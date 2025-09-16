Sociedad

Caos de tránsito en la 25 de Mayo: un choque y dos camiones bloquearon la bajada

El primer incidente tuvo lugar en la salida de la autopista. Un segundo camión, al intentar esquivar el choque, terminó obstruyendo por completo la bajada

Guardar
No se registraron heridos.

Un importante caos de tránsito se registró en las primeras horas de este martes a raíz de un choque entre un auto y un camión en la bajada de la Autopista 25 de Mayo.

El siniestro ocurrió en sentido Liniers–Ezeiza, a la altura de la avenida Entre Ríos, cuando el camión embistió al vehículo. El impacto bloqueó por completo la salida de la autopista y, en medio de la maniobra, un segundo camión intentó superar al que había chocado y terminó interrumpiendo aún más la circulación.

En un primer momento, el desvío para vehículos livianos se realizó por la avenida Jujuy, lo que provocó un fuerte colapso en la zona. Finalmente, tras el trabajo de las grúas, la bajada fue liberada.

En el lugar intervinieron AUSA, personal de Seguridad Vial y el SAME, que acudió de inmediato con ambulancias, aunque no hubo heridos. También se desplegó un helicóptero del servicio de emergencias, que no debió ser utilizado.

Noticia en desarrollo

