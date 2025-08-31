A qué hora llega la tormenta de Santa Rosa y cuáles serán las zonas que estarán bajo alerta meteorológica

Este domingo se esperan tormentas durante todo el día (Télam)

Luego de una jornada nublada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y con fuertes lluvias en el interior, para este domingo 31 de agosto se espera la llegada de la tormenta de Santa Rosa en la zona centro del país. Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó alertas meteorológicas en un total de nueve provincias.

De acuerdo con el pronóstico que regirá en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, hay más probabilidades de que las tormentas se desaten cerca del mediodía. Aunque no se descartarían lluvias aisladas durante las primeras horas de la mañana.

Por esto, sería a partir de las 11:00 horas que se desarrollaría una intensa caída de agua, con ráfagas de viento de cariada intensidad y actividad eléctrica. Aunque a la tarde mermaría el impacto del fenómeno, este prevalecería hasta la noche.

Sin embargo, los especialistas del SMN advirtieron que el clima lluvioso se extendería hasta la madrugada del lunes. Incluso, está previsto otro episodio de fuertes tormentas durante la mañana que, pasado el mediodía, mutaría en un panorama mayormente nublado.

Así será la evolución del clima en el AMBA este domingo

Respecto a la temperatura, no se darían cambios repentinos, debido a que en ambos días el termómetro se mantendrá entre 14 grados de mínima y una máxima que rozaría los 19 grados. Además, el índice de humedad también continuaría por encima del 80%.

De acuerdo con la explicación que brindó el meteorólogo de Meteored Argentina, Christian Garavaglia, el domingo sería la jornada de mayor impacto, ya que durante todo el día se experimentarán lluvias persistentes y tormentas aisladas en gran parte del territorio.

Por este motivo, estipularon el registro de agua acumulada podría superar los 100 milímetros en pocas horas. Además, se pronosticaron ráfagas de viento superiores a los 50 km/h, especialmente, en varias áreas del interior del país.

De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional activó varias alertas meteorológicas por lluvias y tormentas. En este sentido, advirtieron que las zonas más afectadas serían el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el norte de La Pampa, el sur y noreste de Córdoba, y el centro de San Luis, ya que regirán alertas naranjas por tormentas.

Las zonas que se verán afectadas por las alertas meteorológicas

Al mismo tiempo que remarcaron que serían justamente los territorios pampeanos, cordobeses y puntanos los que sentirían un fuerte impacto, explicaron que la advertencia por tormentas convivirá con otra de nivel naranja por vientos.

Luego de que apuntaran de que se tratarían de “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, las autoridades recomendaron mantenerse en sitios cerrados y evitar las actividades al aire libre.

En caso de que tuvieran que circular por la vía pública, pidieron que no se circule por calles inundadas y abnegadas. Además, aconsejaron no estacionar cerca de árboles, postes de luz y/o estructuras que pudieran ser derribadas por fuertes vientos.

En un segundo nivel de afectación, las regiones que estarán bajo alerta amarilla por tormentas incluirán a gran parte de la provincia de Buenos Aires, el este de Entre Ríos, gran parte de Corrientes, el norte de Santa Fe, el norte cordobés y la totalidad de Santiago del Estero. El norte de Mendoza estará bajo alerta naranja por lluvias, mientras que el sur se verá afectado por el mismo fenómeno en nivel amarillo.

Por otro lado, las alertas se trasladarían hacia el sector este del país durante el lunes. Por esto, el AMBA y gran parte de la provincia bonaerense estarán bajo alerta amarilla por tormentas. La misma también abarcará a las provincias de Entre Ríos, Corrientes, gran parte de Santa Fe y el sur de Chaco. Además, el sur bonaerense estará alertado por un nivel amarillo en lluvias.