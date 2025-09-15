Sociedad

El Gobierno porteño desalojó un hotel usurpado en el barrio Constitución, que era usado como prostíbulo

En el edificio también funcionaba un búnker de venta de droga, según informó la policía de la Ciudad, a cargo del operativo. Ya son 430 los inmuebles recuperados, según la información oficial

Guardar
El Gobierno porteño desalojó un hotel usurpado en Constitución

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recuperó esta mañana una propiedad tomada en el barrio de Constitución que, de acuerdo con la información oficial, había sido convertida en prostíbulo y búnker de venta de drogas. El procedimiento se llevó a cabo en un inmueble situado en Brasil al 1300, donde anteriormente funcionaba el hotel “Sol y Luna”. La intervención estuvo bajo control de la Policía de la Ciudad y del Ministerio Público Fiscal, tras recibir denuncias relacionadas con narcotráfico y prostitución.

El operativo, que se realizó en las primeras horas del día, fue liderado por la Unidad Fiscal Delitos, Contravenciones y Faltas Específicas, encabezada por Jorge Ponce. La propiedad, que llevaba usurpada desde la pandemia y había quedado clausurada, presentaba una situación que, según las autoridades, afectaba directamente la vida de los vecinos y la seguridad del entorno. Durante la intervención participaron también la Dirección de Emergencias, la Dirección de Espacio Público y la Red de Atención, quienes colaboraron en las tareas de recuperación y control del lugar.

Según lo informado por fuentes oficiales, este desalojo forma parte de un plan del ejecutivo porteño para la restitución de bienes a sus legítimos dueños y el combate a actividades ilícitas en la ciudad. Con el inmueble recuperado hoy, se eleva a 430 el número de propiedades que la administración ha logrado desocupar en menos de dos años. El listado incluye sitios históricos y viviendas que estuvieron ocupadas durante décadas, como la Casa Blaquier en el microcentro, el edificio conocido como el “Elefante Blanco” de Belgrano y un predio en San Telmo usurpado por más de una década.

En relación a la intervención en Constitución, la Policía de la Ciudad detalló que el inmueble era escenario de actividades delictivas vinculadas tanto a la explotación sexual como a la comercialización de estupefacientes. Las tareas de investigación y coordinación permitieron recabar elementos suficientes para proceder al desalojo, que fue ordenado judicialmente. La clausura del antiguo hotel y el resguardo de su interior estuvieron orientados a garantizar la seguridad de los vecinos e impedir el retorno de personas vinculadas con los hechos denunciados.

La propiedad, usurpada desde la
La propiedad, usurpada desde la pandemia, afectaba la seguridad y convivencia de los vecinos del barrio, según los funcionarios (Fotos: prensa GCBA)

El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, hizo referencia al operativo a través de un mensaje publicado en redes sociales, en el que afirmó: “Propiedad número 430 devuelta a sus dueños. Hoy recuperamos un edificio usurpado en Constitución donde los vecinos denunciaron que funcionaba un punto de venta de drogas. En la Ciudad, el orden no se negocia. Los bienes de los porteños son sagrados, se protegen y se respetan, como manda nuestra Constitución. Se terminó la joda para los vivos que usurpan y hacen lo que quieren sin consecuencias”, dijo el alcalde.

Desde el Gobierno porteño se indicó que el objetivo de estos operativos es el cumplimiento de la ley, la protección de la propiedad privada y la erradicación de cualquier actividad ilegal dentro del espacio urbano. De acuerdo con la explicación de las autoridades, tanto los desalojos de inmuebles ocupados como la devolución a sus titulares legítimos buscan mejorar la seguridad en los barrios y restituir condiciones de convivencia. Además, se destacó la articulación entre fuerzas policiales, áreas de emergencia y asistencia social para brindar respuestas integrales en situaciones similares.

El operativo fue liderado por
El operativo fue liderado por la Policía de la Ciudad y el Ministerio Público Fiscal tras denuncias de narcotráfico y prostitución.

El antecedente inmediato a este caso se remonta al operativo llevado a cabo en agosto pasado sobre un predio tomado por cartoneros y un ex hotel clausurado.

Las 430 acciones de recuperación de inmuebles relatadas en los informes oficiales comprenden la restitución de viviendas y edificios de uso social, así como la intervención en espacios que habían quedado bajo control de organizaciones delictivas, en muchos casos con larga permanencia. De la lista forman parte predios con historia relevante para la vida urbana, ocupados de manera ilegal durante décadas y transformados en escenarios de distintas clases de delito.

Los operativos buscan erradicar actividades
Los operativos buscan erradicar actividades ilegales y mejorar la seguridad en los barrios porteños.

En el comunicado oficial se subrayó que la política de desalojos llevada adelante por el ejecutivo metropolitano no se limita a casos de usurpaciones residenciales, sino que también abarca la defensa de los comerciantes y el orden en la vía pública. Entre los diez megaoperativos señalados, figuran acciones en importantes arterias de la ciudad como Once, Flores, Chacarita, Parque Centenario, Parque Patricios y Constitución, así como el desarme de feriales ilegales en Retiro, Plaza Lavalle, Congreso y la zona del aeroparque Jorge Newbery.

Autoridades y organismos implicados informaron que todas las intervenciones están regladas por los principios constitucionales que orientan la política urbana local. El Ministerio Público Fiscal reiteró que se da intervención a equipos interdisciplinarios frente a cada desalojo, atendiendo las condiciones particulares de las personas involucradas y facilitando la restitución ordenada de los espacios.

Temas Relacionados

Gobierno de la Ciudad de Buenos AiresJorge MacriPolicía de la CiudadMinisterio Público FiscalConstituciónCiudad de Buenos AiresSeguridad urbanaPropiedad privadaÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Perdiste guachín”: tres policías de la Ciudad fueron procesados por secuestrar a un chico en el Bajo Flores

Están presos, embargados y con sumario administrativo de la fuerza porteña. La víctima permaneció dos horas cautiva hasta que su familia pagó un rescate de 4.000 dólares y 1.500.000 pesos. Hay un cuarto implicado de nacionalidad peruana

“Perdiste guachín”: tres policías de

Cayó un sospechoso por el rapto y el abuso sexual de una mujer en Mariano Acosta: la víctima lo identificó

De 27 años, era buscado desde el pasado 29 de agosto, cuando captó a una joven que iba rumbo a su casa y la violó en un descampado. Fue sometido a una rueda de reconocimiento tras ser arrestado en Merlo

Cayó un sospechoso por el

San Martín: mataron de un tiro en la cara a un militante político en medio de una guerra entre bandas

Sebastián Carrillo era parte del Movimiento Evita. Fue asesinado en el Barrio Independencia mientras se refugiaba de las balas en la casa de su novia. Qué se sabe de la investigación

San Martín: mataron de un

Feroz ataque en patota a un joven a la salida de un boliche en Córdoba: el video

La violenta escena se registró durante la madrugada de este domingo en el barrio Nueva Córdoba de la capital provincial. IMÁGENES SENSIBLES

Feroz ataque en patota a

Video: así es el escondite que usaba uno de los narcos más buscados de Santa Fe para ocultarse dentro de su propia casa

Waldo Bilbao estaba prófugo desde 2023. Era uno de los líderes de una red que abastecía con cocaína a Rosario, Córdoba y Buenos Aires. Todavía buscan a su hermano y socio, Brian Bilbao

Video: así es el escondite
ÚLTIMAS NOTICIAS
Presupuesto 2026: el ajuste del

Presupuesto 2026: el ajuste del gasto en subsidios continuará como clave del ancla fiscal del Gobierno

Fumar marihuana cuadruplica el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2

El Ministerio de Salud actualizó el esquema de vacunación contra el sarampión

“Perdiste guachín”: tres policías de la Ciudad fueron procesados por secuestrar a un chico en el Bajo Flores

¿Fin del crédito hipotecario?: por la suba de tasas, el sector inmobiliario advierte que están cayendo los préstamos

INFOBAE AMÉRICA
Tras la ofensiva rusa en

Tras la ofensiva rusa en Polonia, la OTAN activó una nueva iniciativa militar con un despegue de emergencia

Estados Unidos no impondrá aranceles a China por comprar petróleo ruso a menos que Europa lo haga antes

Joyce Carol Oates elogió un libro de Samanta Schweblin en el New York Times: aquí, el texto completo

Tensión en Turquía: un tribunal postergó el fallo sobre un líder opositor

Medvedev dijo que aplicar una zona de exclusión aérea sobre Ucrania equivaldría a una declaración de guerra de la OTAN

TELESHOW
Los mensajes de apoyo de

Los mensajes de apoyo de Wanda Nara y Maxi López a su hijo Valentino: qué le pasó al joven

Nancy Dupláa saludó a su papá por su cumpleaños número 88: “Es lo más del mundo”

Fito Páez, protagonista del Tiny Desk: así fue el concierto que celebra el corazón de la música latina

Maypi Delgado recordó el difícil momento que atravesó durante su embarazo con su expareja ausente: “Fue muy duro”

Jimena Barón celebró los tres meses de su hijo Arturo con Matías Palleiro: “Vivir así es lo que quisiera siempre”