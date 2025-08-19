Recorrer el mundo en once días: los detalles de la Fiesta Nacional del Inmigrante en Misiones

Se presentarán 16 colectividades en el festival.

Del 4 al 14 de septiembre, la localidad misionera de Oberá volverá a ser sede de la Fiesta Nacional del Inmigrante. Esta celebración anual rinde homenaje a las raíces de los inmigrantes alemanes, italianos, ucranianos, japoneses y de otras colectividades que poblaron la provincia de tierra colorada.

El festival se realizará en el Parque de las Naciones, un predio al aire libre ambientado con casas típicas de cada comunidad. En su edición número 45, la celebración incluirá danzas tradicionales, gastronomía y shows de artistas como Catupecu Machu, Patricia Sosa y Alejandro Lerner, entre otros.

“Desde sus inicios, la Fiesta Nacional del Inmigrante ha sido un faro de unidad, donde las raíces de más de 15 nacionalidades se entrelazan en un tapiz cultural único, junto al pabellón argentino. Con deslumbrantes desfiles, música folklórica y danzas típicas, transportamos a nuestros visitantes en un viaje mágico por las diferentes culturas que conforman nuestra rica identidad”, indica la presentación oficial de la festividad.

El predio alberga casas típicas de cada una de las comunidades.

La programación incluirá actividades de una gran variedad de comunidades, desde la alemana y la italiana hasta la rusa y belarusa, pasando por la checa, suiza, polaca, ucraniana, portuguesa, paraguaya, brasileña, francesa, nórdica, árabe, española, japonesa y búlgara. También habrá un pabellón argentino.

“Todos los años va creciendo la cantidad de participantes. Son once días de fiesta, en los cuales aproximadamente por día son más de 4 mil personas”, indicó Cristina Stevenson, directora de Turismo de Oberá, en diálogo con Infobae. Y resaltó que las entradas se mantienen con el mismo valor que el año pasado, comenzando en 8 mil pesos y alcanzando los 18 mil pesos, según la jornada.

El miércoles 10 será la coronación de la reina y princesas.

Según detalló Stevenson, se puede recorrer las 16 casas típicas del predio, construidas según la tradición de cada colectividad, y disfrutar de gastronomía y espectáculos. Cada espacio ofrece ballets, coros y shows de música, además de opciones de comida al paso.

“Van a poder formar parte de la celebración. Por ejemplo, la colectividad alemana tiene su grupo cervecero que toca música en vivo y la gente se puede sumar a bailar en las rondas. En los escenarios se presentan los ballets de las colectividades, se aprende sobre la cultura y los trajes típicos. Es una fiesta muy rica y muy colorida”, agregó.

Fuera del predio, durante el día se recomienda visitar los saltos y cascadas de Oberá, así como los de las ciudades cercanas.

Se anticipan al menos 4 mil visitantes por día en el festival.

La grilla en detalle

El jueves 4, tras el desfile inaugural, el predio abrirá a las 18 horas. El público podrá disfrutar de los ballets de las colectividades suiza, italiana, checa y polaca, junto al grupo de baile Deutsche Gesellschaft für Volkstanz, que vendrá directo de Alemania. La jornada incluirá además danzas folklóricas argentinas y un show final de la banda misionera Tche Gaitero.

Al día siguiente, se presentará la comunidad ucraniana con su ballet del grupo Barvinok, junto a las colectividades brasileña y paraguaya. También se realizará la presentación de Soberanas, Reyes Mayores y Principitos de las colectividades, con dos recitales nocturnos de San Marino y Lau Cáceres.

El primer día del fin de semana será el turno de los bailes españoles, franceses, checos, japoneses, búlgaros, árabes, nórdicos y polacos, entre otros. Durante la jornada habrá talleres de danza y se presentará la banda Catupecu Machu al cierre.

En tanto, el domingo, se realizará un acto de Acción de Gracias. Además de los típicos ballets, habrá una segunda presentación de las Reinas del festival y un show de la banda Batería Legal.

Patricia Sosa se presentará el día miércoles 10.

El lunes 8 se presentarán los ballets de Paraguay, Francia y árabe, además de danzas rusas y belarusas. La noche bailable culminará con un show de Carlos Tachilez.

El día siguiente será día de visita gratuita para niños y delegaciones escolares, de 9 a 17 horas, con la participación de diversos ballets de colectividades. Los shows estarán a cargo de Confluencia Chamamecera y Fabián Meza.

El miércoles 10 se realizará la elección de soberanas de la fiesta, reyes mayores y principitos, además de la elección del mejor traje típico nacional y la coronación de la reina y princesas. En tanto, el jueves tendrá presentaciones de ballets y un show con música de los años 70 y 80, con Patricia Sosa cerrando la jornada a las 22:50 horas.

El público podrá disfrutar de los ballets típicos de cada colectividad.

El viernes 12 estará dedicado a los DJs: Alan Lenz, Bruno Quartara, Juan Fedeli, Luisinho y Alan Gómez, con el predio abierto hasta las 5:30 de la mañana.

El sábado 13 se presentarán los ballets y los shows de Iris y sus Románticos y Alejandro Lerner a las 23:00 horas.

El domingo 14, último día del festival, incluirá la Maratón del Inmigrante, danzas folklóricas argentinas, ballets, entrega de premios y el show final del dúo Lira Vera a las 20:50 horas.