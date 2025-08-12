Sociedad

Voraz incendio en Esteban Echeverría: se quemó un depósito de pallets en Camino de Cintura

Varias dotaciones de bomberos de Esteban Echeverría, Lomas de Zamora y Almirante Brown trabajan para apagar el fuego. El mismo predio se había quemado en marzo

Un incendio de gran magnitud se desató durante la noche del lunes en un depósito de pallets ubicado en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría, sobre la intersección de Camino de Cintura (Ruta Provincial 4) y Anselmo Sáenz Valiente.

El siniestro, reportado alrededor de las 23, afectó el mismo predio que ya había sufrido un siniestro similar meses atrás. Hasta el momento, no se reportaron heridos, ni victimas fatales en el lugar.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por El Diario Sur, al lugar acudieron cinco dotaciones de Bomberos de Esteban Echeverría, una de Lomas de Zamora y otra de Almirante Brown, con el objetivo de controlar el avance de las llamas. Debido a la magnitud del fuego, el tránsito en ese sector de Camino de Cintura fue interrumpido y se solicitó a los transeúntes evitar la zona.

El incendio de esta noche reavivó recuerdos de lo ocurrido en marzo de este año, cuando un el fuego —presuntamente intencional, según había señalado entonces el dueño del predio— provocó también daños en una carbonería lindera. En esa ocasión, el propietario responsabilizó a un ex empleado que había sido despedido semanas antes.

Acá en el barrio San Sebastián se prendió nuevamente el depósito de tarimas, y está peor que la otra vez, incontrolable”, relató una vecina en declaraciones al medio Data Conurbano, acompañadas de un video que registró el siniestro.

El mismo predio se había quemado en marzo

La misma vecina agregó que “la Policía está sacando a los vecinos porque puede pasar una desgracia”. Otros habitantes de la zona registraron con sus celulares explosiones en transformadores eléctricos cercanos, lo que implicó un riesgo adicional y la posibilidad de que se produjeran cortes de luz en el barrio.

Por estas horas, las dotaciones de bomberos continúan trabajando para enfriar la zona y evitar que el fuego se propague hacia construcciones cercanas, mientras se investiga el origen de este nuevo episodio.

Incendio y derrumbe en un depósito de plásticos de Monte Grande

Incendio en un depósito de Monte Grande (Video: @hechosyderechos)

La semana pasada, la estructura de un depósito de plásticos en la localidad de Monte Grande quedó totalmente envuelta en llamas tras desatarse por la noche un importante incendio. Las consecuencias del fuego llevaron al colapso de la construcción.

El lugar está ubicado en la intersección de La Horqueta y Cervetti, detrás del centro logístico del Correo Argentino, en el partido de Esteban Echeverría.

Debido a la magnitud de las llamas, los equipos que desarrollaban tareas en el lugar tuvieron que cerrar por completo el tránsito en la zona.

Al menos siete dotaciones de bomberos acudieron al sitio y realizaron intensas tareas para contener el avance de las llamas y evitar su propagación a instalaciones linderas. Las autoridades informaron que no se registraron víctimas como consecuencia del siniestro.

El incendio inició en el depósito de productos plásticos y generó preocupación entre los vecinos y trabajadores del área, por las grandes proporciones del fuego y la posibilidad de propagación. Los equipos de emergencia rápidamente desplegaron un operativo en el que participaron personal de Defensa Civil, Protección Ciudadana y Policía, estableciendo un perímetro de seguridad.

Los bomberos trabajaron en el lugar durante toda la noche para controlar las llamas y remover escombros tras el derrumbe. La columna de humo resultante se pudo observar desde distintos puntos de Monte Grande y localidades aledañas. Algunos usuarios registraron el momento a través de videos que rápidamente circularon en redes. Allí se podía observar como la estructura empezaba a caerse hacia el interior del depósito.

