Un policía de Misiones le salvó la vida a un hombre que se desvaneció en un supermercado

Un policía de Misiones salvó la vida de un hombre en pleno supermercado durante la tarde de este martes en la localidad de Puerto Rico. La escena tomó por sorpresa a los demás clientes, quienes presenciaron cómo una emergencia médica se transformó en el centro de atención y movilizó a todo el personal del lugar. El episodio, que tuvo lugar cerca de las 18.30, evidenció el impacto de la capacitación en primeros auxilios cuando las circunstancias lo exigen.

El protagonista fue Mario Solís, oficial ayudante de la Policía de Misiones, quien se encontraba fuera de servicio realizando compras personales. De acuerdo con información confirmada por Infobae, mientras Solís recorría la zona de cajas junto a otros clientes, escuchó voces solicitando ayuda urgente. Al aproximarse al lugar, observó a un hombre mayor desplomado e inconsciente, sin respuesta ante los intentos de reanimación espontánea.

Ante la gravedad de la situación, Solís se identificó como agente de la Policía y solicitó de inmediato que se comunicaran con el teléfono de emergencias 911. El oficial evaluó rápidamente el estado del hombre, de 75 años, y constató la ausencia de pulso y respiración efectiva.

El procedimiento de reanimación cardiopulmonar (RCP) aplicado en el establecimiento comenzó con compresiones torácicas alternadas con respiración asistida. El oficial siguió los protocolos estándar, buscando restablecer la circulación y oxigenación del afectado. Tras varios minutos de maniobras, llegó la respuesta positiva: el hombre abrió los ojos, reaccionó físicamente y consiguió respirar por sus propios medios. El momento fue presenciado por empleados y clientes, quienes expresaron alivio frente a la recuperación parcial del vecino.

Minutos después de la reanimación exitosa, personal de Emergencias Médicas llegó al supermercado. El equipo trasladó al paciente en ambulancia hasta una clínica de la ciudad. Según el diagnóstico inicial de los profesionales, el hombre presentaba un cuadro de deshidratación severa y síntomas compatibles con un posible preinfarto. El personal sanitario ingresó al paciente a la Unidad de Cuidados Intensivos para la realización de estudios complementarios y un monitoreo exhaustivo de su estado.

El hecho resaltó la importancia de la formación en primeros auxilios, tanto en el ámbito policial como entre la ciudadanía. De acuerdo con organismos encargados de la respuesta ante emergencias, la intervención oportuna en situaciones como estas resulta fundamental para prevenir desenlaces fatales. Fuentes de la Policía de Misiones destacaron que Solís cumplió con todos los procedimientos recomendados para casos de paro cardiorrespiratorio fuera de instalaciones hospitalarias.

Puerto Rico es la ciudad cabecera del departamento homónimo en Misiones. El oficial Solís se mantuvo al lado del hombre afectado hasta la llegada de los paramédicos, supervisando su condición y asistiendo a los trabajadores de salud en lo necesario.

La identidad de la víctima no fue difundida por la fuerza policial para resguardar su privacidad. El estado de salud del paciente permanece bajo observación, aguardándose definiciones médicas tras los exámenes practicados en la unidad de cuidados intensivos.

Un hombre sufrió un infarto en el subte y el equipo de emergencias le salvó la vida

El hombre colapsó mientras esperaba el tren en la estación Tribunales de la línea D

En la mañana del pasado martes 15 de abril, un hombre sufrió un infarto en la estación Tribunales de la línea D del subte, y salvó su vida por la intervención del Grupo Especial de Asistencia (GEA), que logró estabilizarlo.

El incidente ocurrió alrededor de las 8.30, cuando el hombre se descompensó mientras esperaba el tren en la estación mencionada anteriormente.

Tras el colapso del usuario, personal de Emova fue alertado y llegó al lugar para brindar asistencia. Los brigadistas, que forman parte del GEA, aplicaron RCP (reanimación cardiopulmonar) y utilizaron un Desfibrilador Externo Automático (DEA) para restablecer el ritmo cardíaco del hombre, quien fue trasladado de inmediato a un centro médico. “Nos dirigimos rápidamente al lugar y al llegar había una persona inconsciente que estaba siendo atendida por el personal de estaciones de Emova sobre el andén”, explicó a Infobae Martín Del Rio, miembro del Grupo Especial de Asistencia.