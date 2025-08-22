Un niño tomó el arma de su papá policía, se disparó por accidente y está internado con un tiro en el pecho

El Hospital de Niños Vilela de Rosario donde el menor se encuentra internado estable y fuera de peligro (El Ciudadano)

Un niño de 12 años resultó gravemente herido luego de que tomara el arma de su padre y se dispara por accidente. Recibió un tiro en el pecho, pero afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

Luego de lo ocurrido, el menor fue atendido rápidamente y trasladado al Policlínico San Martín, donde lograron estabilizarlo antes de derivarlo al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, centro de referencia pediátrica en la ciudad.

De acuerdo con los primeros datos a los que accedió el medio local El Ciudadano, el niño se encontraba manipulando el arma de fuego perteneciente a su padre cuando, de manera accidental, se activó un disparo y la bala impactó a la altura del tórax.

Sobre su estado de salud, la subdirectora del hospital, Silvia Giorgi, precisó: “Tuvo una lesión de poca jerarquía tras manipular un arma. Aunque la bala ingresó por el tórax, tuvo su orificio de salida por la axila. No hay lesiones pulmonares ni óseas”. Este dato resultó determinante para descartar complicaciones mayores.

Al momento de la evaluación clínica, la médica destacó que el paciente se encontraba estable, hemodinámicamente compensado y fuera de peligro. A su vez, añadió también que “su vida no corre peligro y está acompañado por su padre”.

Tras el incidente, la Policía de la provincia tomó intervención para establecer las circunstancias precisas de la manipulación del arma reglamentaria. Las pericias se centran en determinar cómo el menor accedió a ella y si estaban dadas las condiciones adecuadas de resguardo, tal como lo exige la normativa.

La Policía de Santa Fe trabaja para establecer las circunstancias del hecho (@MinSegSF)

Un menor disparó contra su padre con un arma tumbera

Un poco más de un mes atrás, en el barrio de Las Flores, en Paraná, un joven de 16 años disparó contra su padre, de 38, en medio de un intenso conflicto familiar dentro de la vivienda. El menor utilizó un arma de fabricación casera, conocida como “tumbera”. El hombre recibió un tiro en el abdomen.

El suceso ocurrió alrededor de las 11:00 en una casa ubicada en la intersección de calle 1269 y pasillo 1214. La llegada del padre habría desencadenado una discusión que terminó en el violento incidente.

La presencia del hombre en el domicilio representaba un desacato, debido a que existía una restricción judicial que le prohibía acercarse a su ex pareja.

La madre del joven accionó el botón antipánico provisto por la Justicia, lo que llevó a la intervención de personal policial y sanitario en el lugar.

El hombre recibió un disparo en el abdomen, quien recibió atención médica de urgencia. Una ambulancia del servicio 107, dependiente del Centro de Salud Ramón Carrillo, lo trasladó para su tratamiento.

Al mismo tiempo, el joven agresor fue demorado por personal de la Comisaría Quinta, bajo la disposición de la Fiscalía de Menores en turno, que ya interviene en el caso.

Integrantes de la División Criminalística de la Policía de Entre Ríos realizaron las tareas de relevamiento de la escena, aseguraron el lugar y secuestraron el arma utilizada. Se trata de un arma “tumbera”, identificada como tal por los agentes, de fabricación artesanal, frecuentemente utilizada en hechos delictivos debido a la sencillez de su elaboración.

El desarrollo de la causa investiga no solo el contexto de violencia familiar que desembocó en el incidente, sino también el incumplimiento de la restricción perimetral por parte del hombre herido. Por el momento, los organismos judiciales y policiales se enfocan en reunir pruebas y recopilar testimonios que puedan clarificar las circunstancias en que se produjo el ataque.

La Fiscalía de Menores analizará los próximos pasos a seguir en la causa, teniendo en cuenta la edad del adolescente imputado, que quedó demorado.