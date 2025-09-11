Sociedad

El “lado B” de tener un nombre único en Argentina: “Estuve sin DNI durante meses hasta que un juez habilitó mi inscripción”

Un joven de 27 años, oriundo de la localidad bonaerense de Banfield, integra el listado de los 29.000 nombres únicos que tiene el Registro Nacional de las Personas (Renaper) en su base de datos

Cinthia Ruth

Por Cinthia Ruth

Guardar
Nació el 1 de junio
Nació el 1 de junio de 1998 y su nombre es único en Argentina, según datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER)

Nombrar a un hijo nunca resulta una decisión simple. En ese proceso se entrecruzan las tradiciones familiares, los significados culturales, las modas del momento y, cada vez más, la búsqueda de un nombre diferente que aporte originalidad. En un país como Argentina, marcado por la mezcla de raíces europeas, pueblos originarios e influencias de inmigraciones recientes, las posibilidades se multiplican y convierten la elección en un desafío tan amplio como simbólico.

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) mantiene, desde hace décadas, una base de datos que refleja esa diversidad. Allí figuran más de 29.088 nombres únicos, es decir, que fueron inscriptos una sola vez entre 1925 y 2015.

Detrás de cada uno de ellos hay una historia particular, muchas veces atravesada por la creatividad, la búsqueda de identidad o incluso un error ortográfico que quedó plasmado para siempre.

El joven de nombre único
El joven de nombre único tiene 27 años y vive en Banfield

Dentro de esa lista aparece “Coven”, uno de esos nombres singulares que, lejos de quedar en el olvido, hoy identifica a un joven de 27 años oriundo de Banfield. Su caso forma parte de un universo que muestra cómo, a la hora de elegir un nombre, los argentinos pueden ser tan creativos como transgresores.

La historia de mi nombre atravesó generaciones, registros civiles, trabas burocráticas y situaciones insólitas”, admitió en diálogo con Infobae Coven Marchetti, quien nació el 1 de junio de 1998.

El pico de popularidad del
El pico de popularidad del nombre Coven ocurrió en 1998, año en que nació el joven de Banfield

La primera vez que el nombre Coven llegó a los oídos de la familia Marchetti fue a través de un inmigrante. Su bisabuelo escuchó ese apellido, le gustó y decidió utilizarlo para su hijo. Así nació “Coven Oscar”, el primer portador dentro del linaje familiar, que es el abuelo de joven y está fallecido. Con el tiempo, esa rareza quedó registrada en los documentos y se transformó en una marca dentro del árbol genealógico.

Sin embargo, el padre de Coven, no heredó el nombre. Sus padres lo llamaron “Fernando”, como tantos otros en la Argentina. Pero cuando llegó el momento de elegir cómo llamar a su hijo, el hombre decidió rescatar ese nombre único que había marcado a su padre. Y así fue como en 1998 intentó inscribir a su hijo como Coven, aunque el camino no fue tan sencillo.

Coven junto a su mamá,
Coven junto a su mamá, su papá y su hermana mayor

Los problemas en el Registro Civil

Los padres de Coven se encontraron con un problema burocrático: el nombre no figuraba en ninguna lista oficial y el abuelo que lo había portado ya había fallecido, lo que dificultaba acreditar el antecedente.

Para que el registro lo aceptara, tuvieron que recurrir a un juez, quien elaboró un documento con diez ítems justificativos: que era de fácil pronunciación, que no resultaba ofensivo, que no estaba en otro idioma, entre otras condiciones.

Hasta el día de hoy,
Hasta el día de hoy, Coven sigue veraneando con su familia en Mar del Plata

Finalmente, la resolución salió a favor. “Tengo esa hoja encuadrada en mi habitación, firmada y sellada, que aprueba mi nombre”, contó Coven con orgullo. Durante dos meses, mientras tanto, fue un bebé sin documento oficial, hasta que la Justicia lo habilitó.

Como plan alternativo, mis padres pensaban ponerme Federico, aunque en la intimidad de la familia me iban a llamar Coven”, admitió.

La anécdota que recuerda con humor es la de una empleada del registro que, al escuchar el nombre, le dijo a su madre: “Con tantos nombres lindos, ¿le vas a poner ese?”. Lejos de desanimarse, esa reacción terminó de convencerla.

Coven tiene enmarcado el permiso
Coven tiene enmarcado el permiso que solicitaron sus padres para poder llamarlo de esa manera

Coven creció en la localidad bonaerense de Banfield, partido de Lomas de Zamora, a apenas cinco cuadras de la cancha del “Taladro”. Sin embargo, a pesar de que casi toda su familia y sus amigos son fanáticos de Banfield, él tomó otro camino. Su corazón futbolero quedó ligado a Aldosivi de Mar del Plata.

El flechazo surgió en la infancia, en los viajes familiares a Miramar. Su padre, enamorado de la costa atlántica, lo incentivaba a mirar hacia ese club marplatense. “Mi viejo me mostraba la sede de Aldosivi en Punta Mogotes cada vez que pasábamos, me decía que era un buen club. Yo empecé a investigar y me atrapó su historia”, recordó.

El primer partido que presenció fue un Aldosivi-River en la B Nacional. Desde entonces, se hizo socio y compartió con su padre incontables viajes a la costa para alentar al equipo. “Era algo más que fútbol: era un momento de unión con mi viejo, una tradición familiar”, remarcó.

Coven, junto su papá Fernando.
Coven, junto su papá Fernando. El nombre que lleva el joven era el mismo que tenía su abuelo

Hace un mes, Coven asumió un nuevo puesto en la Unidad Funcional de Defensa Nº 26 (UFD N° 26) de Ezeiza, que es la defensoría penal que representa a personas imputadas en delitos, brindando asesoramiento y patrocinio jurídico en el fuero penal.

El último episodio fue en las elecciones, cuando al acercarse a la mesa de votación generó confusión entre fiscales y autoridades. “Me miraban esperando que dijera el nombre de verdad. Me pasa seguido, aunque ya aprendí a tomármelo con humor”, aseguró.

También hizo alusión a la reacción de sus amigos de la infancia. “Cuando me conocieron en la primaria, llegaban a sus casas y le decían a sus padres que tenían un compañero llamado Coven. Los padres no les creían, pensaban que era un apellido. Al día siguiente volvían a preguntar en clase para comprobarlo”, señaló.

Coven junto a su novia,
Coven junto a su novia, Agustina, con quien está en pareja desde 5 años

Descubrir que era el único

El propio Coven comprobó la singularidad de su nombre en 2012, cuando todavía estaba en la secundaria. En ese momento circulaba una nota sobre el sitio del RENAPER que permitía chequear la popularidad de los nombres en el país. “Me metí y decía que en 1998 había nacido una sola persona con ese nombre: yo. Ahí confirmé lo que todos sospechaban: que era único”, recordó.

Desde entonces, cada tanto, amigos y conocidos le reenvían el enlace, como recordatorio de que su nombre sigue siendo una rareza.

Según datos.gob.ar, entre 1922 y
Según datos.gob.ar, entre 1922 y 2015 solo hubo una persona llamada Coven en Argentina

Aunque su abuelo fue el primero, él es quien terminó consolidando la singularidad del nombre. Más allá de este rasgo distintos, Coven no planea repetirlo en sus futuros hijos porque prefiere evitar las confusiones que generan los nombres idénticos dentro de una misma familia.

Coven está en pareja con Agustina desde hace 5 años, y a principios de este año arrancaron con la convivencia. “Nunca me gustó la idea de un ‘junior’. Tal vez sí como segundo nombre, o quizás se lo deje a mi hijo para que lo transmita a un nieto, salteando una generación, como pasó conmigo”, reflexionó.

Coven junto a su novia
Coven junto a su novia y su papá, compartiendo vacaciones en playa

En el resto de su familia predominan los nombres comunes: su hermana se llama Micaela, su padre Fernando y su madre —que falleció hace varios años— se llamaba Mariana. Él es, sin dudas, la excepción.

A lo largo de su vida, Coven aprendió a llevar con orgullo ese nombre único. Sabe que a veces genera desconcierto o dudas, pero también lo identifica de manera inconfundible. “Es parte de mi historia y de la de mi familia. Cada vez que me preguntan, me da la oportunidad de contarla”, concluyó.

Temas Relacionados

Coven Marchettinombre úniconombres originalesnombresRenaperBanfielLomas de Zamora

Últimas Noticias

Robaron en un jardín de infantes en La Plata y es la quinta vez en lo que va del año

Se trata de del establecimiento educativo N°965 ubicado en 90 entre 154 y 155, en la localidad de Los Hornos. No hay detenidos

Robaron en un jardín de

Trucos y secretos de los mozos del restorán porteño más antiguo: cómo mejoran la propina y qué pasa si un plato vuelve a la cocina

Son hermanos y atienden las mesas de El Imparcial, en el barrio de Congreso, hace más de treinta años. Revelan cómo equilibrar el cuidado del cliente y de la empresa

Trucos y secretos de los

Imputaron a un ex presidente comunal de Santa Fe por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta

También está acusado su hijo. Luego de la audiencia, la Justicia le concedió la excarcelación a ambos. La investigación permanece abierta y buscará identificar a presuntos colaboradores

Imputaron a un ex presidente

Los últimos días de Sarmiento: refugio en Paraguay, la procesión por el río Paraná y la última foto embalsamado

Pasaron 137 años de la muerte del prócer. Su tiempo en Asunción, la necesidad de ver a Aurelia Vélez y sus ganas de seguir trabajando hasta el final

Los últimos días de Sarmiento:

Balearon a un joven en medio de una pelea vecinal en Rosario y un hombre fue detenido

Ocurrió en una casa del Pasaje B. Suárez 5846B. La víctima fue atendida en el lugar y luego trasladado a un centro asistencial

Balearon a un joven en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué deben hacer los clubes

Qué deben hacer los clubes de barrio para mantener los subsidios en las facturas de luz y gas

El PRO le sugirió a LLA que baje a sus candidatos en Río Negro para evitar otra derrota electoral

Los motivos detrás de increíble salto de las acciones de Oracle que la llevaron a un valuación de más USD 920.000 millones

Los cuadernos de las coimas a juicio: la historia de la incendiaria ex mujer del chofer

Imputaron a un ex presidente comunal de Santa Fe por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta

INFOBAE AMÉRICA
Un avance esperanzador para los

Un avance esperanzador para los trastornos del sueño en personas con autismo y síndrome de Down

Russell Crowe y Rami Malek se baten a duelo psicológico en una película sobre los juicios de Núremberg

Resistieron a los nazis, sus historias fueron enterradas y una argentina las rescató: “Varsovia, 1944″, teatro y verdad

Frank Capra, populismo y desigualdad: Robert B. Reich reflexiona sobre los dilemas de Estados Unidos

Estados Unidos responsabilizó al régimen de Daniel Ortega por la desaparición del médico Yerri Estrada en Nicaragua

TELESHOW
#VivaLaFamilia con Virginia Demo y

#VivaLaFamilia con Virginia Demo y Delfi Casal: “Nunca me tuviste que pedir nada”

Virginia Gallardo: “Me asusta mucho la política”

Lali definió los tres participantes que seguirán en su team en La Voz Argentina: las nuevas reglas de la fase 2

Adrián Suar con Mario Pergolini recordaron el día que casi terminan a las piñas: “Pocas veces me putearon tanto en mi propia casa”

Tras su enfrentamiento, Eliana Guercio amenazó con llevar a Ximena Capristo a la justicia: “Mucho tiempo de hostigamiento”