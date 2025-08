Regresaba de trabajar y lo embistió de atrás un Audi a alta velocidad en la General Paz: “Volví a nacer”

Accidente en avenida General Paz a la altura de Constituyentes (TN y A24)

Un choque en cadena, registrado a las 6:30 en la avenida General Paz, sentido hacia el Riachuelo, a la altura de la Avenida de los Constituyentes, dejó una escena impactante pero sin víctimas. El incidente se originó cuando un Audi A3 negro colisionó por detrás a una Ford Ecosport, provocando que la camioneta recorriera más de 50 metros y terminara volcada, con las ruedas hacia arriba.

Mariano, el conductor de la Ecosport, empleado del CEAMSE de José León Suárez, partido de General San Martín, circulaba solo tras finalizar su turno laboral. Relató el dramático momento: “Volví a nacer, me arruinó, estoy un poco mareado”, afirmó. Luego señaló en el canal A24: “Me salvó el cinturón. Aún no sé cómo salí de ahí adentro. Dios me salvó, salí solo por la ventana del acompañante, me ayudó un motociclista”.

El Audi terminó con su parte delantera totalmente destrozada.

Mientras el conductor del Audi intercambiaba los datos del seguro, las autoridades policiales solicitaron el test de alcoholemia para ambos. El Audi quedó sobre el muro divisor de la autovía, con la parte delantera destruida. “Estoy bien, venía de Costanera, no venía ligero, se me cruzó justo”, expresó el conductor.

El operativo en la zona, luego del choque

Por el accidente, personal de Vialidad cortó tres carriles en la avenida General Paz. Bomberos de la Ciudad aisló el suministro eléctrico del vehículo dañado. Intervinieron efectivos de la Comisaría Vecinal 12A y la Unidad Fiscal Norte, bajo la supervisión del Dr. Norberto Brotto.

Los incidentes de tránsito en julio

El SAME dio a conocer las cifras de las solicitudes de atención debido a los incidentes de tránsito ocurridos durante el último mes. “Se registraron un total de 1640 solicitudes de atención debido a incidentes de tránsito. Derivado de estos incidentes, se atendieron un total de 2029 pacientes”, informó el Servicio de Atención Médica de Emergencia.

La estadística marcó que el tipo de incidente con mayor cantidad de pacientes corresponde a las colisiones auto-moto (27.56%), seguido por colisiones auto–auto (13.46%) y atropellamientos (8.97%). La cuarta posición la ocupan los caídos de moto (7.39%).

Las colisiones vehiculares y colisiones de múltiples automóviles, donde aumenta en gran medida la cantidad de pacientes, se encuentran en la quinta y sexta posición respectivamente.

El choque entre un auto y una moto, el que lidera las estadísticas de los incidentes de tránsito

Por otro lado, la mayor franja horaria de incidentes de tránsito se observó los viernes entre las 12 y las 16 horas.

Además, la mayor incidencia de auxilios se observó en la Comuna 1 (Retiro, Constitución, Monserrat, San Nicolás, Puerto Madero), Comuna 3 (Balvanera, San Cristóbal) y Comuna 4 (Barracas, La Boca, Nueva Pompeya, Parque Patricios).

Por otro lado, el incremento de incidentes en las siguientes comunas se debe a las vías rápidas de circulación (Autopistas y AV. General Paz): Comuna 9 (Liniers, Mataderos, Parque Avellaneda), Comuna 7 (Flores, Parque Chacabuco) y Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón).