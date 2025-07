Video: cómo es la barcaza que chocó al velero en el que viajaba la nieta menor de Cris Morena

Imágenes de la barcaza que chocó al velero donde viajaba la nieta menor de Cris Morena

A dos días del trágico choque en el que murió Mila Yankelevich, la nieta menor del productor televisivo Gustavo Yankelevich y la directora teatral Cris Morena, protagonizado por una barcaza de gran tamaño y un velero donde viajaban las dos víctimas fatales -que junto a otros tres chicos y una coordinadora participaban de un campamento de navegación-, este miércoles se conocieron las primeras imágenes de la embarcación que chocó al bote que ocupaban los niños. En simultáneo, un experto en trabajo con remolques de empuje dio su hipótesis del hecho y advirtió cierta “imprudencia” por parte de la consejera a cargo del grupo de menores.

A bordo de un bote de pequeñas dimensiones, una corresponsal del canal de noticias TN en la ciudad de Miami, Estados Unidos, recorrió la zona del accidente y mostró detalles de la barcaza, que en las últimas horas fue removida hacia un costado del canal. Durante su salida al aire, la periodista se mostró sorprendida por la distancia que existe entre la cabina del capitán y la proa del barco, lo cual demuestra la escasa visibilidad que podría tener mientras navega.

“Esta zona es bastante tranquila, sobre todo entre las islas. Los fines de semana hay más movimiento porque hay más botes en el agua, pero no en esta zona”, comentó Karen, una vecina de la zona, mientras la cámara tomaba distintos ángulos de la barcaza en cuestión.

La barcaza que chocó al velero quedó anclada a un costado del canal.

Consultada por la presencia de este tipo de embarcaciones en la zona, la mujer aseguró que “estas grúas casi no se ven por aquí, a no ser que vengan a sacar un bote del agua o vengan a alguna construcción de una casa”.

Un dato que llamó la atención durante el móvil es el cartel de precaución que hay al ingresar al canal, el cual advierte a los navegantes que hay que bajar la velocidad para circular por las tranquilas aguas de esa zona residencial. “Zona de manatíes. BAJA VELOCIDAD. Estela mínima”, reza el letrero de colores blanco y amarillo.

Al ingresar al canal, los navegantes son advertidos de que hay que bajar la velocidad.

En medio de los interrogantes sobre las responsabilidades y qué pudo haber provocado el fatal accidente, Ricardo Mainetti, especialista en trabajo con remolques de empuje, dialogó con el citado canal de noticias y confirmó que la barcaza estaba siendo impulsada, justamente, por un empuje, el cual “no tiene mucha maniobrabilidad”.

“Y si vos vas con agua a favor y querés frenarlo, si esa barcaza va cargada, cuando el empuje va para atrás, va más fuerte para adelante, porque pega todo en la popa de la barcaza”, detalló.

El costado de la barcaza que impactó contra la pequeña embarcación en la que viajaba Mila Yankelevich.

Baqueano y conocedor del estuario del río de la Plata, Mainetti señaló que el capitán de la barcaza no debe haber contado con el tiempo suficiente para esquivar al velero en el que viajaban Mila, otros cuatro chicos y la consejera del grupo. “Por lo general, las maniobras de esas barcazas son contra la corriente, y si no tenés que hacerlo con mucha anticipación, para que la patada de la hélice no pegue contra la popa de la barcaza”, explicó.

En cuanto a la hipótesis del siniestro, el especialista se inclinó por cierta “imprudencia” de la tutora de los niños. “Yo no sé si no vio a la barcaza, pero para mí es una imprudencia del velero. Porque si vos ves algo así, tenés que tratar de esquivarlo. Es el que más responsabilidad tiene en esto. Por más que quieras, a la barcaza no la podés frenar en pocos segundos”, concluyó.

Por su parte, el comandante Armin Cate, ex perito de la Guardia Costera de Estados Unidos e investigador de accidentes marítimos, indicó que la barcaza “es una embarcación de construcción”, por lo cual estimó que “lo más probable es que fuera a hacer algún arreglo de un muelle de una casa privada”.

Qué se sabe del accidente en el que murió Mila Yankelevich

Mila Yankelevich junto a Tomás, su padre, y Cris Morena, su abuela.

Según la primera información que difundió la Comisión de Conservación de la Pesca y la Fauna de Florida (FWC), la tragedia ocurrió este lunes, alrededor de las 11:30 -hora local-, cuando la barcaza golpeó al velero, provocando que la embarcación se hundiera con sus seis ocupantes a bordo.

Mediante un comunicado difundido por las redes sociales, desde el Miami Yacht Club confirmaron que el incidente “involucró a jóvenes participantes de la Fundación de Vela Juvenil de Miami”, uno de los cuales era la pequeña Mila.

Este martes, tras confirmarse la muerte de la nieta menor de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, las autoridades que investigan el accidente trágico en Miami dieron los primeros detalles sobre lo que se sabe del incidente.

Conferencia de prensa por el accidente de Mila Yankelevich

El capitán Frank Florio, comandante de la Guardia Costera en la zona de Miami, fue el encargado de hablar ante la prensa y señaló que “busca determinar qué pasó y entender como ocurrió para evitar futuras tragedias“.

“Ayer a las 11:27 de la mañana, el Sector Miami recibió un reporte del equipo de rescate de Miami-Dade sobre una colisión que involucró a una embarcación de vela con seis personas a bordo y a un remolcador con barcaza que operaba cerca de las islas Hibiscus y Monument. El primer equipo en llegar fue equipo de rescate de Miami Beach y rápidamente se sumaron equipo de rescate de Miami-Dade, equipo de rescate de la Ciudad de Miami, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida y la Estación de la Guardia Costera Miami Beach. Fue una respuesta rápida y coordinada de un equipo dedicado de profesionales”, dijo en el inicio de la conferencia.

"El capitán fue interrogado, es parte de la investigación. Hicimos el test de alcohol y de tóxicos y estamos esperando el informe ahora mismo“, añadió el oficial, que también remarcó que ”la velocidad es un factor" que tienen en cuenta en las pesquisas.

Mila Yankelevich tiene 7 años.

En tanto, sostuvo: "Creemos que todas las chicas estaban utilizando salvavidas, pero la investigación tiene que confirmarlo“.

"De ahora en adelante, la Guardia Costera de los Estados Unidos mantendrá el liderazgo en la investigación marítima del accidente. Nuestro objetivo es claro: preservar las pruebas, aprender todas las lecciones posibles y apoyar a los afectados. Las operaciones de salvamento para retirar la embarcación de vela y el remolcador con barcaza empezarán en breve el día de hoy. Una vez finalizadas, levantaremos la zona de seguridad que se mantiene activa“, añadió Florio.

Hasta el momento, las autoridades que investigan el caso no dieron precisiones sobre la niña de 13 años que también murió tras el choque.