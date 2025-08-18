Sociedad

Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo

Una fecha emblemática se resignifica y abre espacio a nuevas discusiones. El aporte de las comunidades originarias y el rol de la educación marcan el pulso de un feriado que invita a pensar el país

Por Constanza Almirón

Guardar
El 12 de octubre es
El 12 de octubre es el próximo feriado nacional en Argentina y marca un nuevo fin de semana largo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 12 de octubre será el próximo feriado nacional en Argentina y dará lugar a un nuevo fin de semana largo en todo el país. Históricamente conocido como Día de la Raza, en 2010 la fecha fue rebautizada oficialmente como Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El cambio buscó poner en valor la pluralidad de culturas que conviven en el país y reconocer los derechos y el aporte de los pueblos originarios a la identidad nacional.

La conmemoración está contemplada en la Ley 27.399, que establece el régimen de feriados nacionales y días no laborables, define cuáles son inamovibles, cuáles pueden trasladarse y habilita al Poder Ejecutivo a fijar hasta tres feriados “puente” turísticos por año.

¿Por qué es feriado el 12 de octubre?

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural se celebra en conmemoración de un hecho histórico que marcó el inicio del contacto entre Europa y América. Durante décadas fue conocido como Día de la Raza, en recuerdo de la llegada de Cristóbal Colón en 1492. Sin embargo, en 2010 su denominación fue modificada para promover una visión más inclusiva de la historia nacional.

El cambio buscó dejar atrás la idea de “conquista” y reflexionar sobre la diversidad de culturas que conforman la sociedad argentina. El objetivo es reconocer la importancia de los pueblos originarios y su aporte a la identidad nacional. La fecha invita a debatir sobre sus derechos, desafíos y tradiciones, mediante actividades educativas y culturales.

Cristóbal Colón desembarcando en América
Cristóbal Colón desembarcando en América en 1492, marcando el inicio de una era de exploración y colonización. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organismos internacionales como la UNESCO consideran que la diversidad cultural es una fuente de crecimiento, creatividad y perspectivas que contribuyen al desarrollo sostenible de las comunidades. En esa línea, el Estado argentino sostiene una política activa para respetar, proteger y conservar la riqueza cultural de todos sus habitantes.

Cuándo es el próximo fin de semana largo

En octubre, el único feriado nacional es el domingo 12 (Día del Respeto a la Diversidad Cultural), que no se traslada. No hay más asuetos previstos para ese mes.

En noviembre:

  • Viernes 21: Día no laborable con fines turísticos.
  • Lunes 24: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional (que es el jueves 20).
En noviembre habrá un fin
En noviembre habrá un fin de semana largo con un día no laborable el viernes 21 y feriado nacional el lunes 24 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo sigue el calendario de feriados 2025

En diciembre:

  • Lunes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
  • Jueves 25: Navidad (feriado inamovible).

Esta organización combina feriados nacionales inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos, ofreciendo distintas oportunidades para el descanso, el turismo interno y la planificación de actividades escolares, laborales y personales durante el año.

Con estos feriados, el calendario 2025 se encamina a su cierre: el próximo año volverá a comenzar con el feriado inamovible del 1° de enero, una nueva ocasión para planificar escapadas y encuentros.

