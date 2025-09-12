Sociedad

Agradable, pero con poco sol: cómo estará el tiempo durante el fin de semana en el AMBA, según el SMN

Los especialistas no descartan posibles precipitaciones leves en la región en la madrugada del domingo. Hasta cuándo se mantendrán las temperaturas primaverales

Guardar
El avance de un frente
El avance de un frente frío sobre Buenos Aires dejó nubosidad, pero no precipitaciones, y se espera que el clima se mantenga ameno (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante la tarde del miércoles, un frente frío débil avanzó sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), acompañado de nubarrones y un notorio cambio temporario del viento hacia el sudoeste. Pese al aspecto amenazante del cielo, el fenómeno no dejó precipitaciones en la región. Sin embargo, dejó algunas nubes durante el jueves que permanecerán el fin de semana.

A pesar de este episodio, las condiciones meteorológicas se estabilizaron con rapidez y se recuperó la calma característica de los últimos días en la región.

Las previsiones meteorológicas indican que, en el transcurso de las siguientes horas, tanto la ciudad como los alrededores continuarán presentando un panorama de tiempo ameno.

Tras un jueves estable y donde predominó el sol sobre la Ciudad de Buenos Aires, la temperatura estuvo alrededor de los 23 grados, de las más altas registradas en la semana.

De acuerdo con el medio especializado Meteored, el viernes 12 persistirá la estabilidad atmosférica, aunque algunas nubes podrían cruzar el cielo sin desplazar la predominancia solar.

El viento, inicialmente débil desde el norte, rotará hacia el este y experimentará cierta intensificación en horas nocturnas, con ráfagas estimadas entre 30 y 40 km/h en la Ciudad de Buenos Aires y zonas costeras bonaerenses.

En cuanto a la variación térmica, los extremos oscilarán entre los 13 grados de mínima por la mañana y los 21 grados previstos como máxima para la tarde de la jornada, indica el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Mirando hacia el fin de semana, el panorama muestra una tendencia hacia una ligera inestabilidad en la región. Disturbios en altura cruzarán la franja central de Argentina, lo que incrementará levemente la inestabilidad, aunque la atmósfera baja se mantendrá mayormente seca.

El sábado 13 transcurrirá en su mayor parte bajo condiciones de buen tiempo sobre Buenos Aires, con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del noreste que rotarán al este, situación que podría generar algunas ráfagas menores especialmente en zonas cercanas al río, según Meteored.

La temperatura máxima ascenderá hasta los 20 grados, mientras que la mínima, por la mañana, será de 12 grados. La llegada de la inestabilidad se aguarda recién hacia la noche, aunque el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada.

Los pronósticos de Meteored señalan una baja probabilidadmenor al 20 %, según el pronóstico por ensamble del modelo europeo— de lluvias débiles e intermitentes entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. En caso de presentarse, las precipitaciones serían aisladas y con acumulados despreciables.

El domingo 14 mantendría un escenario de ligerísima inestabilidad, bajo un cielo mayormente nublado durante todo el último día del fin de semana. No se descarta la aparición de nubarrones avanzando en la región durante la tarde, aunque sin señales marcadas de acumulación hídrica relevante.

En cuanto a las temperaturas, el día se presentará más caluroso que la jornada previa. La máxima llegará a los 23 grados, mientras que la mínima descenderá hasta los 14 grados.

El tiempo primaveral persistirá en el comienzo de la próxima semana, donde se espera que tanto lunes como martes la máxima sea de 21 grados. El miércoles podría ascender hasta los 23, de acuerdo con los datos del organismo nacional. Las mínimas estarán alrededor de los 13 grados.

Alertas por viento en el interior del país

El SMN emitió alertas por
El SMN emitió alertas por vientos fuertes en La Pampa, San Luis, sur de La Rioja, Santa Cruz, noroeste de Buenos Aires, Mendoza y San Juan

En cuanto al pronóstico en el resto de la Argentina, se esperan jornadas con mucho viento en cuatro provincias distintas. El SMN emitió una alerta amarilla para la jornada del viernes.

La misma rige para casi toda la provincia de La Pampa y San Luis, y llega hasta el sur de La Rioja. En el sur del territorio nacional, la advertencia es para la costa atlántica de Santa Cruz.

Para el sábado la situación permanece igual en las provincias mencionadas, aunque hay alerta para nuevas regiones. El noroeste de Buenos Aires por viento, y en Mendoza y San Juan por vientos zonda.

Temas Relacionados

AMBACiudad de Buenos AiresTiempoClimaÚltimas noticiasSMN

Últimas Noticias

Encontraron muerto a un turista argentino que había desaparecido hacía cuatro días en Río de Janeiro

Alejandro Ainsworth tenía 54 años y estaba de vacaciones. No se sabía nada de él desde el domingo. Su familia había viajado a Brasil para colaborar con las autoridades. La hipótesis principal de la Policía

Encontraron muerto a un turista

Tres empleados de Correo Argentino de Rosario fueron detenidos por maniobras con encomiendas internacionales

Fueron allanados y arrestados por la Policía Federal a pedido de los fiscales Javier Arzubi Calvo y Soledad García. Hubo un cuarto aprehendido, que era un importador

Tres empleados de Correo Argentino

El Gobierno de Santa Fe entregó pistolas Taser a la policía: se implementarán en la capital y en Rosario

La vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro Pablo Cococcioni encabezaron la entrega en el marco de una licitación que incorporó equipamiento de baja letalidad y herramientas de control policial

El Gobierno de Santa Fe

Quién era el turista argentino que desapareció y fue hallado muerto en Río de Janeiro

Alejandro Ainsworth se encontraba de vacaciones en Copacabana. Fue visto con vida por última vez el domingo, tras salir del hotel donde se alojaba. La hipótesis que maneja la Policía

Quién era el turista argentino

“Buenas Noches, Cenicienta”: la hipótesis sobre cómo murió el turista argentino en Río de Janeiro

La División de Homicidios de la policía brasileña investiga la muerte de Alejandro Ainsworth, de 54 años. Estaba desaparecido desde el domingo. Cómo es la modalidad delictiva similar al de las viudas negras y el antecedente fatal

“Buenas Noches, Cenicienta”: la hipótesis
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Senado de EEUU podría

El Senado de EEUU podría confirmar a Peter Lamelas como embajador en la Argentina en la sesión del lunes

Tres empleados de Correo Argentino de Rosario fueron detenidos por maniobras con encomiendas internacionales

El Gobierno de Santa Fe entregó pistolas Taser a la policía: se implementarán en la capital y en Rosario

Quién era el turista argentino que desapareció y fue hallado muerto en Río de Janeiro

Facundo Tignanelli: “Hay que cortarla con la novelita del llamado entre Cristina y Axel”

INFOBAE AMÉRICA
El Gobierno de Brasil rechazó

El Gobierno de Brasil rechazó las “amenazas” de Estados Unidos tras la condena a Bolsonaro y defendió la independencia judicial

La inteligencia artificial frente al razonamiento y la creatividad, según un físico

Estados Unidos “no está lejos” de cerrar acuerdos comerciales con India, Taiwán y Suiza, según funcionarios estadounidenses

Marco Rubio calificó de “caza de brujas” la condena a Bolsonaro y advirtió que Estados Unidos “responderá en consecuencia”

La defensa de Bolsonaro pedirá la prisión domiciliaria del ex presidente y sus hijos repudiaron al Supremo Tribunal

TELESHOW
Trueno confirmó su relación con

Trueno confirmó su relación con la modelo Teresa Prettel: “Mi wacha es andaluza”

Yami Safdie deslumbró con un llamativo look en la Vogue Fashion’s Night Out: tejido metálico y pedrería brillante

Las sensuales imágenes de Wanda Nara, a puro escote y con escenas jugadas en “Tóxica”, su nuevo videoclip

La palabra de Emilia Attias ante los rumores de embarazo: “No está en los planes”

Entre libros, playa y naturaleza: el tiempo de relax de Griselda Siciliani