Maltrato animal en Bahía Blanca: atropelló a una cachorrita, se dio a la fuga sin asistirla y todo quedó filmado

Atropelló a una cachorrita, huyó sin asistirla y todo quedó filmado

Una dolorosa situación de maltrato animal conmueve a la ciudad de Bahía Blanca. Una cámara de seguridad registró el momento exacto en el que una camioneta atropelló a una cachorrita en plena calle y su conductor, lejos de detenerse o asistir al animal herido, decidió continuar la marcha como si nada hubiera ocurrido.

El hecho ocurrió días atrás en un barrio residencial de la ciudad y rápidamente generó indignación, tanto por la crueldad de la acción como por la indiferencia posterior.

El video fue difundido por la agrupación proteccionista Cuatro Patas, que además confirmó que ya se realizó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Nº 2.

En las imágenes, que circularon ampliamente en redes sociales, se observa cómo la cachorrita cruza la calle en un momento de escaso tránsito. Segundos después, una camioneta aparece en escena y la embiste de lleno. Pese a que el impacto fue claramente perceptible, el conductor no aminora la velocidad ni se detiene a verificar el estado del animal.

La grabación concluye mostrando a la perrita tendida sobre el pavimento, intentando reincorporarse con visibles dificultades. Testigos relataron que minutos más tarde vecinos y voluntarios de la agrupación llegaron al lugar para socorrerla y trasladarla de inmediato a un centro veterinario.

Los estudios médicos posteriores revelaron un cuadro sumamente delicado. La perrita ya cargaba con una antigua fractura en la cadera y la tibia derecha, probablemente producto de un accidente anterior o de maltrato.

El reciente atropello agravó de forma significativa su condición: se le detectó una nueva fractura en la cadera izquierda, otra fractura en la tibia —que se sumó a la preexistente—, fisuras distales y una deformidad en la cabeza femoral derecha.

Pese a la gravedad de las lesiones, los veterinarios mantienen la esperanza de que pueda recuperarse. “En tres semanas se evaluará si puede ser sometida a una cirugía de cadera”, informaron desde Cuatro Patas.

Por el momento, la cachorra se encuentra en un hogar de tránsito, donde recibe cuidados especiales, analgesia y contención mientras se define su evolución.

La agrupación proteccionista también informó que logró identificar al propietario del vehículo involucrado y se comunicó con él para notificar lo sucedido.

Sin embargo, la respuesta estuvo muy lejos de lo esperado. “Lejos de mostrar arrepentimiento o preocupación, el dueño respondió con prepotencia y desinterés”, denunciaron desde la organización.

Ante esa actitud, Cuatro Patas decidió avanzar formalmente con la denuncia en la Justicia, con el objetivo de que el caso no quede impune.

El atropello y la falta de auxilio, sumados a la difusión de las imágenes, fortalecen las pruebas contra el conductor, quien podría enfrentar cargos por maltrato y crueldad animal, en el marco de la Ley Nacional 14.346.

El caso generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde cientos de usuarios expresaron su repudio y exigieron sanciones ejemplares. Numerosos vecinos también se acercaron a ofrecer ayuda económica y acompañamiento para cubrir los gastos veterinarios, que ascienden a una cifra importante por la complejidad de las lesiones.

“No se trata solo de un accidente. Se trata de humanidad: cualquiera que atropella a un ser vivo tiene la obligación ética y legal de detenerse y asistirlo”, señalaron desde Cuatro Patas.

Mientras la cachorrita lucha por salir adelante, la agrupación pidió cambio cultural que evite que hechos como este se repitan. “Ella no puede hablar, pero nosotros sí podemos alzar la voz por quienes no tienen voz”, expresaron en un comunicado difundido tras presentar la denuncia.