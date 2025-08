Fue asesora del diputado Milman, se volvió viral en TikTok y ahora se defiende de las acusaciones: “No fui parte del atentado a Cristina”

Habló la influencer que trabajó para Gerardo Milman

“Mucha gente me está mandando cosas de Twitter, me están diciendo que me están matando. Así que me veo obligada a responder”, comenzó explicando Daniela Batlle Casas, una influencer santafesina que se volvió viral en TikTok por su contenido “de lujo” junto a su pareja.

Sus videos suelen girar en torno a un estilo de vida aspiracional: viajes por Europa, restaurantes exclusivos y consejos de belleza. Habitualmente viral por los regalos que recibe de su novio (“Gerson”), ahora la tiktoker enfrenta otro foco de atención: fue identificada como exasesora del diputado Gerardo Milman, investigado en la causa por el intento de magnicidio de Cristina Kirchner.

La joven tiene casi 170 mil seguidores en TikTok.

En un descargo publicado en redes, la joven admitió que es abogada y que trabajó para Milman hace tres años, aunque por un período corto de tiempo: “Estuve en 2022 solo 8 meses y renuncié yo misma en octubre, antes de los escándalos de los cuales se acusa a algunas personas relacionadas con Milman, que es el atentado a Cristina, del cual no fui parte, no tengo idea de nada. No estaba ahí, yo había renunciado. Pero a la gente le encanta hablar sin saber.

Sin embargo, el intento de asesinato fue el 1 de septiembre de ese año, un mes antes de su renuncia.

Daniela suele grabar contenido junto a su novio Gerson.

Battle Casas -quien, de acuerdo a medios locales, se recibió de abogada en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y fue jugadora de hockey en el Club Náutico El Quilla- recordó haber sido señalada a lo largo de ese año como una “empleada VIP” del diputado.

“Chicos, yo soy abogada y trabajo como cualquier persona. Trabajaba muchísimo, me desvivía, yo quería un futuro mejor. Me mudé de Santa Fe a Buenos Aires para progresar y por eso trabajé en el Congreso, pensando que ahí podía encontrar una posibilidad de progreso. No la ví, y por eso renuncié y me cambié de trabajo", explicó, y aclaró que su vínculo con el diputado se redujo únicamente a esa tarea.

Hoy, Batlle Casas cuenta con casi 170 mil seguidores y más de 11 millones de “me gusta” en TikTok, su red principal.

Battle Casas fue candidata a concejal por Juntos por el Cambio.

Los vínculos de la tiktoker con la política se remontan a 2021, cuando fue candidata al Concejo de la ciudad de Santa Fe, integrando la lista de precandidatos de Juntos por el Cambio, llamada “Santa Fe en Red”. Encabezada por Nicolás Rabosto, no logró obtener los votos necesarios para pasar a las elecciones generales del 14 de noviembre de ese año.

Según medios locales, durante la pandemia fue noticia por participar en una fiesta clandestina realizada en el restaurante de un country, donde estuvieron presentes empresarios reconocidos, médicos e incluso un funcionario provincial.

Además, en 2021 también se volvió viral tras ganar un millón de pesos en el programa de televisión “Los 8 escalones del millón”, conducido por Guido Kaczka, luego de responder un aproximado muy cercano a la cantidad de localidades para personas sentadas que tiene la sala principal del Teatro Colón.

“Si ustedes son de las personas que tiran mucho hate en redes, deberían preguntarse por qué lo están haciendo y canalizar su frustración en otro lado, no atacando a una persona que trabajó con un diputado. Les puede gustar o no, pero yo laburaba. Yo trabajaba un montón. Me cuesta muchísimo entender cómo hay gente con tanto odio adentro, deberían ir al psicólogo", cerró.

Semanas atrás, la Justicia accedió al teléfono del diputado Gerardo Milman en la causa que investiga si hubo autores intelectuales en el atentado a la exvicepresidenta Cristina Kirchner.

El teléfono de Milman había sido secuestrado a fines de 2023, tras un fallo dividido de la Cámara Federal. Nunca se pudo acceder a su contenido porque el diputado se negaba a aportar la clave. Recién a fines de mayo, luego de algunos movimientos en la causa, Milman hizo una declaración espontánea ante la jueza Capuchetti y aportó la clave de seis dígitos.