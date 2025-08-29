Crece la alerta por los incendios forestales en el centro del país: qué podría pasar tras la tormenta de Santa Rosa

Crece el riesgo por incendios forestales en el centro del país

En cuestión de días, el centro del país podría pasar de un panorama crítico a una aparente tregua. Los mapas difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) con las proyecciones para el 29 y el 31 de agosto muestran una caída importante en el peligro de incendios forestales en zonas clave como Córdoba, Mendoza y San Luis, justo cuando se espera el impacto de la tradicional tormenta de Santa Rosa.

Pero detrás de esa mejora momentánea, se esconde un escenario más complejo: cientos de focos activos, advertencias por sequía prolongada y la posibilidad de que las lluvias no traigan el suficiente alivio.

Las imágenes difundidas por el SMN muestran una reducción del riesgo extremo en el centro del país, aunque con persistencias críticas en regiones del norte. El viernes, el mapa elaborado por el organismo nacional evidenció un nivel extremo de riesgo en gran parte del norte argentino, incluyendo provincias como Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y La Rioja, además de focos en sectores de Cuyo y el norte patagónico. La intensidad del rojo sobre el territorio reflejaba condiciones propicias para la propagación del fuego: vegetación seca, ausencia de lluvias y altas temperaturas.

En esa misma jornada, el avance del fuego en varias zonas del país puso en tensión a los servicios de emergencia. En Córdoba, bomberos voluntarios debieron intervenir en un incendio en el barrio Cárcano, al sur de la capital provincial, donde las ráfagas de viento norte alcanzaban los 50 kilómetros por hora. La Policía de Córdoba informó que el fuego se concentró en un depósito de tarimas de madera, estructura que ardió con rapidez debido a la acumulación del material inflamable.

También en la provincia, un foco se desató en la zona serrana de Capilla Vieja, cercana a Los Reartes, en el departamento Calamuchita. El incendio afectó un bosque de pinos y obligó a desplegar un operativo coordinado por el Plan Provincial de Manejo del Fuego, con brigadas especiales como Delta, Puma, Canguro, Kastor, Lagarto y Coyote. Según precisó el vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo, Roberto Schreiner, el fuego alcanzó un perímetro de 1.000 metros y fue contenido tras una intervención aérea decisiva. “Si no lo parábamos en ese momento, ya no lo parábamos más”, aseguró.

En paralelo, en Mendoza, la situación fue igualmente intensa. De acuerdo al reporte de Los Andes, en la tarde del jueves se registró un incendio en un predio cercano al Parque Industrial de Las Heras, con siete focos activos. Las llamas se originaron, presuntamente, por la quema de residuos en una zona con cañaverales. El fuego abarcó una hectárea y requirió la intervención de bomberos de Godoy Cruz, el Cuartel Central y los Voluntarios de Las Heras.

La preocupación en Mendoza se intensificó durante el fin de semana previo, cuando se contabilizaron 88 incendios forestales. El más extenso tuvo lugar entre San Rafael y Monte Comán, donde se quemaron 1.700 hectáreas. Desde el Plan Provincial de Manejo del Fuego, el coordinador Diego Marti alertó sobre el déficit de precipitaciones en toda la provincia. “El pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional indica que esta situación no va a cambiar”, advirtió. Marti señaló que la mayoría de los siniestros se originan por causas humanas, especialmente quemas clandestinas.

En La Rioja, la alarma es sostenida. La provincia atraviesa lo que fue calificado como su etapa “más crítica” de incendios forestales y domésticos. Según explicó Tamara Cruz, cabo de bomberos voluntarios, se registran en promedio nueve focos diarios en zonas de interfaz entre lo rural y lo urbano. “Nuestros bomberos trabajaron sin descanso, demostrando una vez más la entrega, profesionalismo y valentía que nos caracteriza”, expresó la funcionaria.

Los mapas del sábado 30 de agosto proyectan una leve mejora. El rojo extremo disminuye en Córdoba, Mendoza y San Luis, mientras se consolidó una franja moderada a baja en el centro y sur del país. No obstante, el norte argentino podría continuar con focos intensos. El domingo, el riesgo se reducirá aún más en el centro, aunque persistieron niveles muy altos en Formosa, Chaco y el norte de Salta y Tucumán.

Esa evolución coincide con la llegada del fenómeno meteorológico conocido como tormenta de Santa Rosa, asociado históricamente al fin del invierno y al comienzo de un ciclo de lluvias. El pronóstico para el fin de semana indicaba el ingreso de vientos del sur y posibles precipitaciones de entre 25 y 120 milímetros en regiones afectadas. Así lo anticipó el vocero Schreiner, quien aclaró que el viento sería intenso, pero que las lluvias representarían “un respiro” para brigadistas y bomberos voluntarios.

Desde el 2 de junio, en Córdoba rige un decreto de alerta ambiental por riesgo de incendios forestales, que se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre. En ese contexto, la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático reiteró que cualquier tipo de fuego está prohibido en áreas rurales y urbanas, y que el material vegetal seco, en combinación con vientos, puede generar focos de difícil control.

En simultáneo, el mapa del SMN para el 31 de agosto refleja una caída generalizada del riesgo en el centro y sur del país. Aun así, el riesgo persiste en sectores del norte y noreste, donde las condiciones estructurales siguen siendo desfavorables. El comportamiento del clima en los próximos días definirá si esta tregua será pasajera o si marcará un punto de inflexión en el inicio de una temporada que, según los especialistas, se perfila como compleja.