Más de 200 camiones están varados en Jujuy por el cierre de un paso fronterizo entre Argentina y Chile

Más de 200 camiones esperan en Jama por el cierre del paso internacional entre Argentina y Chile

El Paso de Jama permanece inhabilitado por condiciones meteorológicas adversas en la cordillera y, como efecto inmediato, más de 200 camiones aguardan en la localidad de Jama a la espera de la reapertura del corredor internacional.

De acuerdo con El Tribuno, el Complejo Fronterizo de Jama “permanece cerrado desde el viernes pasado”, con la Ruta 27 CH intransitable “a partir del kilómetro 53.890” por acumulación de nieve. En paralelo, Todo Jujuy señaló que el cierre preventivo rige desde el domingo 7 de septiembre y continúa este martes 9 de septiembre de 2025, con alcance a todo tipo de vehículos.

En el lado chileno, el panorama incluye nieve en altura y episodios de “viento blanco”, además de vientos moderados a fuertes que afectan a Tarapacá, Antofagasta y Atacama, según alertó el Servicio Meteorológico de Chile.

Eso sí, del lado argentino del cordón, el Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas para el mismo sector, aunque el cielo en el Complejo Fronterizo se mantiene parcialmente cubierto. Con ese telón de fondo, las autoridades chilenas sostienen la inhabilitación del paso hasta nuevo aviso por razones de seguridad.

El SMN anticipa que en el Paso de Jama las condiciones se mantendrán estables durante la semana, aunque con marcadas variaciones térmicas entre el día y la noche. El miércoles se prevén temperaturas mínimas de -6°C y una máxima de 13°C, con cielo despejado. Para el jueves, el pronóstico indica una mínima de -6°C y una máxima de 14°C, también con tiempo estable. El viernes se espera un descenso, con registros entre -4°C y 10°C, bajo un cielo parcialmente nublado.

Autoridades argentinas y chilenas coordinan acciones ante el corte del Paso de Jama por clima adverso

Mientras tanto, el impacto logístico se siente. Hay una larga fila de vehículos en la localidad de Jama y una situación de emergencia para los transportistas, varios de ellos detenidos desde hace días, a la espera de que se despejen los tramos críticos.

“A pesar de que el sol salió en el lado argentino, la situación en la cordillera es crítica”, publicó ese medio al referirse a la condición de la traza del lado chileno. En efecto, la Ruta 27 CH —en su segmento alto— concentra los mayores problemas por la nieve acopiada y las ráfagas, lo que mantiene inoperable la conexión vial.

En cuanto a los plazos, aparece una precisión operativa: la Unidad de Pasos Fronterizos de Chile informó que “el cierre será hasta el día jueves 11 de septiembre”, citó Todo Jujuy.

No hay una fecha estimada para la reapertura total del paso y que se aguarda la intensificación de los trabajos de despeje. Entre tanto, la recomendación oficial —coinciden los reportes— es postergar traslados hacia la frontera y consultar los partes antes de programar viajes, en especial para quienes transitan con carga.

La Ruta 27 en Chile se mantiene intransitable por nieve y viento blanco desde el kilómetro 53890

En el costado institucional, El Tribuno señaló que el Ministerio del Interior de Argentina se mantiene en contacto permanente con sus contrapartes chilenas para monitorear la evolución del evento y coordinar acciones.

La prioridad, según los reportes, es normalizar el tránsito cuando las condiciones lo permitan y sin comprometer la seguridad de quienes circulan.

Ubicado a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, el Paso de Jama es un corredor de alta relevancia para el transporte de carga y el turismo entre el noroeste argentino y el norte de Chile. De ahí que, con la intransitabilidad en la Ruta 27 CH y el cierre del paso fronterizo, la congestión de unidades —especialmente camiones— se haya convertido en la foto del momento.

Por lo pronto, el viento blanco, la nieve en altura y las ráfagas previstas para la zona de Atacama y Tarapacá condicionan cualquier intento de reapertura antes de que se consoliden las tareas de despeje en la calzada.