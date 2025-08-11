Mendoza: colapsó el techo de una casa en Guaymallén y una familia con sus mascotas se salvaron de milagro

El techo de una vivienda en Guaymallén colapsó y obligó a evacuar a sus ocupantes

En la mañana de este lunes, un derrumbe parcial en una vivienda de Guaymallén, en la provincia de Mendoza, puso en riesgo la vida de sus ocupantes y obligó a un operativo para rescatar a varias mascotas que quedaron atrapadas. El hecho ocurrió cerca de las 9.30 en una propiedad ubicada en calle Murialdo, en el distrito de Villa Nueva, cuando la estructura del techo cedió y provocó el colapso de parte de la construcción.

En el inmueble residen Estefanía Robles y sus padres. La parte delantera funciona como consultorio de medicina china, mientras que el sector trasero es el hogar familiar. Según relató Robles a Los Andes, su padre se encontraba en la sala que terminó derrumbándose y estaban a punto de abrir el consultorio. En ese momento llegó un trabajador de una empresa de telefonía por un problema con un cable. “Cuando él subió para ver el cable, mi papá justo salió afuera para ver al chico. Salió y se cayó todo”, explicó. “Fue en el momento, el techo cayó de una”, agregó.

La joven recordó que, en el instante del colapso, ella y su madre estaban en la parte trasera de la casa y desconocían si su padre había logrado salir. “Empecé a gritarle, nadie me respondía. Me trepé a la casa de la vecina y ella me dijo que mi papá había alcanzado a salir”, relató. El derrumbe bloqueó la salida principal de la vivienda, lo que obligó a la familia a evacuar por el patio.

La situación se volvió más compleja por la presencia de animales en el interior. Robles se dedica al rescate de animales callejeros, actividad que realiza por cuenta propia, sin pertenecer a ningún refugio. En el momento del incidente convivía con seis perros y cuatro gatos, que considera parte de su familia. “De mi bolsillo voy al veterinario, los curo y los alojo hasta que los adoptan. Los seis perros y los cuatro gatos ya son míos, ellos no están en adopción. Gracias a Dios no tenía a ninguno de los que están en adopción en mi casa”, señaló.

La vivienda afectada combinaba un consultorio de medicina china y el hogar familiar

Tras el colapso, Bomberos Voluntarios de Guaymallén trabajaron en el lugar para rescatar a las mascotas, con la colaboración de agentes policiales y personal de Defensa Civil. Vecinos del barrio ayudaron a trasladar temporalmente a los animales, mientras la familia define dónde podrá alojarlos en el futuro.

Un técnico municipal se trasladó hasta el lugar para evaluar la habitabilidad del inmueble, que quedó clausurado por riesgo de derrumbe. Personal de Desarrollo Social brindó asistencia inicial a los moradores. Fuentes policiales indicaron que la inspección determinó que el techo se había desplomado formando una “V” y que la propiedad no era segura para permanecer en su interior.

Robles explicó que, por disposición de las autoridades, no tienen permitido ingresar a la vivienda debido a la inestabilidad de la estructura. “Ahora vamos a ver dónde vivimos, dónde llevamos los animales, dónde trabajamos y qué hacemos con nuestras cosas que no se pueden sacar”, expresó.

El derrumbe provocó importantes daños materiales, aunque no se registraron personas lesionadas. Las causas que originaron el colapso son investigadas.

El derrumbe bloqueó la salida principal y la familia logró salir por el patio (Fotos: El Sol)

El operativo de rescate se extendió durante la mañana, con maniobras para retirar de forma segura a los animales que permanecían en el interior. La intervención evitó que las mascotas sufrieran lesiones y permitió que fueran entregadas a vecinos y conocidos de la familia, en espera de una solución definitiva para su alojamiento.

El inmueble, que combina el uso comercial con el residencial, quedó inhabilitado hasta que se realicen las reparaciones necesarias.

Según el relevamiento inicial, el daño en la estructura compromete la estabilidad general del techo y representa un peligro para quienes intenten ingresar.