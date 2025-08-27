Alerta por la tormenta de Santa Rosa y una nueva ciclogénesis: para cuándo se esperan las lluvias, según el SMN

El SMN prevé lluvias intensas y vientos fuertes por la tormenta de Santa Rosa y una nueva ciclogénesis en el centro de Argentina (Télam)

Una nueva ciclogénesis se formará en la franja central de la Argentina este fin de semana. Según los pronósticos, este fenómeno traerá lluvias intensas y generalizadas en varias provincias, con acumulados que podrían superar los 100 milímetros en algunas zonas. La llegada de esta nueva perturbación coincide con la llamada tormenta de Santa Rosa, conocida en el imaginario popular por producirse hacia fines de agosto.

El sistema se desarrollará entre el sábado 30 y el domingo 31, con afectación prevista en las provincias de Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Buenos Aires y el sur del Litoral.

Los modelos internacionales de pronóstico señalan que los acumulados localmente podrían superar los 100 milímetros, con una distribución más amplia hacia el oeste en comparación con el evento anterior, de acuerdo con información del medio especializado Meteored.

El sábado el cielo permanecerá cubierto, una condición que persistirá hasta el domingo. Las chances de lluvias serán bajas en la mañana, pero se incrementarán considerablemente por la tarde, con un rango de posibilidad que va del 40% al 70%. La amplitud térmica oscilará entre los 15 y los 18 grados, indicaron desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Los momentos más intensos de la tormenta se vivirán durante la noche del sábado 30

Además, se prevén descargas eléctricas que impactarán en varias provincias del centro y noreste de Argentina. Durante la tarde y la noche el viento será potente: ráfagas que oscilarán entre los 42 y 50 kilómetros por hora.

Durante la madrugada y mañana del domingo se mantiene la tendencia: mismo porcentaje de probabilidad de precipitaciones, pero sin actividad eléctrica. Durante la tarde y la noche es probable que la lluvia disminuya, con posibilidades entre el 10% y 40%. Sin embargo, en ese momento de la jornada el viento podría ser aún más fuerte: ráfagas de 51 a 59 km/h.

En cuanto a la temperatura, la situación será similar al día previo. La máxima está prevista en 19 grados y una mínima de 16 grados, de acuerdo con los datos del organismo nacional.

Cuáles serían las provincias más afectadas

El foco de atención estará puesto en áreas críticas como el sur de Mendoza y San Luis, partes de Córdoba y el centro-noroeste bonaerense. Según datos del sector agropecuario, la superficie bajo agua en la provincia de Buenos Aires aumentó entre un 30 y un 40 por ciento en apenas diez días, tras las precipitaciones recientes.

Localidades como Bolívar, 25 de Mayo, Carlos Casares, Hipólito Yrigoyen, 9 de Julio, Pehuajó, Lincoln y Viamonte se encuentran entre las más comprometidas.

En el sur de Mendoza, los registros habituales de agosto rondan entre 15 y 20 milímetros en todo el mes. Sin embargo, este nuevo episodio podría dejar más de 80 milímetros en pocas horas, según estimaciones del modelo europeo ECMWF, indicaron desde Meteored. De confirmarse, representaría un volumen muy superior al promedio mensual en esa región.

No se espera la aparición de fenómenos severos como granizo o actividad eléctrica extrema. No obstante, la intensidad y la acumulación de lluvias anticipan trastornos significativos en áreas que ya enfrentan complicaciones hídricas, como el oeste bonaerense.

El modelo europeo ECMWF estima que el sur de Mendoza podría recibir más de 80 milímetros de lluvia en pocas horas, superando el promedio mensual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de las precipitaciones, se prevé un componente de vientos fuertes. A medida que la baja presión se profundice y avance sobre el centro del país, se generarán ráfagas intensas, que en algunos sectores podrían superar los 70 u 80 km/h.

De acuerdo con los especialistas, La Pampa, Córdoba y las provincias cuyanas serían las más expuestas a estas condiciones, especialmente cuando el viento gire al cuadrante sur.

El panorama meteorológico para el último fin de semana de agosto, entonces, se perfila con precipitaciones abundantes y vientos intensos en gran parte del centro del país, con un impacto particularmente sensible en sectores. El resultado de la combinación entre la tormenta Santa Rosa y una ciclogénesis.