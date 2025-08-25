Margarita Barrientos recibió el Premio a la Excelencia en el Servicio Humanitario de Rotary Internacional

El Rotary Internacional distingue a Margarita Barrientos con el Premio a la Excelencia en el Servicio Humanitario.

En el contexto de la celebración anual del Día del Rotario, Margarita Barrientos recibió el Premio a la Excelencia en el Servicio Humanitario que otorga Rotary Internacional, una distinción reservada para líderes sociales con trayectorias ejemplares de voluntariado y transformación comunitaria. La ceremonia tuvo lugar en el Distrito 4895 y fue encabezada por la gobernadora del distrito, Susana Espósito, junto a la ex gobernadora Judith Figueroa.

Durante la ceremonia de entrega, Margarita Barrientos agradeció el apoyo brindado por Rotary Internacional y expresó: “Agradezco este reconocimiento en especial porque me lo otorga Rotary, que siempre me acompaña”.

La dirigente social vinculó sus palabras al acompañamiento que la organización viene ofreciendo a proyectos solidarios. Según detalló, el vínculo se reforzó al ser nombrada socia honoraria del Rotary Club La Veleta de Caballito, desde donde ha recibido colaboración en iniciativas puntuales y actividades colaborativas con la comunidad.

El Premio a la Excelencia en el Servicio Humanitario es uno de los reconocimientos más prestigiosos dentro de la estructura de Rotary Internacional, que cada año distingue a solo 100 personas entre más de 1,2 millones de miembros y millones de voluntarios vinculados en todo el mundo. El galardón apunta a visibilizar y reconocer a quienes hacen del servicio voluntario un eje central de sus vidas, promoviendo valores de compromiso solidario que impactan de forma real en su entorno.

La postulación de Barrientos fue presentada en el ciclo 2023–2024 por Judith Figueroa, quien remarcó la relevancia del trabajo realizado por la fundadora del comedor Los Piletones. Desde su creación en 1996, el comedor se consolidó como un espacio clave para la asistencia alimentaria y la contención social de familias en situación de vulnerabilidad, principalmente en el barrio Villa Soldati, en la ciudad de Buenos Aires. A lo largo de los años, el proyecto se expandió e incorporó otros servicios, como talleres educativos, salud, promoción del empleo y mecanismos de apoyo a adultos mayores y niños.

El acto, que reunió a socios, voluntarios, dirigentes distritales y autoridades de entidades sociales, aportó un marco simbólico particular al reconocimiento. El lema de la institución, “Dar de sí antes de pensar en sí”, guio las intervenciones y reforzó la idea de que el liderazgo social genuino se sostiene en el compromiso cotidiano.

El Rotary Internacional distingue a Margarita Barrientos con el Premio a la Excelencia en el Servicio Humanitario.

Rotary Internacional, fundada en 1905 en Chicago, es una red mundial involucrada en proyectos de educación, salud, provisión de agua potable, desarrollo de la niñez y lucha contra enfermedades. Cuenta con más de 46.000 clubes repartidos en 200 países y regiones, e impulsa campañas de alcance global como la erradicación de la poliomielitis y el fomento del intercambio internacional. El distrito 4895, en el que se inserta el reconocimiento a Barrientos, abarca la ciudad de Buenos Aires y regiones adyacentes.

La historia de Margarita Barrientos comenzó con iniciativas barriales pequeñas que, a lo largo de las décadas, fueron creciendo hasta constituirse en referencia para organizaciones públicas y privadas. Su proyecto se transformó en un ejemplo de articulación comunitaria, donde lo alimentario fue el punto de partida hacia un abordaje integral de los derechos básicos. Diversas instituciones han reconocido este recorrido, aunque el Premio a la Excelencia en el Servicio Humanitario aparece como uno de los más significativos, dado su dimensión internacional y su carácter selectivo.

La entrega del reconocimiento también tuvo un componente emotivo, ya que se subrayó el modo en que Barrientos logró mantener activo el comedor y los dispositivos de asistencia, incluso en contextos adversos. Durante la pandemia, el trabajo de su equipo permitió sostener la ayuda alimentaria en un escenario de mayor demanda social, en coordinación con redes solidarias y acompañamiento institucional.

El Premio a la Excelencia en el Servicio Humanitario remarcó la figura de Barrientos como referente nacional en materia de asistencia social y reafirmó la voluntad de Rotary Internacional de distinguir a quienes transforman la realidad con acciones concretas y sostenidas en el tiempo.