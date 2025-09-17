Un ciclista murió tras caer desde un puente mientras circulaba en Córdoba

El ciclista se precipitó desde una altura de tres metros mientras descendía por la ruta hacia el puente San Lorenzo (Foto: El Doce)

Un accidente fatal conmocionó este martes a la región de Traslasierra, en la provincia de Córdoba. Un ciclista de 58 años, oriundo de la capital provincial, murió tras caer desde el puente San Lorenzo al lecho del río que separa las localidades de San Lorenzo y Villa Cura Brochero.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:30, en una zona conocida por su atractivo turístico y por ser frecuentada por deportistas que recorren las rutas serranas. Según relataron testigos, el hombre descendía en bicicleta por la ruta que conecta ambas localidades y, al llegar a la curva del puente, perdió el control del rodado.

La maniobra fallida provocó una caída de aproximadamente tres metros de altura hacia una zona del cauce repleta de piedras.

El impacto fue inmediato. Personas que se encontraban en el lugar vieron la secuencia y alertaron a los servicios de emergencia, que acudieron rápidamente. Personal médico brindó los primeros auxilios y procedió al traslado del ciclista en estado crítico al Hospital Regional de Mina Clavero, también identificado como Hospital Luis María Bellodi. Sin embargo, y pese al esfuerzo del equipo de salud, la víctima falleció pocos minutos después como consecuencia de los politraumatismos severos sufridos por la caída.

Agentes de la Policía de Córdoba y personal de emergencias trabajaron en el lugar del siniestro para confirmar los detalles y recabar información preliminar. Según precisó El Doce, la caída se produjo mientras el ciclista circulaba desde San Lorenzo hacia Villa Cura Brochero

El puente San Lorenzo se encuentra en una zona de transición entre la ciudad homónima y Villa Cura Brochero y forma parte de un corredor vial utilizado tanto por residentes como por turistas que recorren la región, el puente está emplazado sobre el cauce de un arroyo serrano, con una estructura que acompaña el relieve accidentado del entorno.

El sector donde tuvo lugar el accidente, es una zona con desniveles marcados y curvas pronunciadas, características del relieve propio del lugar que, en ocasiones, pueden dificultar la circulación segura en bicicleta, especialmente en descensos.

Las autoridades continúan recabando datos para esclarecer completamente el incidente.

Un conductor de apps atropelló a un ciclista, bajó del auto y corrió el cuerpo para escapar con una pasajera a bordo

José C. Paz: un automovilista atropelló y mató a un ciclista, y se dio a la fuga

El lunes pasado, por la tarde, un ciclista murió tras ser atropellado por un automovilista que escapó de la escena en el partido de José C. Paz, al noroeste del Conurbano bonaerense. Las cámaras de seguridad de casas vecinas a la escena del hecho captaron el momento del impacto, que terminó con la vida de Cristian Alejandro Granado, de 34 años.

Las fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió pasadas las 15 en la intersección de las calles Girondo y Félix Iglesias, en el barrio Villa Iglesias y a dos cuadras de la RN 197, por donde Granado, la víctima, circulaba en bicicleta rumbo a su domicilio. Sin embargo, en medio de su regreso a casa, un Ford Fiesta color gris plata lo embistió por la espalda y el conductor, chofer de una aplicación de viajes, lo abandonó en el lugar.

Al recibir el alerta del hecho, personal de la Comisaría 1a de José C. Paz se presentó en el lugar y constató que Granado, padre de un nene de 3 años, se encontraba sin signos vitales. Por su parte, testigos le comentaron a los uniformados que el responsable del hecho se había dado a la fuga sin asistir al damnificado.

Tras un operativo desplegado por la zona, el sospechoso fue identificado como J.L.G., de 40 años, quien finalmente fue interceptado y aprehendido en avenida Remigio López al 4.700, a unos 5 kilómetros del lugar del hecho. Allí, los agentes también incautaron el Ford Fiesta con el que momentos antes había atropellado a la víctima.

Fuentes del caso señalaron a este medio que luego de embestir al ciclista, J.L.G. no dejó descender de su auto a la pasajera que trasladaba al momento del accidente y recién la liberó cuatro cuadras más adelante. “Se entregó cuando supo que lo andaban siguiendo”, agregaron.

La investigación avanza bajo la carátula de homicidio culposo agravado, con intervención de la fiscal Gloria Reguan, de la UFI N° 4 del Departamento Judicial San Martín. El acusado permanece detenido a la espera de la audiencia de indagatoria y análisis de las pruebas obtenidas, mientras la familia de la víctima reclama justicia por la trágica muerte de Granado.