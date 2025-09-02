Sociedad

Repartidor de Rappi tuvo que entregarle una corona a una persona a la que no se le había muerto el familiar: esta es la historia

La historia de una entrega inesperada y una abuela inexistente puso a los internautas a hablar en TikTok, mostrando hasta dónde puede llegar la imaginación para evitar una jornada laboral

Natalia Perilla

Natalia Perilla

Repartidor de Rappi descubre excusa
Repartidor de Rappi descubre excusa laboral con corona fúnebre - crédito @josesito14f/tiktok

Un repartidor de Rappi se ha convertido en protagonista de una de las anécdotas más insólitas y comentadas en las redes sociales, tras relatar en un video viral de Tiktok cómo una entrega aparentemente rutinaria terminó por revelar una excusa laboral inventada.

El trabajador, identificado en la plataforma como Josecito, narró que recibió un pedido poco habitual: una corona fúnebre destinada a una mujer, con una cinta que rezaba: “Para tu abuelita, con mucho cariño, que en paz descanse”.

El repartidor explicó que, aunque el encargo le resultó incómodo, aceptó realizarlo debido a la buena remuneración que tenía el traslado, pero no se imaginaba la situación con la que se iba a encontrar después de llegar al lugar.

Al llegar a la dirección indicada, fue recibido por una joven en piyama, visiblemente sorprendida al enterarse de que el pedido era para ella.

Según el relato, la destinataria reaccionó con desconcierto y preguntó insistentemente quién había enviado la corona, llegando incluso a persignarse y exclamar: “¡La sangre de Cristo tiene poder!”

“Me acaba de salir un pedido de una floristería y llego y resulta que no es un ramo común... es una corona, esos círculos de flores para un funeral. Y en la cinta decía: ‘Para tu abuelita, con mucho cariño, que en paz descanse’. Y yo ahí un poco incómodo, pero lo llevo porque estaba bien pago. Y llego a la dirección y sale una tipa en piyama y yo le digo: ‘¿Señorita tal?’, y me dice: ‘Sí’. Entonces le dije: ‘Mire, este pedido para usted’. Y ella: ‘Ay, ¿cómo así? ¿Quién mandó eso que no sé qué?” Y tal. Y yo: “No, aquí dice su nombre ¿Usted se llama así, no?”, “Sí, pero ¿quién mandó eso que no sé qué? ¡La sangre de Cristo tiene poder!’, y se persigna".

