Cuenta regresiva para Santa Rosa: cuándo llegarán las tormentas y ráfagas de viento al AMBA y el resto del país

Para este sábado, al menos, diez provincias estarán bajo alertas naranjas y amarillas. En el AMBA, se espera que las primeras gotas caigan durante la noche

Este año la tormenta de Santa Rosa será puntual

Tal como estaba previsto por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este año la tormenta de Santa Rosa llegará puntual para despedir al mes de agosto. Pese a que la mayor cantidad de agua caería durante el domingo, la antesala del fenómeno se dará el sábado en varias partes del país.

Durante la primera jornada del fin de semana, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estará libre de lluvias, pero no de nubes. No así como en gran parte del centro del país, donde diez provincias estarán bajo alertas por tormentas y lluvias.

Según el pronóstico para el fin de semana, todo el territorio de Mendoza, la mitad norte de San Luis y parte del oeste de Córdoba se verán afectadas por una alerta naranja por lluvias y tormentas. Asimismo, el sur puntano estará bajo alertas por amarillas por lluvias y vientos.

De la misma manera, el resto de Córdoba, el noroeste de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, San Juan, La Rioja y Catamarca también fueron advertidas por una señal de nivel amarillo por lluvias. Para ambos casos, las autoridades recomendaron evitar las actividades al aire libre y alejarse de las zonas costeras, riberas o cuerpos de agua, por el potencial desarrollo de actividad eléctrica.

La evolución del clima que se espera en el AMBA

Al mismo tiempo que aconsejaron permanecer en construcciones cerradas, señalaron que -en caso de tener que salir sí o sí- no circulen por calles inundadas. Asimismo, recordaron cortar el suministro eléctrico de las casas, si llegara a detectar la entrada de agua.

En el caso del AMBA, se espera un sábado inestable, ya que el cielo estará mayormente nublado. Aunque se mantendrán las buenas temperaturas, con una mínima de 16 grados y una máxima de 19 grados, se sentirá la presencia de la humedad en el ambiente.

Otro factor a tener en cuenta será el avance de la tormenta en dirección este del país, lo que provocaría que el fenómeno comenzara a registrarse a partir de la noche del sábado y/o madrugada del domingo. Por esto, anunciaron una probabilidad de entre el 10% y el 40% y un leve descenso del termómetro pasadas las 20:00 horas.

En línea con esto, los especialistas del SMN indicaron que se producirían lluvias aisladas, que eventualmente evolucionarían a tormentas aisladas por la mañana. Ya para la tarde, seguirían presentes las precipitaciones, pero con menor fuerza. Además, se esperan temperaturas que variarían entre los 14 y los 19 grados.

Las alertas que estarán vigentes el sábado

Según explicó Christian Garavaglia, meteorólogo de Meteored Argentina, a Infobae, los últimos días de agosto habrá un incremento de la nubosidad y cambios en la dirección e intensidad de los vientos, que pasarán del este y noreste. No obstante, las máximas se mantendrán cercanas a los 20°C, mientras que las mínimas aumentan de manera gradual.

Incluso, remarcó que el domingo será la jornada de mayor impacto meteorológico sobre el centro del país, con lluvia persistente y tormentas aisladas previstas durante toda la jornada. A raíz de esto, las zonas más afectadas podrían superar los 100 milímetros de agua acumulada, mientras que se esperan ráfagas de viento por encima de los 50 kilómetros por hora.

Sin embargo, la caída del agua sería sostenida a lo largo de la jornada y volvería a recuperar la intensidad en la madrugada del lunes. De hecho, está previsto que la mañana del comienzo de semana esté marcada por las tormentas, las cuales se esfumarían cerca del mediodía.

Para el domingo, se expandirá la alerta meteorológica

Por otro lado, el domingo también se prevé una expansión de la alerta meteorológica amarilla por lluvia, que terminaría por afectar a gran parte de la provincia de Buenos Aires -a excepción del AMBA- y el norte de La Pampa.

De la misma manera, el norte bonaerense, el sur de Santa Fe, gran parte de Córdoba, San Luis, el norte de Mendoza y el este de San Juan se verán afectados por una alerta naranja por tormentas. Asimismo, en las provincias de la región cuyana está vendría acompañada de una advertencia por vientos.

Por último, se activó una alerta amarilla por tormentas en el norte de Córdoba, el sur de Santiago del Estero, el norte de Santa Fe, el oeste de Corrientes y también el sector oeste de Entre Ríos.

