Agradable, pero con poco sol: cómo estará el tiempo durante el fin de semana en el AMBA, según el SMN

El avance de un frente frío sobre Buenos Aires dejó nubosidad, pero no precipitaciones, y se espera que el clima se mantenga ameno (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante la tarde del miércoles, un frente frío débil avanzó sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), acompañado de nubarrones y un notorio cambio temporario del viento hacia el sudoeste. Pese al aspecto amenazante del cielo, el fenómeno no dejó precipitaciones en la región. Sin embargo, dejó algunas nubes durante el jueves que permanecerán el fin de semana.

A pesar de este episodio, las condiciones meteorológicas se estabilizaron con rapidez y se recuperó la calma característica de los últimos días en la región.

Las previsiones meteorológicas indican que, en el transcurso de las siguientes horas, tanto la ciudad como los alrededores continuarán presentando un panorama de tiempo ameno.

Tras un jueves estable y donde predominó el sol sobre la Ciudad de Buenos Aires, la temperatura estuvo alrededor de los 23 grados, de las más altas registradas en la semana.

De acuerdo con el medio especializado Meteored, el viernes 12 persistirá la estabilidad atmosférica, aunque algunas nubes podrían cruzar el cielo sin desplazar la predominancia solar.

El viento, inicialmente débil desde el norte, rotará hacia el este y experimentará cierta intensificación en horas nocturnas, con ráfagas estimadas entre 30 y 40 km/h en la Ciudad de Buenos Aires y zonas costeras bonaerenses.

En cuanto a la variación térmica, los extremos oscilarán entre los 13 grados de mínima por la mañana y los 21 grados previstos como máxima para la tarde de la jornada, indica el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Mirando hacia el fin de semana, el panorama muestra una tendencia hacia una ligera inestabilidad en la región. Disturbios en altura cruzarán la franja central de Argentina, lo que incrementará levemente la inestabilidad, aunque la atmósfera baja se mantendrá mayormente seca.

El sábado 13 transcurrirá en su mayor parte bajo condiciones de buen tiempo sobre Buenos Aires, con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del noreste que rotarán al este, situación que podría generar algunas ráfagas menores especialmente en zonas cercanas al río, según Meteored.

La temperatura máxima ascenderá hasta los 20 grados, mientras que la mínima, por la mañana, será de 12 grados. La llegada de la inestabilidad se aguarda recién hacia la noche, aunque el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada.

Los pronósticos de Meteored señalan una baja probabilidad —menor al 20 %, según el pronóstico por ensamble del modelo europeo— de lluvias débiles e intermitentes entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. En caso de presentarse, las precipitaciones serían aisladas y con acumulados despreciables.

El domingo 14 mantendría un escenario de ligerísima inestabilidad, bajo un cielo mayormente nublado durante todo el último día del fin de semana. No se descarta la aparición de nubarrones avanzando en la región durante la tarde, aunque sin señales marcadas de acumulación hídrica relevante.

En cuanto a las temperaturas, el día se presentará más caluroso que la jornada previa. La máxima llegará a los 23 grados, mientras que la mínima descenderá hasta los 14 grados.

El tiempo primaveral persistirá en el comienzo de la próxima semana, donde se espera que tanto lunes como martes la máxima sea de 21 grados. El miércoles podría ascender hasta los 23, de acuerdo con los datos del organismo nacional. Las mínimas estarán alrededor de los 13 grados.

Alertas por viento en el interior del país

El SMN emitió alertas por vientos fuertes en La Pampa, San Luis, sur de La Rioja, Santa Cruz, noroeste de Buenos Aires, Mendoza y San Juan

En cuanto al pronóstico en el resto de la Argentina, se esperan jornadas con mucho viento en cuatro provincias distintas. El SMN emitió una alerta amarilla para la jornada del viernes.

La misma rige para casi toda la provincia de La Pampa y San Luis, y llega hasta el sur de La Rioja. En el sur del territorio nacional, la advertencia es para la costa atlántica de Santa Cruz.

Para el sábado la situación permanece igual en las provincias mencionadas, aunque hay alerta para nuevas regiones. El noroeste de Buenos Aires por viento, y en Mendoza y San Juan por vientos zonda.