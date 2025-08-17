Lluvias, humedad y fuertes ráfagas de viento: el pronóstico del tiempo para el AMBA en lo que queda de la semana

El SMN indicó lluvias para esta semana (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, para lo que resta de la semana, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá días completamente nublados, con presencia de lluvias y fuertes vientos. Además, rigen distintas alertas en el resto de las provincias del país.

Para esta mañana, el SMN confirmó que hay lloviznas, con una mínima de 11°C. Luego, la temperatura aumentará hacia los 15°C en la tarde, con un cielo mayormente nublado y una probabilidad del 10% en precipitaciones. A la noche descenderá a los 13°C, pero aumentará la nubosidad. Vientos del este.

El lunes comenzará con una temperatura templada de 12°C, con un cielo nublado que se replicará hasta la mañana, en donde existe una mínima posibilidad de lluvias, con vientos del este. Sin embargo, en la tarde y en la noche se esperan lluvias aisladas, con ráfagas de viento que irán desde los 42 hasta los 50 kilómetros por hora y una temperatura que oscilará entre los 15°C y los 17°C.

El SMN puntualizó que lloverá durante varios días.

Para el martes, directamente se esperan lluvias durante todo el día, con una mínima de 13°C y una máxima de 16°C y ráfagas fuertes de vientos, con vientos del este y sureste. En tanto, el miércoles será la jornada más ventosa, ya que contará con ráfagas de viento que irán desde los 51 a los 59 kilómetros por hora en la tarde. Por la mañana, será el último momento con precipitaciones, ya que están pronosticadas lluvias aisladas.

El jueves será el día con la mínima más fresca por sus 9°C en la mañana, mientras que a la tarde subirá marcadamente hasta los 19°C. Cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias. Por su parte, el viernes aumenta mínimamente la chance de precipitaciones al 10%, con el firmamento mayormente nublado y una temperatura que oscilará entre los 12°C y los 18°C.

El tiempo para la Provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas de domingo, hay bancos de niebla extensos en la región centro y sureste, lo que podría dificultar la vista de quienes transiten en vehículos por calles y rutas; y por lo cual se recomienda extremar preocupaciones. En la tarde y la noche, la nubosidad será variable.

Para mañana, habrá una gran extensión de nubes en toda la provincia, con lluvias en el noroeste (General Villegas, Trenque Lauquen, Pehuajó, San Carlos de Bolívar y 9 de Julio) y norte (Junín, Chacabuco, Pergamino, San Pedro, San Nicolás de los Arroyos). Por la tarde y noche está pronosticado tormentas aisladas en el norte bonaerense.

El martes estará signado por las lluvias fuertes en las zonas norte, oeste y centro durante la mañana, mientras que en el sector costero habrá lluvias desde Miramar hasta Punta Indio, pronóstico que se mantendrá hasta la noche.

El miércoles estará marcado por la presencia de fuertes vientos que soplarán desde el oeste y afectarán durante la mañana al oeste, suroeste y noroeste, mientras que la otra mitad de la provincia de Buenos Aires tendrá lluvias. En la tarde, el frente ventoso se trasladará al centro y este. En tanto que las otras localidades tendrá nubosidad parcial. Del jueves al sábado, la nubosidad será variable, con una marcada mejoría hacia el próximo sábado.

Alerta amarilla por vientos fuertes al norte.

Las alertas en el resto del país

El SMN advirtió que rige una alerta amarilla por vientos en la zona cordillerana que comprende Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan. En estos casos, se recomienda evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse. A su vez, dicha alerta se mantiene para mañana en la misma región, con el agregado de una alerta amarilla por viento Zonda en Catamarca y por lo cual, además de los cuidados mencionados, también se pide mantenerse alejado de los árboles y cerrar el hogar de la manera más hermética posible.

Se mantiene la alerta por fuertes vientos al norte.

Para el martes, la alerta amarilla por fuertes vientos se mantendrá sólo al oeste de Salta y Jujuy. Mientras que al noreste, específicamente en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa rige una alerta amarilla por tormentas.

En este sentido, el SMN recomienda:

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Fuertes vientos al noroeste, tormentas al noreste y lluvias en el centro.

Por fuertes lluvias, el organismo climatológico indicó que las provincias afectadas serán Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba. Por lo que se pide mantenerse a resguardo, no sacar la basura y alejarse de cualquier zona ribereña o costera.