las actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar los objetos que impidan que el agua escurra. Y mantenerse lejos de zonas costeras y ribereñas.

Por viento Zonda, el sur de Mendoza cuenta con una alerta amarilla. Por lo cual se deben asegurar los elementos que puedan volarse, mantenerse alejado de los árboles ni estacionar vehículos debajo de ellos y cerrar el hogar en forma hermética.

Las alertas establecidas para mañana.

Para mañana, hay alerta amarilla por tormentas en Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, San Luis y Mendoza. También al este de La Pampa y sur de Buenos Aires hay alerta naranja. En tanto, al sur de Neuquén rige una alerta amarilla por lluvias. En la zona cordillerana, que abarca desde La Rioja hasta Mendoza, se mantiene una alerta amarilla por fuertes vientos y viento Zonda.

El SMN puntualiza que la alerta amarilla corresponde a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Mientras que las alertas naranjas están orientadas a “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.