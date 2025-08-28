Sociedad

Dos ramales del Tren Mitre no funcionarán durante este fin de semana: cómo será el servicio y cuándo se reanudará

Se trata de los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre. Se realizarán obras en el puente de Figueroa Alcorta y la ampliación del paso bajo nivel del Fomentista obligan a detener la circulación de las formaciones. Qué pasará con el servicio a Tigre

El ramal Tigre de la línea Mitre mantiene su funcionamiento habitual durante las obras

Trenes Argentinos indicó que los servicios de los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre de la línea Mitre estarán interrumpidos los días sábado 30 y domingo 31 de agosto y el lunes 1 de septiembre. La medida responde a la ejecución de obras de renovación en el puente ferroviario sobre la avenida Figueroa Alcorta y a la ampliación del paso bajo nivel del Fomentista.

Durante estas tres jornadas, el ramal Tigre mantendrá su funcionamiento habitual, sin alteraciones en las frecuencias. En cambio, los servicios de larga distancia con destino a Rosario, Córdoba y Tucumán quedarán suspendidos.

De acuerdo con la información oficial, las tareas en el puente de Figueroa Alcorta forman parte de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional y gestionada a través de la Secretaría de Transporte. El plan contempla mejorar las condiciones de seguridad y garantizar una circulación más eficiente de los trenes para los usuarios que utilizan el transporte público.

El operativo de intervención prevé varias acciones: el retiro de los rieles actuales, la excavación para instalar una nueva estructura de vías, el reemplazo de piedra balasto, el mecanizado y la nivelación de la geometría del tendido, además de la limpieza de los sistemas de desagüe.

Las obras forman parte de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional

En paralelo, la Ciudad de Buenos Aires lleva adelante la ampliación del paso bajo nivel en la intersección de la avenida del Fomentista, entre las estaciones Pueyrredón y Miguelete del ramal J. L. Suárez. En este punto, la ejecución obliga a interrumpir totalmente el tránsito ferroviario, dado que las obras requieren el reacondicionamiento de las vías sobre ambos puentes.

La operadora ferroviaria advirtió que, en caso de registrarse condiciones climáticas desfavorables, los trabajos podrán ser suspendidos. Es que el último fin de semana de agosto se espera que sea la tormenta de Santa Rosa, combinada con una ciclogénesis. Si estos fenómenos no permiten el correcto desarrollo de las tareas, el cronograma se cambiará.

Para consultar el estado del servicio, Trenes Argentinos habilitó información en su página oficial y en su aplicación móvil.

De este modo, la circulación en los ramales Suárez y Bartolomé Mitre quedará completamente paralizada durante tres días, mientras se ejecutan las obras previstas en dos puntos estratégicos de la traza.

Las obras ya realizadas en el Mitre

La semana pasada se reanudó el servicio del ramal Tigre de la línea Mitre, tras permanecer inactivo durante nueve días debido al avance de las obras de renovación ferroviaria incluidas en la Emergencia Ferroviaria declarada por el Gobierno Nacional.

Las tareas realizadas en el ramal Tigre abarcaron cuatro frentes distintos en paralelo y se integran en un programa más amplio orientado a potenciar la infraestructura de uno de los corredores ferroviarios con mayor volumen de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Esta intervención obligó a una suspensión total del servicio entre Retiro y Tigre desde el 9 de agosto hasta ayer. El objetivo principal fue brindar condiciones seguras para la operación y sostener el desarrollo del proyecto, que a la fecha ya logró renovar más de 11.200 metros de vías.

El foco de las obras estuvo en la modernización total de las vías en las estaciones San Isidro y Martínez, mientras que se ejecutaron también mejoras adicionales en pasos a nivel y en el canalizado de cables para el sistema de señalamiento.

Gracias al corte, se avanzó en la instalación de 1.650 metros de vías nuevas, lo que permitió acelerar la obra a un ritmo tres veces más rápido que el previsto inicialmente. A la par, se efectuaron tareas de mantenimiento en los pasos a nivel de L. N. Alem y General Alvear, correspondientes a las zonas de las estaciones intervenidas.

