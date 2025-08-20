La madre de una de las víctimas del derrumbe fatal en Villa Gesell denunció que la echaron de un evento municipal

La madre de una víctima del derrumbe fatal en Villa Gesell denunció que la echaron de un evento municipal mientras reclamaba justicia

En octubre de 2024, la ciudad de Villa Gesell fue escenario de una tragedia que dejó marcada a la comunidad como a todo el país. En la madrugada del martes 29, el apart Hotel Dubrovnik, un edificio de diez pisos, se desplomó por completo. El derrumbe sepultó a varias personas que quedaron atrapadas bajo los escombros durante horas y generó un operativo de rescate que se extendió por varios días.

El saldo final fue de nueve víctimas: Federico Ciocchini, María Rosa y Nahuel José Stefanic, Fabián Javier Gutiérrez, Mariano Troiano, Matías Chapsman, Ezequiel Matu, Dana Desimone y María Josefa Bonazza.

Diez meses después, el dolor de las familias sigue presente y, para algunos de sus integrantes, la ausencia de respuestas judiciales se convierte en una herida abierta.

Silvana Perhuac denunció que la seguridad la obligó a retirarse de la Fiesta Nacional ChocoGesell por manifestarse pacíficamente

Tal es el caso de Silvana Perhuac, madre de Nahuel Stefanic, quien en los últimos días, precisamente el domingo, protagonizó un episodio en la Fiesta Nacional ChocoGesell, una celebración organizada por el municipio para promover el chocolate artesanal.

Perhuac, que desde hace meses reclama justicia, asistió al evento con pancartas y fotografías de las víctimas, con la intención de visibilizar su pedido en un espacio público.

Según relató en un descargo que realizó en su cuenta de Facebook, al llegar a la entrada del predio sobre la avenida Buenos Aires alrededor de las 16, comenzó a desplegar su cartel y a reunir firmas. En sus palabras, se manifestaba “pacíficamente con el cartel, las fotos de Nahuel y todas las víctimas del derrumbe”.

Sin embargo, poco después fue abordada por personal de seguridad local que, de acuerdo con su testimonio, le indicó que no podía permanecer en el lugar. La mujer respondió que no obstruía el paso y que tenía “derecho a manifestar mi lucha”.

El reclamo de justicia por el derrumbe del apart Hotel Dubrovnik sigue vigente a diez meses de la tragedia

Frente a la insistencia de los agentes, recogió sus pertenencias y se trasladó a otro sector dentro del predio, donde fue acompañada por familiares y allegados.

No obstante, al regresar a la entrada principal, la situación se repitió. Según su denuncia, varios efectivos de seguridad se acercaron para exigirle que se retirara. “Soy la mamá de Nahuel y estoy pidiendo justicia”, expresó frente a ellos. “Sí, ya sabemos quién es”, fue la respuesta que, asegura, recibió de los uniformados. En ese momento, personas que transitaban por el lugar comenzaron a observar la escena mientras el intercambio subía de tono.

En su relato, cuestionó la intervención policial y la actitud de los agentes. “El dolor de una madre que perdió un hijo no se calla”, escribió en el mensaje.

Recalcó que su manifestación no implicaba actos de violencia ni daños materiales, sino únicamente el pedido de justicia. “Sin agredir, sin romper, sin quemar ni un papel”, subrayó.

La madre de Nahuel Stefanic tomó medidas legales para evitar futuros desalojos durante sus reclamos públicos

“Mandan a sacar a una madre que manifiesta su lucha ante la pérdida, con negligencia empresarial y municipal”, cerró.

En otro mensaje, también difundido por sus redes, Perhuac aclaró que tomó medidas legales para evitar que vuelva a repetirse una situación similar.

“Ya tomé las medidas correspondientes para que cada vez que salga a manifestarme pacíficamente y hacer visible mi lucha en algún lugar público, no me manden a correr ni se me acerque la policía a más de dos baldosas de distancia”, señaló en su publicación al día siguiente de su desalojo del evento municipal.

Insistió en que no es una delincuente y que no necesita escuchar explicaciones que desvíen el sentido de su reclamo.

Cómo fue el derrumbe fatal en Villa Gesell

El edificio de 10 pisos donde funciona el Apart Hotel Dubrovnik, ubicado en la Avenida 1 en el centro de Villa Gesell, a una cuadra de la playa, se derrumbó durante la madrugada, cerca de la 0:50. Según información oficial, en el momento del colapso había entre 7 y 9 personas alojadas, quienes quedaron atrapadas bajo los escombros.

Con el correr de los días, se confirmó que nueve personas fallecieron producto del fatal accidente.