Sociedad

Un ciclista murió tras caer desde un puente mientras circulaba en Córdoba

El hecho ocurrió en el límite entre San Lorenzo y Villa Cura Brochero, cuando un hombre, de 58 años, que descendía por la ruta, perdió el control del rodado

Guardar
El ciclista se precipitó desde
El ciclista se precipitó desde una altura de tres metros mientras descendía por la ruta hacia el puente San Lorenzo (Foto: El Doce)

Un accidente fatal conmocionó este martes a la región de Traslasierra, en la provincia de Córdoba. Un ciclista de 58 años, oriundo de la capital provincial, murió tras caer desde el puente San Lorenzo al lecho del río que separa las localidades de San Lorenzo y Villa Cura Brochero.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:30, en una zona conocida por su atractivo turístico y por ser frecuentada por deportistas que recorren las rutas serranas. Según relataron testigos, el hombre descendía en bicicleta por la ruta que conecta ambas localidades y, al llegar a la curva del puente, perdió el control del rodado.

La maniobra fallida provocó una caída de aproximadamente tres metros de altura hacia una zona del cauce repleta de piedras.

El impacto fue inmediato. Personas que se encontraban en el lugar vieron la secuencia y alertaron a los servicios de emergencia, que acudieron rápidamente. Personal médico brindó los primeros auxilios y procedió al traslado del ciclista en estado crítico al Hospital Regional de Mina Clavero, también identificado como Hospital Luis María Bellodi. Sin embargo, y pese al esfuerzo del equipo de salud, la víctima falleció pocos minutos después como consecuencia de los politraumatismos severos sufridos por la caída.

Agentes de la Policía de Córdoba y personal de emergencias trabajaron en el lugar del siniestro para confirmar los detalles y recabar información preliminar. Según precisó El Doce, la caída se produjo mientras el ciclista circulaba desde San Lorenzo hacia Villa Cura Brochero

El puente San Lorenzo se encuentra en una zona de transición entre la ciudad homónima y Villa Cura Brochero y forma parte de un corredor vial utilizado tanto por residentes como por turistas que recorren la región, el puente está emplazado sobre el cauce de un arroyo serrano, con una estructura que acompaña el relieve accidentado del entorno.

El sector donde tuvo lugar el accidente, es una zona con desniveles marcados y curvas pronunciadas, características del relieve propio del lugar que, en ocasiones, pueden dificultar la circulación segura en bicicleta, especialmente en descensos.

Las autoridades continúan recabando datos para esclarecer completamente el incidente.

Un conductor de apps atropelló a un ciclista, bajó del auto y corrió el cuerpo para escapar con una pasajera a bordo

José C. Paz: un automovilista atropelló y mató a un ciclista, y se dio a la fuga

El lunes pasado, por la tarde, un ciclista murió tras ser atropellado por un automovilista que escapó de la escena en el partido de José C. Paz, al noroeste del Conurbano bonaerense. Las cámaras de seguridad de casas vecinas a la escena del hecho captaron el momento del impacto, que terminó con la vida de Cristian Alejandro Granado, de 34 años.

Las fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió pasadas las 15 en la intersección de las calles Girondo y Félix Iglesias, en el barrio Villa Iglesias y a dos cuadras de la RN 197, por donde Granado, la víctima, circulaba en bicicleta rumbo a su domicilio. Sin embargo, en medio de su regreso a casa, un Ford Fiesta color gris plata lo embistió por la espalda y el conductor, chofer de una aplicación de viajes, lo abandonó en el lugar.

Al recibir el alerta del hecho, personal de la Comisaría 1a de José C. Paz se presentó en el lugar y constató que Granado, padre de un nene de 3 años, se encontraba sin signos vitales. Por su parte, testigos le comentaron a los uniformados que el responsable del hecho se había dado a la fuga sin asistir al damnificado.

Tras un operativo desplegado por la zona, el sospechoso fue identificado como J.L.G., de 40 años, quien finalmente fue interceptado y aprehendido en avenida Remigio López al 4.700, a unos 5 kilómetros del lugar del hecho. Allí, los agentes también incautaron el Ford Fiesta con el que momentos antes había atropellado a la víctima.

Fuentes del caso señalaron a este medio que luego de embestir al ciclista, J.L.G. no dejó descender de su auto a la pasajera que trasladaba al momento del accidente y recién la liberó cuatro cuadras más adelante. “Se entregó cuando supo que lo andaban siguiendo”, agregaron.

La investigación avanza bajo la carátula de homicidio culposo agravado, con intervención de la fiscal Gloria Reguan, de la UFI N° 4 del Departamento Judicial San Martín. El acusado permanece detenido a la espera de la audiencia de indagatoria y análisis de las pruebas obtenidas, mientras la familia de la víctima reclama justicia por la trágica muerte de Granado.

Temas Relacionados

CórdobaMina ClaveroAccidentesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Brutal agresión a un limpiavidrios en Córdoba: le pegaron entre dos hombres y lo dejaron inconsciente

Tras descender de su vehículo, los agresores lo redujeron a golpes y patadas. Quedó tendido en la vereda

Brutal agresión a un limpiavidrios

Una línea del Subte extenderá su horario durante el miércoles por el partido de River por Copa Libertadores

La línea D funcionará hasta la 1 de la madrugada para facilitar la salida de hinchas tras el encuentro contra Palmeiras. Qué estaciones estarán abiertas para mejorar la desconcentración y la conectividad

Una línea del Subte extenderá

Un delincuente robó en una farmacia de La Plata y se tiroteó con la Policía: el video

Sucedió este martes en la localidad de Tolosa y el ladrón fue herido en el abdomen. El mismo local había sido asaltado hace diez días

Un delincuente robó en una

El puma que alertó a los vecinos de Goya tiene fractura en una pata y será operado

El felino había sido capturado el sábado por la tarde en esa localidad de Corrientes. Tras la revisión de veterinarios, determinaron que será operado antes de volver a su hábitat

El puma que alertó a

Un policía fue baleado por delincuentes durante un intento de robo en Morón

El oficial retirado de la Federal recibió un disparo en el hombro. Son tres los detenidos y tres autos los recuperados

Un policía fue baleado por
ÚLTIMAS NOTICIAS
Asesinaron a quemarropa a un

Asesinaron a quemarropa a un joven en plena calle en Neuquén e investigan si se trató de un crimen narco

Brutal agresión a un limpiavidrios en Córdoba: le pegaron entre dos hombres y lo dejaron inconsciente

Proponen una ley para transparentar los aumentos de precios de los combustibles en la provincia de Buenos Aires

Una línea del Subte extenderá su horario durante el miércoles por el partido de River por Copa Libertadores

Un delincuente robó en una farmacia de La Plata y se tiroteó con la Policía: el video

INFOBAE AMÉRICA
De la utopía digital a

De la utopía digital a la desilusión: desafíos y límites en la reconstrucción de una internet más humana

El asesinato de Charlie Kirk: ¿una nueva guerra civil?

Estados Unidos lanzó su mayor iniciativa naval en décadas para contener el avance chino en los mares

Estados Unidos impuso sanciones a empresas que permiten al régimen de Irán financiar su poder militar con la venta de petróleo

Ecuador declaró como organizaciones terroristas a Hamas, Hezbollah y a la Guardia Revolucionaria de Irán

TELESHOW
Catherine Fulop sufrió una dura

Catherine Fulop sufrió una dura caída durante su aparición en el show de Erreway: “Hice un papelón”

Tiago PZK sorprendió con el look que llevó a La Voz Argentina: “Para estar cómodo”

Juli Poggio contó la angustia que siente por la salud de Thiago Medina: “Me acuesto y me levanto llorando”

Flor Jazmín Peña recurrirá a la Justicia tras los polémicos dichos de Agustín Franzoni: “Los siento como una amenaza”

Por qué no se conoció un nuevo parte médico de Thiago Medina: cómo sigue la salud del exparticipante de Gran Hermano