Un encapuchado roció con nafta y prendió fuego una camioneta valuada en $100 millones: descubrieron que es de Marcos Rojo

Las cámaras de seguridad confirmaron que el incendio de la Ford Raptor fue intencional

A las 4:35 de la madrugada del sábado, un llamado alertó al Cuerpo de Bomberos y la Policía de Río Negro sobre un incendio vehicular en la intersección de calle Maipú, casi San Martín, en la ciudad de General Roca. Un hombre informó que una camioneta Ford Raptor, color blanco, estaba envuelta en llamas.

Minutos después, personal policial constató la veracidad del hecho. Se convocó a una dotación de bomberos, a cargo del oficial inspector Laciar, quienes trabajaron para sofocar las llamas. En el lugar también se realizaron averiguaciones preliminares, según información oficial.

Tras las primeras averiguaciones que llevaron a cabo los investigadores, descubrieron que el vehículo pertenece legalmente al futbolista Marcos Rojo, el ex Boca y actual jugador de Racing. Sin embargo, no está claro el porqué se encontraba en la localidad rionegrina.

En ese marco, un vecino, de 69 años, fue testigo y mostró a los efectivos las grabaciones de sus cámaras de seguridad, ubicadas frente a su vivienda sobre calle Maipú al 1700. El mismo video es el que encabeza esta nota.

Así quedó la camioneta tras el incendio (Fuente: ANRoca)

En las imágenes se observa a un hombre con campera verde, gorro negro y franjas blancas y negras en el pecho, pantalón negro, mientras llevaba un bidón.

Se puede apreciar cuando el individuo roció un líquido inflamable sobre el motor y las cubiertas del lado izquierdo del vehículo, lo encendió y se retiró corriendo del lugar. Las tomas permitieron confirmar que se trató de un incendio intencional.

A las 5:28, se notificó al sargento Álvarez, del gabinete de investigaciones, quien indicó que no se haría presente hasta que arribara personal de peritaje especializado de bomberos. Veinte minutos después, la oficial ayudante Agustina Morais, perito de bomberos, fue informada y se dispuso una consigna policial en el lugar para preservar la escena.

La damnificada que se presentó a realizar la denuncia penal fue identificada como R.E.A., de 50 años, con domicilio en la calle Malvino Ducas de la misma ciudad rionegrina.

El fiscal de turno ordenó iniciar un legajo por daño por incendio e instruyó que el gabinete de investigaciones y la brigada de investigaciones continúen con las diligencias correspondientes.

De acuerdo con las versiones recogidas por LM Neuquén, el propietario había dejado la camioneta estacionada para ingresar a un local nocturno cercano. Testigos se acercaron para avisarle que su vehículo estaba ardiendo. El hombre, en un principio, dudó que se tratara de su unidad, pero al llegar al lugar encontró el rodado envuelto en fuego.

A pesar del uso de matafuegos y el rápido accionar de bomberos, la destrucción fue total. Las llamas consumieron por completo la estructura y el habitáculo, dejando únicamente el chasis..

Según publicaciones en populares sitios webs de compa y venta, esta camioneta está valuada en un valor aproximado a los 100 mil dólares.

Incendiaron dos vehículos en Villa del Parque

Dos vehículos resultaron incendiados de manera intencional sobre la calle Cuenca, entre Arregui y Génova, en el barrio porteño de Villa del Parque, en el mes pasado.

En Villa del Parque, otro quemacoches incendió dos vehículos de manera similar el mes pasado

Testigos aseguraron a la policía que alrededor de las 5.30 un joven transitó por el lugar y arrojó un objeto dentro de una camioneta estacionada en la ochava de Génova. La unidad empezó a arder casi de inmediato y el fuego se extendió al automóvil ubicado por delante.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, “el fuego afectó una Fiat Doblo y un Volkswagen Tiguan en Cuenca y Arregui, que fue apagado por bomberos utilizando una línea de 38 milímetros”.

Las grabaciones de seguridad muestran al Fiat Doblo estacionado en la ochava de Génova y Arregui; una persona se acerca, lanza algo y en segundos el rodado se prende fuego, mientras el sospechoso huye del sitio. Luego, las llamas alcanzan al Volkswagen Tiguan, estacionado justo delante.

Pronto, una dotación de Bomberos de la estación Devoto acudió y trabajó cerca de una hora para combatir el incendio. Utilizaron maniobras con mangueras y enfriaron el frente del vehículo más avanzado para sofocar el fuego, logrando así evitar daños en un Peugeot plateado estacionado adelante del Tiguan.

Posteriormente, el subcomandante de bomberos Leandro Grebol explicó: “No hubo una explosión, quiero dejar en claro eso. Lo que pasó es que se fisuró el tanque propio del incendio y el iniciador es materia de investigación. Ahora vamos a hacer las pericias correspondientes en el lugar para determinar el motor iniciador de esto”.

Debido a que los tanques contenían combustible, se recurrió a la utilización de espuma AFFF para extinguir el fuego. Según Grebol, “es una espuma especial para derrame de combustible y contención de fuegos en líquidos acelerantes o combustibles livianos. Se usa cuando el agua no es suficiente o no es el medio empleado necesario. El combustible es un material específico que necesita un tipo de extintor específico para poder contenerlo y extinguirlo”.

Por otro lado, un testigo señaló que un repartidor presenció cuando el agresor arrojó “una cosa para prender fuego” y luego escuchó una explosión. Añadió que los automóviles pertenecen al barrio y sostuvo: “Creo que esto es mandado, alguien mandó a hacer la cosa, no es que vino el hombre y lo prendió porque tenía ganas”.