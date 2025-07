Otro violento ataque de un pitbull en Santa Fe: mordió a una mujer de 35 años mientras corría por la ruta

Una mujer fue atacada por un perro pitbull mientras trotaba en la banquina de la Ruta Provincial N° 1, en Arroyo Leyes, Santa Fe (Foto: Gentileza El Litoral)

La mañana del feriado por el 9 de julio se transformó en una escena inesperada de tensión para María Sol, una contadora de 35 años domiciliada en la comuna de Arroyo Leyes, en Santa Fe, cuando un perro de gran porte, tipo pitbull, la atacó mientras trotaba por la banquina de la Ruta Provincial N° 1.

La secuencia tuvo lugar cerca de las 11:30, a la altura del kilómetro 7 y 8 de esa arteria, bajo la jurisdicción de la Comisaría 14ta de San José del Rincón.

La víctima relató que buscaba aprovechar el feriado para ejercitarse y disfrutar de un momento de calma cuando, sin previo aviso, dos perros emergieron de una vivienda sin portón.

La víctima sufrió mordeduras en glúteos, mano y brazo, y debió arrojarse a la ruta para escapar del animal (Foto: Gentileza El Litoral)

Todo ocurrió de forma repentina. La mujer relató que, mientras avanzaba, detectó que desde la casa salían los animales. Uno, de tamaño pequeño, no representó peligro alguno. El otro, sin embargo, era un perro tipo pitbull que se abalanzó sobre ella sin dudarlo.

“Iba corriendo por la banquina cuando veo que de una casa salen dos perros. Uno era pequeño, pero el otro, tipo pitbull, me atacó sin dudarlo”, describió a El Litoral.

Mientras que a otro medio local, Diario Uno, explicó: “El perro parecía atado, entonces me quedé tranquila; pasé y seguí mirando por precaución, pero cuando me doy vuelta, veo que venía corriendo rápido con la soga que estaba colgando”. Aseguró que de los perros de la zona, fue el único en actuar de esa forma.

Según detalló la víctima, en un primer intento de defensa, levantó la pierna y el brazo para intentar frenar el ataque, pero el animal logró morderla primero en los glúteos.

En el forcejeo, la mujer sufrió nuevas mordeduras en la mano izquierda y en el brazo derecho, a la altura del bíceps.

En medio del forcejeo, la ruta se convirtió en su única vía de escape. Desesperada por zafarse del perro, la mujer se arrojó hacia la calzada, aunque con el temor de ser atropellada.

“Fue desesperante. Me tiré hacia la ruta para evitar que me siguiera atacando. Pensé que me iba a chocar un auto, pero por suerte uno frenó y espantó al perro”, recordó.

Justo en ese instante, una automovilista identificada como Lorena detuvo su marcha al observar la escena. La conductora descendió del vehículo y auxilió a la víctima.

La víctima radicó la denuncia en la comisaría y recibió atención médica y vacuna antirrábica (Foto: Gentileza El Litoral)

“Si ella no aparecía, no sé qué hubiese pasado. Estaba sola, con un dolor increíble, sin poder caminar”, detalló.

Una vez a salvo, la automovilista la acercó hasta su vivienda. Fue su pareja quien, más tarde, la trasladó hasta la sede de la Comisaría 14 de San José del Rincón, donde radicó la denuncia formal por lo ocurrido.

Posteriormente, recibió atención médica en el centro de salud de la zona, donde se le practicaron las curaciones correspondientes por las múltiples heridas y se le aplicó la vacuna antirrábica como medida de prevención, indicó Diario Uno.

La víctima subrayó que, al momento del ataque, observó un detalle que la preocupó: “El perro salió de una casa sin portón, está a 20 metros de la ruta y a metros de dos garitas de colectivos. Justo antes de que me atacara, vi a un nene esperando el micro con su mamá. Esto pudo terminar mucho peor”.

La chica insistió en la necesidad de que se adopten medidas para evitar que se repitan episodios de este tipo. “Llego a mi casa y digo ‘tengo que ir a hacer la denuncia’ porque esto le puede pasar a una señora grande que no se puede defender, o a un niño. Si saltó hasta la altura de mi cabeza le podía hacer cualquier cosa a cualquier otra persona. Quería que se solucionara, que alguien lo agarrara”, sostuvo.