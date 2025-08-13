Un camión de residuos derramó combustible y se prendió fuego en plena autopista Perito Moreno

Un incendio destruyó un camión transportador de volquetes en la Autopista Perito Moreno, sin dejar heridos

Un incendio de considerables proporciones afectó este miércoles el tránsito en la autopista Perito Moreno cuando un camión transportador de volquetes quedó envuelto en llamas, a unos 300 metros del peaje Parque Avellaneda, en sentido hacia el centro de la ciudad. A pesar de que el fuego generó una destrucción total en el vehículo, no hubo heridos.

Según informaron fuentes oficiales, el fuego se propagó de forma en todo el vehículo, lo que obligó a la intervención de una dotación de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires.

El operativo incluyó el despliegue de una línea de 38 milímetros para combatir las llamas, que se habían extendido rápidamente.

El derrame de combustible provocó un segundo foco ígneo, complicando las tareas de los bomberos

No se registraron personas heridas en el incidente. Sin embargo, el derrame de combustible del camión provocó un nuevo foco ígneo en el centro de la calzada, lo que complicó momentáneamente las tareas para lograr extinción del fuego.

Una vez sofocados ambos focos, los bomberos procedieron a las tareas de enfriamiento para la posterior remoción de materiales para garantizar la seguridad del sector.

La presencia de humo y las maniobras de los equipos de emergencia generaron demoras considerables, mientras el personal especializado trabajaba para restablecer por completo la circulación por la vía.

El fuego generó demoras y cortes totales y parciales en la circulación hacia el centro de la Ciudad de Buenos Aires

Durante los primeros momentos, el tránsito sufrió un corte total en la traza, lo que provocó un colapso absoluto de la circulación en la zona. Con el avance de las tareas de control, las autoridades habilitaron dos carriles para el paso de los vehículos, aunque el corte parcial se mantuvo.

“Traza habilitada, queda corte parcial”, indicaron desde BA Tránsito, cuenta de la Ciudad de Buenos Aires dedicada a actualizar las afecciones del tránsito, dependiente del Ministerio de Infraestructura. Luego reconocieron que la Autopista Perito Moreno, desde Vélez en sentido hacia el centro, se encontraba cargada.

Incidentes en autopistas

Durante el fin de semana, otros accidentes también generaron desvíos y cortes en autopistas. El vuelco de un camión en una vía exclusiva para tránsito pesado, conexión entre la autopista General Paz y Panamericana rumbo a General Paz, generó una interrupción que impactó solamente en los vehículos pesados en sentido hacia Capital Federal. Las imágenes difundidas por TN muestran el camión volcado y su carga esparcida sobre la calzada; a la zona acudieron Bomberos, personal médico y equipos de Autopista.

Volcó un camión en una arteria que conecta la General Paz con la Panamericana

La General Paz no presentó bloqueos directos, pero los desvíos obligaron a que el tránsito liviano utilice otros carriles debido al operativo y la asistencia tras el siniestro. Además, complicaciones en la circulación se registraron en Cantilo y Lugones, especialmente en la zona de Nuñez, y sobre General Paz al Riachuelo, entre Saavedra y Liniers, según detalles de la cuenta oficial del tránsito de la Ciudad, BA Tránsito.

En simultáneo, el tránsito se encontraba embotellado también en la avenida Intendente Cantilo y en la autopista Illia mano norte; todo ello, consecuencia de los cortes y desvíos provocados por los incidentes en la zona.

Horas antes, sobre la autopista General Paz a la altura de la calle Superí, una camioneta impactó contra la barrera de defensa, lo que dejó al conductor atrapado en el interior. Bomberos intervinieron para rescatarlo, y un helicóptero del SAME lo trasladó al Hospital Donación Francisco Santojanni, de acuerdo con información brindada por TN.

Inicialmente, Seguridad vial dispuso un corte general durante la evacuación médica, que tras completarse pasó a ser parcial. La restricción al tránsito se mantuvo después de varias horas, acentuando los inconvenientes viales en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.