Temperaturas agradables y chaparrones: qué dice el pronóstico del tiempo para el AMBA este fin de semana

Se prevén chaparrones para este sábado por la noche (Maximiliano Luna)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa dos jornadas con temperaturas agradables y cielo variable en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y alrededores. A pesar de las condiciones templadas, en las próximas horas se prevé un episodio de lluvias.

De acuerdo con el último pronóstico del organismo, este sábado se presentará con nubosidad entre parcial y mayor, con valores térmicos que oscilarán entre los 13 y los 18 grados. Los chaparrones llegarán al AMBA por la noche.

En tanto, el domingo se espera un cielo mayormente nublado y un repunte de la temperatura, que subirá hasta los 22 grados durante la tarde. La probabilidad de lluvias será baja y se concentrará únicamente en la madrugada, luego de las precipitaciones del día anterior.

La próxima semana se presentará estable y con temperaturas templadas en el AMBA. El lunes será una jornada con marcas entre los 13 y los 20 grados, y un cielo que oscilará entre mayormente y parcialmente nublado.

Podría registrarse algún episodio aislado durante la mañana del lunes (Maximiliano Luna)

Hacia el martes, se espera un leve ascenso de la máxima, que rondará los 21 grados, con condiciones similares y cielo parcialmente cubierto. Al día siguiente continuará la tendencia: se prevén marcas entre 15 y 24 grados, en un día cargado de nubes pero sin probabilidad de lluvias.

El jueves mantendrá el mismo panorama, con un rango térmico de entre 18 y 21 grados y predominio de nubosidad, mientras que el viernes cerrará la semana con características muy parecidas: cielo mayormente nublado y temperaturas que se moverán entre 17 y 21 grados.

La probabilidad de precipitaciones se mantendrá muy baja durante toda la semana, y solo podría registrarse algún episodio aislado durante la mañana del lunes.

Seis provincias en alerta meteorológica

El SMN emitió alertas amarillas por tormentas, vientos fuertes y Zonda en seis provincias. Las precipitaciones se presentarán en la zona cordillerana de Neuquén, que espera valores de precipitación acumulada de entre 10 y 15 milímetros, especialmente en las zonas altas.

“No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en zonas de mayor altitud”, indicó el organismo al respecto.

Las provincias en alerta meteorológica (SMN)

Por vientos intensos, en tanto, rige un alerta para el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, gran parte de La Pampa y también para sectores de San Luis, Mendoza y San Juan.

“El área situada al sudoeste de la provincia de Buenos Aires será afectada por vientos del sector norte, con velocidades entre 35 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h”, detallaron.

Respecto a La Pampa, agregaron que se prevén vientos del sector oeste con intensidades de entre 35 y 50 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. En el resto de las provincias bajo alerta, las velocidades estarán entre 30 y 40 km/h, con ráfagas máximas de hasta 70 km/h.

Por último, el fenómeno del Zonda afectará únicamente a Mendoza y San Juan, provincias en donde se puede producir “reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas”.

(Ricardo Rubio - Europa Press)

La primavera en el AMBA podría ser más calurosa que lo habitual

El informe climático trimestral del SMN anticipa una primavera con importantes contrastes térmicos y de precipitaciones en las distintas regiones del país. Según el organismo, se esperan diferencias marcadas en las tendencias de temperaturas y precipitaciones para el período septiembre-noviembre de 2025.

El pronóstico actualizado por el SMN ubica al centro y noreste de Argentina dentro de un escenario de temperaturas que oscilarán en torno a lo habitual o con valores levemente por encima del promedio, mientras que el sur del país podría experimentar registros inusualmente cálidos. Al norte y noroeste, las estimaciones advierten por valores inferiores a la media histórica en las temperaturas.

Consultado por Infobae, el licenciado en Medio Ambiente y pronosticador del Aeropuerto de Córdoba, Marcelo Madelón detalló: “De acuerdo a las estimaciones que realiza el Servicio Meteorológico Nacional, las tendencias para septiembre, octubre y noviembre con respecto a las precipitaciones van a ser normales para este trimestre en el este, noreste y centro del país. Pero serán superiores a la normal en el noroeste y en la región de Cuyo, mientras que serán inferiores al valor normal en toda la Patagonia”.