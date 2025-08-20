Sociedad

Ordenaron a dos deportistas a indemnizar con una importante suma a la víctima de una violenta golpiza ocurrida hace 10 años

La pelea ocurrió primero en el bar El Copetín de la ciudad de La Plata y siguió a pocas cuadras de allí. El joven agredido aún tiene secuelas

El bar El Copetín del
El bar El Copetín del centro de La Plata donde comenzó la discusión entre los agresores y la víctima (0221)

La Justicia de La Plata impuso un importante resarcimiento económico que deberán pagar un rugbier y otro deportista por una agresión física ocurrida hace casi una década en el centro de la capital provincial.

La multa fue ordenada por la Justicia luego de haber encontrado culpables a los imputados por los delitos de lesiones graves y daños múltiples.

Todo sucedió en abril de 2014, en lo que era El Copetín, un bar ubicado en diagonal 74 y 59 en pleno centro platense, que años más tarde cerró sus puertas al público.

Los hechos ocurrieron en tres etapas bien diferenciadas durante aquella noche. La primera confrontación se dio dentro del establecimiento, con intercambios verbales y provocaciones, pero sin lesiones.

Posteriormente, ya en la rambla de diagonal 74, se produjo el segundo episodio con golpes menores. El tercer y más grave ataque ocurrió entre las calles 18, 58 y 59, cuando uno de los deportistas golpeó de frente al denunciante, ocasionándole lesiones graves.

Las pruebas presentadas en el expediente, que incluyeron grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios presenciales, resultaron fundamentales. De acuerdo con el fallo, quedó descartada cualquier provocación por parte del agredido, lo que refuerza la calificación del hecho como “golpiza” en vez de “pelea”. Además, el registro de lesiones y las pericias médicas fueron claves para fundamentar el dictamen.

Tras esto, la víctima tuvo que ser sometida a intervención quirúrgica y hoy vive con cuatro placas de titanio y 18 tornillos en el rostro. Además, por la pérdida del nervio cóndilo mandibular, sufre dolores constantes y limitaciones funcionales que afectan de modo permanente sus actividades cotidianas.

Como consecuencia, el Tribunal resolvió, tras la intervención de Sandra Nilda Grahl, jueza del Juzgado Civil Nº 17, fijar una gran suma que deberán desembolsar los responsables.

Según la información a la que pudo acceder el medio local 0221, el monto principal asciende a $110.112.276,76, correspondiente a daños físicos, psicológicos y morales, y se suma a otra multa en carácter de “solidaria”, que ronda los $318.000.

El monto principal a $110.112.276,76
El monto principal a $110.112.276,76 por daños físicos, psicológicos y morales, y $317.800 que ambos condenados deberán aportar por lesiones menores (Noticias XFN)

La decisión de la jueza Grahl atribuyó la responsabilidad del episodio a los dos deportistas involucrados, ambos con antecedentes en clubes de rugby de Gonnet, localidad cercana a La Plata.

En el fuero penal, la causa avanzó mediante mecanismos alternativos: uno de los jóvenes solicitó la suspensión del juicio a prueba, mientras que el segundo aceptó un juicio abreviado. En ambas instancias, admitieron los hechos imputados y se disculparon ante el juez y la fiscalía, según consta en el expediente.

El abogado de la víctima, Marcelo Szelagowski, subrayó que “la sanción penal y civil es el único camino posible frente a este tipo de abusos”, señalando la dimensión social de la sentencia y su relevancia en el contexto de la violencia fuera de los ámbitos deportivos regulados. Para Szelagowski, la formación emocional adquiere un papel central cuando se trata del desarrollo físico acentuado que caracteriza a deportistas jóvenes.

