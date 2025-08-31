Sociedad

A qué hora llega la tormenta de Santa Rosa y cuáles serán las zonas que estarán bajo alerta meteorológica

Al menos nueve provincias estarán bajo alerta meteorológica por lluvias, vientos y tormentas. Se espera una acumulación superior a los 100 milímetros en el interior del país

Guardar
Este domingo se esperan tormentas
Este domingo se esperan tormentas durante todo el día (Télam)

Luego de una jornada nublada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y con fuertes lluvias en el interior, para este domingo 31 de agosto se espera la llegada de la tormenta de Santa Rosa en la zona centro del país. Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó alertas meteorológicas en un total de nueve provincias.

De acuerdo con el pronóstico que regirá en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, hay más probabilidades de que las tormentas se desaten cerca del mediodía. Aunque no se descartarían lluvias aisladas durante las primeras horas de la mañana.

Por esto, sería a partir de las 11:00 horas que se desarrollaría una intensa caída de agua, con ráfagas de viento de cariada intensidad y actividad eléctrica. Aunque a la tarde mermaría el impacto del fenómeno, este prevalecería hasta la noche.

Sin embargo, los especialistas del SMN advirtieron que el clima lluvioso se extendería hasta la madrugada del lunes. Incluso, está previsto otro episodio de fuertes tormentas durante la mañana que, pasado el mediodía, mutaría en un panorama mayormente nublado.

Así será la evolución del
Así será la evolución del clima en el AMBA este domingo

Respecto a la temperatura, no se darían cambios repentinos, debido a que en ambos días el termómetro se mantendrá entre 14 grados de mínima y una máxima que rozaría los 19 grados. Además, el índice de humedad también continuaría por encima del 80%.

De acuerdo con la explicación que brindó el meteorólogo de Meteored Argentina, Christian Garavaglia, el domingo sería la jornada de mayor impacto, ya que durante todo el día se experimentarán lluvias persistentes y tormentas aisladas en gran parte del territorio.

Por este motivo, estipularon el registro de agua acumulada podría superar los 100 milímetros en pocas horas. Además, se pronosticaron ráfagas de viento superiores a los 50 km/h, especialmente, en varias áreas del interior del país.

De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional activó varias alertas meteorológicas por lluvias y tormentas. En este sentido, advirtieron que las zonas más afectadas serían el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el norte de La Pampa, el sur y noreste de Córdoba, y el centro de San Luis, ya que regirán alertas naranjas por tormentas.

Las zonas que se verán
Las zonas que se verán afectadas por las alertas meteorológicas

Al mismo tiempo que remarcaron que serían justamente los territorios pampeanos, cordobeses y puntanos los que sentirían un fuerte impacto, explicaron que la advertencia por tormentas convivirá con otra de nivel naranja por vientos.

Luego de que apuntaran de que se tratarían de “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, las autoridades recomendaron mantenerse en sitios cerrados y evitar las actividades al aire libre.

En caso de que tuvieran que circular por la vía pública, pidieron que no se circule por calles inundadas y abnegadas. Además, aconsejaron no estacionar cerca de árboles, postes de luz y/o estructuras que pudieran ser derribadas por fuertes vientos.

En un segundo nivel de afectación, las regiones que estarán bajo alerta amarilla por tormentas incluirán a gran parte de la provincia de Buenos Aires, el este de Entre Ríos, gran parte de Corrientes, el norte de Santa Fe, el norte cordobés y la totalidad de Santiago del Estero. El norte de Mendoza estará bajo alerta naranja por lluvias, mientras que el sur se verá afectado por el mismo fenómeno en nivel amarillo.

Por otro lado, las alertas se trasladarían hacia el sector este del país durante el lunes. Por esto, el AMBA y gran parte de la provincia bonaerense estarán bajo alerta amarilla por tormentas. La misma también abarcará a las provincias de Entre Ríos, Corrientes, gran parte de Santa Fe y el sur de Chaco. Además, el sur bonaerense estará alertado por un nivel amarillo en lluvias.

Temas Relacionados

Tormenta de Santa RosaClimaPronósticoAMBAAlertas meteorológicasServicio Meteorológico NacionalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Estaba prófugo por un homicidio y lo detuvieron en Rosario: investigan una presunta saga de venganzas

Se trata de un joven de 21 años que era señalado como el presunto implicado del crimen de otro de 22. Su víctima también había sido acusada de asesinar a un hombre de 30 en mayo

Estaba prófugo por un homicidio

Revelaron un presunto vínculo comercial entre la chofer de aplicación asesinada en La Matanza y su supuesto homicida

Rosa Candela Santa María fue encontrada sin vida en su auto. Tenía un disparo en la cabeza. Horas después, su supuesto agresor se habría quitado la vida cuando habría sido rodeado por policías

Revelaron un presunto vínculo comercial

Cafetines de Buenos Aires: el recuerdo del bar centenario que fue atacado a cañonazos en el golpe de 1955 y cerró hace medio siglo

Situado en la esquina de Corrientes y San Martín, la Helvética abrió en 1860, a pocos metros del hogar de Bartolomé Mitre, quien al finalizar su mandato como presidente creó el diario que funcionó en su casa hasta tener edificio propio. Al instante el café se convirtió en una extensión de su despacho, lugar de encuentro de periodistas y las plumas más destacadas del Río de la Plata. Esta es la historia de un bar centenario que poco después de los bombardeos del 16 de junio fue reducido a escombros

Cafetines de Buenos Aires: el

El legado de César Ciglutti, pionero en la lucha de los derechos por la diversidad sexual: “Con él sentías que todo era posible”

El 31 de agosto del 2020 murió el destacado activista, fundador y presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA). Se casó en España y judicializó su caso para que la Corte Suprema dictamine por la igualdad a amar ante la ley. Luchó por el matrimonio igualitario y la derogación de los edictos policiales. Impulsó la marcha del orgullo. Fue declarado ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires

El legado de César Ciglutti,

Doce años separado de su hijo por una falsa denuncia: “Quiero explicarle que no lo abandoné”

La madre del menor denunció primero a la abuela, por abuso; luego al padre, fabulando un secuestro. La Justicia Penal confirmó la inexistencia de ambos hechos y los absolvió, pero el fuero de Familia apañó con su inacción el falso testimonio de la progenitora y “condenó” a un inocente quitándole al niño

Doce años separado de su
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estaba prófugo por un homicidio

Estaba prófugo por un homicidio y lo detuvieron en Rosario: investigan una presunta saga de venganzas

Dónde voto en Corrientes: cómo consultar el padrón para las elecciones de este 31 de agosto

Elecciones 2025: ¿qué se vota hoy, 31 de agosto, en Corrientes?

Uno por uno, estos son los candidatos a gobernador en las elecciones Corrientes 2025

Revelaron un presunto vínculo comercial entre la chofer de aplicación asesinada en La Matanza y su supuesto homicida

INFOBAE AMÉRICA
Dónde voto en Corrientes: cómo

Dónde voto en Corrientes: cómo consultar el padrón para las elecciones de este 31 de agosto

Cómo la Escuela Quiteña revolucionó el arte barroco en América entre los siglos XVII y XVIII

Cómo funciona el entrenamiento piramidal, la nueva tendencia en el fitness

El Cartel de los Soles y el Cartel de los Sapos

Mykola Orlov, alto diplomático de la cancillería de Ucrania: “No vemos que Rusia esté interesada en la paz”

TELESHOW
La vida de Silvina Luna

La vida de Silvina Luna en fotos: la infancia en Rosario, la explosión mediática y el recuerdo imborrable a dos años de su muerte

Julio Chávez: “Soy profundamente vulnerable a la mirada del otro”

El llamativo video de Antonio de la Rúa en el show de Shakira: aumentan los rumores de acercamiento

La reacción de Vanina Escudero cuando Mirtha Legrand le preguntó si estaba peleada con su hermana

Mirtha Legrand apostó al glamour con un vestido de gasa translúcida, cristales plateados y detalles fucsia