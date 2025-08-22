Regresan las lluvias y el mal tiempo este viernes: cómo estará el clima durante el fin de semana en el AMBA

El viernes será la última jornada de lluvias en el AMBA, según el SMN (Imagen ilustrativa Infobae)

De cara al fin de semana, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicaron que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá este viernes una última jornada con lluvias, que luego quedarán atrás con una mejora a partir del sábado. Además, rigen distintas alertas en el resto de las provincias del país.

Luego de un jueves que comenzó soleado y se nubló con el correr de las horas, se espera un viernes que siga la tendencia con la que terminó la jornada previa.

En la madrugada del 22 de agosto, el cielo estará mayormente nublado y se espera una mínima probabilidad de lluvias. El viento será fuerte, con ráfagas que oscilarán entre los 42 y los 50 kilómetros por hora.

El fin de semana en Buenos Aires tendrá mejoras y temperaturas en ascenso

Sin embargo, ya por la mañana y durante la tarde se aguardan chaparrones, con un aumento marcado de las ráfagas hacia la tarde, ya que irán desde los 51 a los 59 kilómetros por hora.

En la noche, se reducirán las probabilidades de precipitaciones a cero y el cielo estará parcialmente nublado. La temperatura oscilará entre los 13 grados de mínima y los 18 grados de máxima.

Al contrario de la jornada anterior, el sábado será un día sin ninguna probabilidad de lluvias. El cielo estará despejado casi en su totalidad durante la mañana, mientras que para la tarde se espera que esté algo nublado. La mínima durante el día será de 9 grados, mientras que la máxima alcanzará los 15 grados, de acuerdo con los datos del SMN.

En cuanto al domingo, para cerrar el fin de semana, se espera que el día esté soleado durante la primera mitad de la jornada, mientras que estará algo nublado durante la tarde y la noche.

Si bien el día comenzará fresco, con una mínima de 6 grados, la temperatura irá en aumento hasta llegar a los 17 grados de máxima.

La tendencia del cierre del fin de semana anticipa lo que será la próxima semana, que llegará con un tiempo primaveral en la Ciudad de Buenos Aires. Entre el lunes y el miércoles las mínimas se mantendrán en 10 grados, mientras que las máximas rondarán los 20 grados. Se esperan jornadas con cielo completamente despejado.

La próxima semana en la Ciudad de Buenos Aires tendrá clima primaveral y cielos despejados (Imagen ilustrativa Infobae)

En cuanto a la provincia de Buenos Aires, el organismo climatológico señaló que en las primeras horas del viernes habrá lluvia en todas las localidades, mientras que en algunas se esperan tormentas fuertes como en Mar del Plata, Miramar, Necochea, Tandil, Azul, Olavarría, Pehuajó y Tres Arroyos.

Por la tarde, solamente en la costa atlántica permanecerán las lluvias, específicamente en Miramar, Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar. En el resto de la provincia hay probabilidad de precipitaciones aisladas hacia el sur, mientras que hacia el oeste la jornada permanecerá nublada.

Para el sábado, el SMN indicó que el tiempo mejorará, tal cual como sucederá en CABA. Aunque habrá algo de nubes, la mejoría será marcada y la lluvia quedará atrás. Para el domingo, última jornada del fin de semana, la situación será similar.

Las alertas en el resto del país

El interior del país enfrenta alertas amarillas por fenómenos climáticos diversos

El comienzo del fin de semana en el interior argentino se verá marcado por alertas debido a distintos fenómenos: viento, tormentas y nevadas.

El SMN advirtió que para la jornada del viernes rige una alerta amarilla por viento en La Pampa, en la provincia de Buenos Aires (solamente en la frontera con la provincia pampeana), en el sur de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Córdoba, San Luis, San Juan, Santa Fe, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy y el este de Formosa y Chaco.

En Corrientes y Misiones, hay una advertencia del mismo color por tormentas.

En cuanto a la parte cordillerana del país, en Neuquén, Mendoza y San Juan, la alerta amarilla es por nevadas, aunque en las últimas dos provincias mencionadas también se aplicó por fuertes vientos.