Registraron al menos 20 focos de incendio en Jujuy y advirtieron que el riesgo extremo continuaría activo

Luego de que se registraran incendios en Jujuy, se confirmó que hubo, al menos, 20 focos activos en los últimos dos días. Aunque el Gobierno provincial afirmó que varios habían sido contenidos, pero que unos 15 aún requerían del trabajo de los equipos especiales. La situación estaría bajo control, pero alertaron por las malas condiciones climáticas que se esperan para los próximos días.

Este sábado, el gobernador jujeño, Carlos Sadir, encabezó una reunión operativa junto a los ministros provinciales y los referentes del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) para evaluar el estado actual de los focos ígneos y definir las próximas acciones.

Según el informe presentado por el jefe de Operaciones, Francisco Janco, y la jefa del Equipo Técnico, Alejandra Pérez, se registraron 20 focos de incendio en áreas de Palpalá, San Antonio, Purmamarca y barrios del departamento Dr. Manuel Belgrano.

Las superficies afectadas abarcan principalmente pastizales, con poca presencia de arbustales. Por este motivo, para enfrentarlos se desplegaron brigadistas de las Bases de Incendios Forestales de El Brete y San Pedro, en conjunto con bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Seguridad Vial y productores locales, de acuerdo con la información publicada por Todo Jujuy.

Las tareas de sofocamiento continuarán hasta que se declaren extintas

“Abordamos el estado actual de los focos de incendios en la provincia. Gracias al gran trabajo de todos los equipos tenemos controlada la situación“, aseguró el mandatario, a través de su perfil en la red social X (antes Twitter).

Poco después de que fuentes oficiales indicaran a Infobae que se sumaría un helicóptero con helibalde y un avión hidrante, apuntaron que otro helicóptero fue destinado para realizar un monitoreo sobre las áreas urbanas afectadas de Alto Comedero, Los Alisos, El Ceibal y Palpalá.

De la misma manera, se vigiló el estado de las zonas calientes, sobre todo, aquellas en las que había pastizales y pasto cubano propenso a extender el fuego en la región. “De forma preventiva, vamos a continuar con operativos en territorio“, anunció el mandatario al señalar que terminarán cuando se declare la extinción total.

El gobernador jujeño reunido con el equipo de combate contra el fuego

Además de las pérdidas registradas en el bosque nativo local, se confirmó que una vivienda del barrio 30 Hectáreas, en Palpalá, resultó afectada por las llamas. De acuerdo con Somos Jujuy, el fuego provocó grandes daños materiales, pero no hubo personas muertas o heridas por los incendios.

Por su parte, la ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, aseguró que los equipos continuarán atentos y operativos en cinco bases provinciales, con apoyo del Servicio Nacional. Asimismo, solicitó a la población extremar precauciones para evitar la generación de nuevos siniestros.

A pesar de que las autoridades provinciales buscaron tranquilizar a la población, advirtieron que sobre las condiciones climáticas, con viento norte y altas temperaturas, que favorecen la propagación de incendios, y reiteró el llamado a no encender fuego en ninguna circunstancia.

Las zonas alertadas por riesgo de incendios para este domingo

En este sentido, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy alertó sobre un índice de peligro de incendios forestales “extremadamente alto” en la Quebrada de Humahuaca y “muy alto” en las regiones de Valles y Yungas para el domingo 3 y el lunes 4 de agosto. El pronóstico estaría relacionado con la sequedad ambiental, temperaturas elevadas y la presencia de vientos, factores que incrementarían el riesgo de que se generen nuevos focos ígneos.

Por esta razón, las autoridades solicitaron a la población evitar prácticas que puedan provocar fuego y emitieron una serie de recomendaciones, entre ellas: no realizar fogatas, no quemar restos de poda ni residuos, no arrojar colillas de cigarrillos encendidas y no tirar basura en áreas naturales. Ante la detección de humo o fuego, se pidió comunicarse con la línea de emergencias 911 o al teléfono fijo del Ministerio (0388) 4271971.

De la misma forma, remarcaron que la mayoría de los incendios forestales tiene origen en la acción humana, por lo que insistió en la importancia de la prevención y la responsabilidad ciudadana para evitar consecuencias graves. Actualmente, la provincia se encuentra en su temporada crítica, por lo que se reforzaron las tareas de prevención, vigilancia y respuesta de las brigadas en todo el territorio.