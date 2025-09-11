Sociedad

Retiro: se desató un incendio en el edificio Libertad

El fuego afecta parte de las instalaciones del edificio ubicado en Retiro, donde trabajan varias dotaciones de bomberos

Por Alejandro Caminos

Se incendia el edificio Libertad, en Comodoro Py

Pasadas las 11 de la mañana se desató un incendio en el edificio Libertad, ubicado en el barrio porteño de Retiro. Las llamas se iniciaron en el parabalas de goma del Polígono de Tiro, durante un adiestramiento rutinario del personal. Y que está junto a la playa de estacionamiento del lugar.

El edificio está ubicado en Comodoro Py 2055 y es de la Armada Argentina. Si bien el fuego está dominado, actualmente está trabajando el cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires junto al SAME.

“Se trata de un lugar sin contacto con el edificio principal y está en un sector de contrafrente, junto a la playa de estacionamiento”, informaron fuentes de la Armada a Infobae.

Finalmente el fuego fue controlado
Finalmente el fuego fue controlado (Fotografía: Jaime Olivos).

A su vez, también indicaron que evacuaron todo el material pirotécnico que podía llegar a agravar la situación, como también a todo el personal. Mientras, el cuerpo de bomberos intenta que las llamas no alcancen a la imprenta lindera al edificio, ya que cuenta con mucho material inflamable.

El edificio Libertad de la
El edificio Libertad de la Armada (Fotografía: Jaime Olivos).

Sin embargo, y con relación a este incidente, sucedió otro hecho. Y es que una ambulancia del SAME, que se dirigía al lugar, volcó a metros de llegar, sobre la avenida Comodoro Py.

La ambulancia que volcó de
La ambulancia que volcó de camino al siniestro (Fotografía: Jaime Olivos).

Es por eso que señalaron: “Personal del Grupo Especial de Rescate (GER) Caballito, de Bomberos de la Ciudad, acudió a auxiliar a los ocupantes de la ambulancia que volcó metros antes de llegar al predio donde se registraba el incendio. Los rescatistas auxiliaron al conductor y al médico, que luego fueron trasladados al hospital Fernández”.

Incendio en el edifico Libertad

En el lugar también trabaja una unidad cisterna, personal del GER Saavedra y la Brigada de Emergencias Especiales.

Incendio en La Plata

El lunes pasado, un incendio de grandes dimensiones afectó durante la madrugada del domingo a un galpón de un corralón de materiales situado en las calles 139 y 512 de la ciudad de La Plata. La magnitud del fuego exigió una rápida coordinación entre varias dotaciones de bomberos y la movilización del Comando de Patrullas, ante el riesgo de que las llamas se extendieran a estructuras vecinas.

El humo después del incendio,
El humo después del incendio, en un corralón de La Plata (Foto: 0221).

El aviso de emergencia se registró en los primeros minutos del domingo. Al arribar al lugar, los efectivos confirmaron que el fuego avanzaba con rapidez dentro del predio, lo que llevó a solicitar refuerzos a distintos cuarteles de bomberos de la ciudad. Los equipos desplegaron un amplio operativo y lograron controlar el incendio antes de que afectara propiedades aledañas.

Durante la intervención, el sereno que se encontraba en el galpón necesitó asistencia médica tras inhalar humo. Las pérdidas materiales fueron importantes tanto en la estructura del galpón como en los elementos almacenados. No se reportaron más víctimas y el hecho dio inicio a una investigación para establecer el origen del siniestro.

