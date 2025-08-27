Últimos días soleados previos a la llegada de la tormenta de Santa Rosa: cómo estará el tiempo para el AMBA y el resto del país

El fin de semana llegará la tormenta de Santa Rosa (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, para lo que resta de la semana, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantendrá días soleados, pero con un aumento de la nubosidad de cara al viernes y la llegada de tormentas y lluvias para el fin de semana. Además, rige una alerta para el sur del país.

Para esta mañana y durante todo el día, el SMN confirmó que el cielo estará totalmente despejado. La mínima estimada es de 11° y la máxima es de 22°, con vientos provenientes del noreste.

El SMN advierte por lluvias para el fin de semana.

El jueves aumentará su nubosidad con respecto al día anterior. Por la madrugada estará despejado, con una temperatura estimada en 14°C. Por la mañana ya se podrán vislumbrar algunas nubes, ya que estará ligeramente nublado y con la baja de un grado centígrado. Por la tarde, estará algo nublado y con 22°C, mientras que a la noche la nubosidad será parcial, con 17°C.

El viernes continuará la desmejora del clima, ya que estará mayormente nublado en la mañana y directamente estará nublado en la tarde, con una temperatura que oscilará entre los 13°C y los 21°C. Ya para el fin de semana, la inestabilidad climática será clara.

El inicio del sábado será con cielo cubierto y una mínima probabilidad de lluvias del 10%, mientras que a la tarde directamente se pronostican tormentas aisladas y con ráfagas que irán desde los 42 a los 50 kilómetros por hora. La mínima será de 15° y la máxima de 20°C.

El domingo, último día de agosto, tendrá lluvias durante toda la jornada y una temperatura que se ubicará entre los 16°C y los 19°C. A su vez, se mantendrán las ráfagas y el viento irá desde los 23 a los 31 kilómetros por hora.

Según el sitio Meteored, estas precipitaciones corresponden a la tormenta de Santa Rosa y que las condiciones atmosféricas “favorecerán la formación de un nuevo evento de ciclogénesis”.

También agregó: “Este escenario implicaría que tanto el sábado como el domingo varias provincias del centro, norte y litoral —incluida la provincia de Buenos Aires— registren tormentas que podrían adquirir características fuertes o severas". Y advirtió que para la noche del domingo podrían acumularse hasta 120 mm de lluvia "en el centro-oeste de Buenos Aires, con ráfagas cercanas a 85 km/h en la costa atlántica".

El tiempo para la Provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas de miércoles, estará despejado en casi toda la provincia, con apenas unas pocas nubes en la costa atlántica y suroeste. El pronóstico se replicará para la tarde y la noche.

Para mañana, la nubosidad irá en aumento en el suroeste y oeste bonaerense. Mientras que hacia la tarde, solo estará ligeramente nublado al este.

El viernes directamente estará mayormente nublado en toda la Provincia de Buenos Aires durante la mañana. En la tarde, se esperan lluvias en Coronel Suárez, Pigüé y Sierra de la Ventana.

De cara al fin de semana, para el sábado las lluvias se extenderán hacia el noroeste (General Villegas, Trenque Lauquen y Pehuajó) y hacia el sur de la costa bonaerense (Bahía Blanca, Monte Hermoso y Necochea). Hacia la tarde, directamente lloverá en toda la provincia, con mayor intensidad hacia el norte y noreste. El domingo continuarán las precipitaciones durante toda la jornada, pero con menor intensidad.

El SMN indicó alerta amarilla para Tierra del Fuego por fuertes vientos.

Las alertas en el resto del país

El SMN advirtió que rige una alerta amarilla por vientos en Tierra del Fuego. En estos casos, se recomienda evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.

Las alertas amarillas corresponden a posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.