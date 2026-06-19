Crimen y Justicia

Ejecutó a un hombre de un tiro en la cabeza en Tucumán, huyó a Perú y lo detuvieron: fue extraditado a Argentina

El crimen ocurrió en 2024, cuando efectuó una serie de disparos desde una moto. En la misma secuencia, hirió a otra persona. Cómo lo arrestaron

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extraditaron desde peru a un argentino acusado de homicidio
Una comisión de la PFA viajó a Perú para custodiar al sospechoso durante la extradición

Agentes de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA) extraditaron desde Perú a un argentino, acusado de asesinar a sangre fría a un hombre de un tiro en la cabeza en la provincia de Tucumán.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el operativo fue fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional y solicitado por el Colegio de Jueces del Centro Judicial Capital de Tucumán, bajo la órbita del juez Daniel Leiva.

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El asesino está acusado del delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, por el hecho que ocurrió en marzo de 2024.

Según consta en el expediente, el imputado y un cómplice arribaron al lugar del crimen en una motocicleta y efectuaron varios disparos contra un grupo de personas, con claras intenciones de quitarles la vida. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de una de las víctimas y le provocó la muerte en el acto, mientras que otra persona resultó herida en distintas partes del cuerpo. Tras la agresión, ambos responsables se dieron a la fuga y permanecieron prófugos.

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A raíz del hecho, la autoridad judicial de Tucumán solicitó la intervención de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA, que tramitó la captura internacional del sospechoso, de nacionalidad argentina. El Departamento Interpol de la PFA emitió la correspondiente Notificación de Índice Roja, permitiendo activar los mecanismos de cooperación internacional.

Luego de diversas tareas de inteligencia y un exhaustivo intercambio de información con Interpol Perú, se logró determinar el paradero del sospechoso en ese país. La investigación dio sus frutos y finalmente las autoridades peruanas confirmaron oficialmente la detención del imputado en septiembre del año pasado.

extraditaron desde peru a un argentino acusado de homicidio
El presunto asesino ya fue extraditado a Argentina

El hombre quedó a disposición de la justicia de ese país y sujeto al proceso de extradición.

A partir de ahí, el órgano judicial argentino remitió la solicitud formal de extradición a través del canal diplomático. Tras varios meses, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación recibió la confirmación de que la extradición había sido concedida por el gobierno peruano.

“Al establecer que éste se hallaba en la República del Perú, se llevó adelante un exhaustivo intercambio de información con personal de Interpol Perú, a fin de recabar la mayor cantidad de información posible para lograr su localización. Como resultado de ello, los colegas confirmaron mediante comunicación oficial la detención del investigado en septiembre de 2025 en ese territorio, quedando sometido al proceso de extradición”, indicaron las fuentes consultadas por este medio.

La extradición se concretó tras un procedimiento internacional coordinado entre la Policía Federal Argentina, Interpol Perú y autoridades diplomáticas. Tras la aprobación de su extradición, una comisión policial argentina viajó a Lima para asumir su custodia y el traslado al país.

Los agentes asumieron la custodia del detenido y gestionaron su traslado seguro hasta la Argentina, bajo un estricto protocolo de seguridad y coordinación entre organismos de ambos países.

Al arribar al país, el asesino quedó a disposición del juez Daniel Leiva y del órgano judicial que lo requirió, a la espera del proceso penal por el delito que le imputan.

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