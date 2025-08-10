Sociedad

El pueblo entre Zárate y Baradero a menos de 1 hora de CABA ideal para conocer en el próximo feriado

A orillas del río Paraná, se posiciona como el destino perfecto para quienes buscan desconectar, disfrutar de la gastronomía criolla y vivir un fin de semana largo diferente, lejos del bullicio porteño

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
Lima, el pueblo bonaerense a
Lima, el pueblo bonaerense a orillas del Paraná, se consolida como destino ideal para el próximo feriado (Wikipedia)

Con playas de arena sobre el río Paraná, parrillas típicas y un ambiente sereno poco habitual en la provincia de Buenos Aires, Lima se transformó en un escapada predilecta para quienes buscan aire libre y tranquilidad a corta distancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aunque este destino permanece alejado de los grandes circuitos turísticos, quienes lo visitan encuentran una propuesta atípica para el fin de semana largo próximo, del 15 al 17 de agosto.

Cómo es Lima

Días de descanso, paisajes rurales, rutas gastronómicas y actividades náuticas confluyen en un pueblo que preserva el encanto de lo simple. La cercanía con rutas principales y las múltiples alternativas de transporte refuerzan el atractivo de este sitio ideal para el feriado próximo.

La localidad de Lima sobresale por sus escenarios naturales, su vida social ligada a la plaza y una impronta sosegada donde el turismo masivo resulta ajeno. El núcleo urbano se extiende en torno a la plaza Mitre, sitio de encuentro habitual y corazón de la vida pública. Su vegetación autóctona, las playas doradas y la cercanía al majestuoso río Paraná de las Palmas conforman una postal particular, muy buscada para descansar, tomar mates al atardecer o emprender caminatas junto a la costa. La presencia de la Parroquia San Isidro Labrador, una iglesia de características neocoloniales, añade una referencia arquitectónica singular.

Actividades para hacer en Lima

El desarrollo de Lima se potencia por la oferta de ocio y gastronomía. La ciudad cuenta con parrillas tradicionales y restaurantes familiares que sirven clásicos nacionales: asado, empanadas, chorizos y vinos de bodegas locales figuran entre las opciones principales. Vecinos y visitantes suelen destacar ese toque casero y el trato cordial, aspectos que distinguen la experiencia de quienes almuerzan o meriendan en Lima. La plaza central y la delegación municipal, junto a antiguas construcciones, dotan al pueblo de un aire pintoresco y acogedor.

Las celebraciones y actividades públicas también aportan movimiento y color a la vida de la localidad. Al arribar la primavera, cada 28 de septiembre, Lima organiza un aniversario con propuestas culturales, ferias y recitales al aire libre. En verano, el carnaval de Lima se alza como uno de los momentos de mayor convocatoria, mientras que durante el año la municipalidad impulsa espectáculos de rock, baile y karaoke para residentes y turistas.

A solo una hora de
A solo una hora de CABA, Lima ofrece playas, gastronomía criolla y turismo rural lejos del turismo masivo (@nucleoelectrica)

El entorno de Lima posibilita el desarrollo de actividades deportivas y al aire libre. El Club de Pesca Lima, inaugurado en 1958, presta servicios para quienes disfrutan de la vida junto al río. Entre las opciones figuran muelles y playas, zonas de camping y alojamientos de fin de semana; además del alquiler de botes, excursiones en lancha y pesca, actividades especialmente populares entre familias y grupos de amigos.

El turismo rural ocupa otro lugar destacado en la agenda local. Caminatas por senderos, visitas a estancias y quintas productivas, recorridos a caballo y jornadas de picnic bajo los árboles forman parte de la experiencia. En las inmediaciones prosperan actividades como la agricultura, la ganadería y la fruticultura, al igual que la producción hortícola y los criaderos de aves, lo que confiere a Lima una economía diversificada.

Origen de la ciudad

Desde el punto de vista histórico, Lima expresa un vínculo particular con el desarrollo ferroviario y la energía nuclear. Fundado oficialmente en 1885 como estación intermedia entre Zárate y Baradero, el trazado del tren y la llegada de las Centrales Nucleares Atucha marcaron el crecimiento y la identidad local. Las plantas nucleares, que permanecen activas, ofrecen visitas guiadas que atraen curiosos interesados en la ingeniería y la generación de energía.

El nombre de la ciudad, pese a su coincidencia con la capital peruana, toma su origen de Justa Lima de Atucha, propietaria relevante del siglo XIX, quien junto a su esposo José Segundo Atucha facilitó la fundación de la Colonia Lima y, posteriormente, el pueblo.

El lugar lleva el nombre
El lugar lleva el nombre de Justa Lima de Atucha (Facebook)

Cómo llegar desde CABA

La conectividad con Buenos Aires representa uno de los puntos fuertes de la localidad. Quienes parten desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan con diversas alternativas para llegar a Lima en aproximadamente una hora. El traslado en vehículo particular resulta sencillo: deben tomar la ruta nacional número 9 hasta las proximidades de Zárate y luego derivar hacia la ruta provincial número 6. El trayecto incluye pasos por los partidos de Campana y Zárate antes de desembocar a orillas del río.

Para los usuarios de transporte público existen dos alternativas prácticas y accesibles: la línea de colectivos 194, que inicia su recorrido en Plaza Miserere (Once), y los micros de media distancia que parten desde la terminal de Retiro. Ambas opciones garantizan el arribo directo al sector urbano y la posibilidad de acceder a los principales servicios del pueblo.

Lima, entonces, conjuga naturaleza, historia, gastronomía y diversión para todas las edades, sin sobresaltos ni pretensiones. Su desarrollo turístico, aún en escala humana, prioriza la calma y los recursos locales. Al mismo tiempo consolida a esta localidad como una escapada cercana a la gran ciudad y lejos de la vorágine. Personas que desean tomarse un respiro entre playas, parrillas y paisajes rurales encuentran una respuesta concreta, mientras que quienes buscan propuestas culturales o simplemente nuevos horizontes hallan en Lima una alternativa genuina y distinta.

Temas Relacionados

LimaBuenos AiresPueblos argentinosTurismoNewsroom BUEUltimas Noticias

Últimas Noticias

Hallaron otra avioneta incendiada en Pergamino y crecen las sospechas sobre el vínculo con una red narco

Hace casi dos meses había sido encontrada otra avioneta en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Las autoridades evaluarían varias líneas investigativas

Hallaron otra avioneta incendiada en

Detuvieron a un prófugo en una cita con su novia: lo habían condenado por tentativa de homicidio

El acusado de 18 años era buscado por la Justicia desde febrero de este año. Un tribunal lo encontró culpable de haber cometido un “homicidio en tentativa en ocasión de robo” en septiembre del año pasado

Detuvieron a un prófugo en

Cafetines de Buenos Aires: tango, boxeo y los versos de la canción “Sur” de Homero Manzi que se distinguen desde el bar El Buzón

En la esquina Esquiú y Tabaré del barrio porteño de Pompeya, se erige desde hace 95 años un bar que no siempre se llamó así: fueron los vecinos quienes impulsaron la denominación para del boliche que quedaba enfrente del típico buzón rojo del Correo Argentino. Borges, Manzi, la naturaleza del sur de la ciudad de Buenos Aires y la configuración sentimental de otro Bar Notable

Cafetines de Buenos Aires: tango,

La mujer que dio a luz en su casa con su marido como obstetra y su otra hija durmiendo al lado: “Fue una escena digna de una comedia”

Fátima Noriega recuerda cuando hace cinco años dio a luz a Martina en plena pandemia y lejos de todos los protocolos esperados. “Empecé con las contracciones y 15 minutos después, con dos pujos, nació”, aseguró. El testimonio íntimo de un nacimiento inesperado: “No lo hicimos porque fuimos valientes, sino porque no teníamos opción”

La mujer que dio a

El primer combate en el país entre un luchador y un boxeador: cuando Gatica y Karadagian dejaron el show para pelearse en serio

En una tarde gris y fría en la cancha de Boca, todo estaba pensado para brindar un espectáculo amable. Las leyendas del catch y del box habían practicado cada movimiento, sin embargo, uno de ellos rompió el acuerdo y la tensión creció hasta la pérdida de control. Los dieciocho minutos de pelea que pasaron a la historia por la lesión de por vida del Mono Gatica

El primer combate en el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hallaron otra avioneta incendiada en

Hallaron otra avioneta incendiada en Pergamino y crecen las sospechas sobre el vínculo con una red narco

Detuvieron a un prófugo en una cita con su novia: lo habían condenado por tentativa de homicidio

La NASA más cerca de Júpiter: ya probó en Marte una nave que buscará océanos ocultos en una luna del planeta helado

En los últimos 100 meses, los salarios de los trabajadores formales cayeron 19,7%

Día Mundial del León: las razones por las que está más amenazado que nunca, según expertos de la Universidad de Oxford

INFOBAE AMÉRICA
A una semana de las

A una semana de las elecciones en Bolivia: uno por uno, los ocho candidatos a la presidencia

Israel y dos de sus problemas: la imagen y qué hacer el día después de Hamas

La historia del brutal magnicidio de Gabriel García Moreno, el presidente ecuatoriano asesinado a machetazos y tiros en 1875

16 enfermeras embarazadas, rumores de un pacto secreto y la ola de asombro que sacudió a un hospital de EEUU

10 álbumes debut que cambiaron para siempre el rock mundial

TELESHOW
Germán Tripel y Santiago Otero

Germán Tripel y Santiago Otero Ramos vuelven al teatro con Gutenberg: El Musical: “Es un juego absurdo e irreverente”

Del legado familiar a la superación: Andrea Politti y el arte de construir una carrera entre risas, desafíos y pasiones

Lo mejor de Lollapalooza Chicago: las figuras internacionales que podrían presentarse en la edición argentina

Diva de blanco: el vestido de ensueño de Mirtha Legrand para su programa

La tajante respuesta de la China Suárez a sus haters, inspirada en una canción de Taylor Swift