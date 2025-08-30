Sociedad

Violento choque entre dos motos en Ensenada: ambos conductores quedaron gravemente heridos

Se dirigían en la misma dirección cuando, por motivos que aún se investigan, colisionaron entre sí. Uno de los vehículos siguió andando e impactó contra un móvil de la Policía que estaba estacionado

Violento choque entre dos motos en Ensenada

Un accidente de tránsito ocurrió el viernes por la noche en la esquina de San Martín y Paraguay, en la localidad bonaerense de Ensenada, donde dos motociclistas resultaron gravemente heridos. El choque, que involucró a un repartidor de una aplicación y a un conductor particular, dejó a ambos jóvenes con politraumatismos graves.

Además, uno de los vehículos involucrados impactó contra un patrullero de la Policía Bonaerense, que se encontraba estacionado en el lugar.

Los heridos fueron identificados como un repartidor de una aplicación de 20 años y un conductor particular de 24 años. Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital local, donde continúan internados en estado delicado, de acuerdo con la información del medio 0221.

Toda la escena quedó registrada en imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad locales, que es el video que encabeza la nota. Allí se puede apreciar que los dos motociclistas circulaban juntos por el mismo carril cuando, por razones que aún están bajo investigación, colisionaron violentamente.

Las cámaras de seguridad registraron
Las cámaras de seguridad registraron el accidente y la intervención de un testigo clave para la investigación judicial

El impacto fue tan fuerte que uno de los vehículos terminó estrellándose contra el patrullero, mientras que ambos conductores fueron proyectados varios metros sobre el asfalto. La grabación de la secuencia del accidente fue un elemento clave para la investigación judicial que se sigue bajo la carátula de “lesiones culposas”.

El material fílmico también muestra la intervención de un testigo que, tras presenciar la colisión, corrió a ayudar a los involucrados. Su testimonio podría ser fundamental en el esclarecimiento de los hechos. La investigación sigue su curso, mientras las autoridades tratan de determinar las causas exactas del accidente.

Otros accidentes con motos involucradas

Un conductor causó un accidente en Villa Crespo, en la Ciudad de Buenos Aires, al impactar contra seis motos que se encontraban estacionadas. Fuentes policiales informaron a Infobae que, poco después de las 4 de la madrugada del viernes, agentes de la Comisaría Vecinal 15B acudieron a la esquina de Vera y Serrano tras recibir una alerta por un automóvil que había embestido a varias motos en la vía pública.

Al arribar al lugar, constataron que un Renault Sandero que había perdido el control chocó contra las motos y terminó volcado sobre el asfalto.

Así fue el choque de motos en Villa Crespo

Las primeras informaciones señalaron que el vehículo se estrelló contra la fila de motos, volcó tras el choque, giró y quedó en sentido contrario sobre la calle. Cuatro de las motos quedaron amontonadas sobre la vereda.

El siniestro ocurrió cuando el Sandero circulaba por Vera. Al romperse el extremo del eje de la rueda delantera izquierda, el conductor, un hombre de 32 años, perdió el control y chocó contra los vehículos estacionados.

Tras el incidente, Bomberos de la Ciudad acudió a la intersección para colocar el auto nuevamente sobre sus ruedas y limpiar el combustible que se derramó, además de realizar una inspección preventiva.

Los dos ocupantes consiguieron salir por sus propios medios y recibieron atención de SAME.

El miércoles, un hombre perdió la vida al chocar su moto contra la banquina en la avenida General Paz, a la altura de Ricardo Balbín, frente al Parque Sarmiento en el barrio porteño de Saavedra.

Las primeras informaciones indican que, después del impacto, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) pidió un helicóptero para trasladar a la víctima de forma inmediata a un centro de salud. No obstante, esto no fue posible porque la muerte ocurrió en la calzada, según confirmaron fuentes cercanas a Infobae.

Este medio reconstruyó que agentes de la Policía de la Ciudad fueron desplazados a las 05:35 por un accidente de tránsito en la zona. Al llegar, verificaron que la moto había colisionado contra la banquina.

Aunque los médicos del servicio de emergencias realizaron maniobras de reanimación, confirmaron el fallecimiento del hombre en el lugar.

Luego se confirmó que la víctima era un joven inspector de la Policía de la Ciudad, quien iba a su trabajo en el momento del hecho. Se estima que perdió el control por sus propios medios y golpeó contra la banquina.

