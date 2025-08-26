Dónde voto el 7 de septiembre en las elecciones de Buenos Aires 2025

Las elecciones legislativas del 7 de septiembre en Buenos Aires marcan un hito en la política provincial (Foto: Eva Cabrera)

Las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires se distinguen en el escenario político nacional, en parte por la decisión de separarlas del calendario oficial. Este desdoblamiento introduce una dinámica que posiciona al electorado bonaerense en el centro de atención de quienes siguen la evolución del sistema político del país.

La jornada se presenta como un episodio singular, ya que pone a prueba el peso específico de cada fuerza partidaria sin la influencia directa de las contiendas nacionales.

Qué se vota el 7 de septiembre en las elecciones de Buenos Aires 2025

En estas elecciones, se renovaran tanto a la Cámara de Senadores como a la de Diputados de la Legislatura bonaerense, contribuyendo a modificar la composición de estos organismos responsables de sancionar leyes y controlar al Ejecutivo provincial. En total, serán:

23 senadores provinciales titulares (15 suplentes).

46 diputados provinciales titulares (junto con 28 suplentes)

Mientras que, en el plano municipal, cada uno de los distritos determinará la nueva integración de sus concejos deliberantes, los órganos legislativos locales que poseen atribuciones para dictar normas y controlar la administración comunal. También se eligen los integrantes de los consejos escolares, organismos relevantes para la gestión y el control de las políticas educativas a nivel local.

El padrón electoral definitivo debe ser consultado por todos los habilitados antes de asistir a votar (Foto AP/Matías Delacroix)

Dónde voto: cómo consultar el padrón electoral del 7 de septiembre

De cara a las elecciones, las autoridades electorales de la provincia de Buenos Aires habilitaron la consulta previa del padrón electoral como un paso esencial para todos los ciudadanos habilitados a sufragar. Este procedimiento garantiza que cada votante conozca con antelación el establecimiento, la mesa y el número de orden asignados, evitando inconvenientes y demoras el día del comicio.

La Junta Electoral bonaerense pone a disposición de los electores una plataforma digital en su sitio web oficial. Accediendo con su número de documento y género, los ciudadanos pueden verificar los datos definitivos asignados para la jornada electoral. Esta herramienta online permite comprobar no solo el lugar exacto donde votar, sino también la mesa y el orden que deberán respetar al llegar al centro de votación.

El proceso de verificación resulta especialmente relevante porque, según la ley, el derecho a votar se ejerce únicamente si el ciudadano figura en el padrón electoral definitivo. Ni las autoridades electorales ni los jueces tienen la facultad de habilitar a personas no inscriptas en el listado oficial.

En caso de no aparecer en el padrón, la vía formal disponible es realizar una consulta o presentar un reclamo de manera personal. Para ello, el interesado puede comunicarse a través del correo electrónico juntaelectoral@juntaelectoral.gba.gov.ar o recurrir a la Defensoría del Pueblo provincial, que ofrece asesoramiento y atención para resolver inquietudes o dificultades relativas al proceso.

La provincia de Buenos Aires renueva senadores, diputados, concejales y consejeros escolares en esta jornada (Foto: Eva Cabrera)

Quiénes pueden votar en las elecciones Buenos Aires 2025, según el Código Electoral Provincial

La participación en las elecciones legislativas bonaerenses está regida por normas específicas establecidas en la Ley Electoral provincial N.º 5.109 y la Constitución de la provincia de Buenos Aires. El voto es un derecho y, al mismo tiempo, una obligación para quienes cumplen con los requisitos fijados por estas disposiciones.

La normativa precisa que pueden sufragar todos los ciudadanos argentinos nativos, por opción o naturalizados, así como los extranjeros residentes que figuren en el padrón electoral oficial de la Junta Electoral bonaerense. La ley exige que el elector haya cumplido 16 años o más el día de la elección y que posea domicilio legal en la provincia, debidamente registrado en el Documento Nacional de Identidad. Es condición indispensable no estar comprendido en ninguna causal legal de inhabilitación y contar con el documento cívico habilitante, cumpliendo los requisitos administrativos vigentes.

El proceso incluye un régimen especial para extranjeros, quienes pueden votar si reúnen dos condiciones: un tiempo mínimo de residencia en la provincia y la debida inscripción en el Padrón de Extranjeros, registro también gestionado por la Junta Electoral bonaerense. La ley establece expresamente que la única vía habilitante para acceder al voto es figurar en el padrón electoral correspondiente.

El carácter secreto, personal, universal y obligatorio del sufragio se mantiene vigente para todos los inscriptos, quienes deben cumplir los trámites previos, como la verificación del padrón y la actualización de datos, si corresponde.

Los extranjeros residentes también pueden votar si figuran en el padrón y cumplen los requisitos legales (Fotos: Eva Cabrera)

Los documentos válidos para votar en las elecciones Buenos Aires 2025

Entre los documentos admitidos se encuentran el Documento Nacional de Identidad (DNI) en sus versiones libreta verde o celeste, la tarjeta del Nuevo DNI, la Libreta de Enrolamiento y la Libreta Cívica. El ejemplar presentado por el votante el día de los comicios debe coincidir con el que aparece en el padrón electoral, o puede ser uno emitido con posterioridad, pero nunca anterior al allí registrado. Este requerimiento impide el uso de documentos vencidos o versiones retiradas por cambio de datos, asegurando así la correcta identificación y la actualización de la información electoral.

No se consideran válidos los comprobantes de trámite ni los documentos digitales que no cuenten con reconocimiento oficial por parte de las autoridades de mesa.

El voto es obligatorio y quienes no asistan deberán justificar su ausencia o enfrentar multas (AP Photo/Rodrigo Abd)

Qué pasa si no voy a votar el 7 de septiembre

Si uno no se presenta a votar y no puede justificar su ausencia, deberá abonar una multa, según la cantidad de veces que hayas faltado en elecciones anteriores. Además, quienes no cumplan con esta obligación pueden enfrentar restricciones administrativas, como la imposibilidad de realizar determinados trámites oficiales.

En caso de abonar la multa, deberá realizar los siguientes pasos:

Acceder al Registro de Infractores al deber de votar en el sitio web de la Justicia Nacional Electoral.

Consultar si figura alguna infracción y verificar el monto pendiente, que varía según la cantidad de ausencias.

Realizar el pago, que puede efectuarse online con tarjeta, homebanking o billeteras virtuales. También está la opción de hacerlo de forma presencial en las sucursales del Banco de la Nación Argentina.