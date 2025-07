Una cesárea de urgencia, un duelo silencioso y un podcast sobre maternidad y mandatos: “Parí en un quirófano y me sentí culpable”

“HOY NACE” es un documental sonoro protagonizado por mujeres que se convirtieron en madres ingresando a un quirófano (Ilustración y diseño/Florencia Pinochi)

El mensaje, escrito con letras mayúsculas, se lo envió a varias personas al mismo tiempo y sin poder procesar lo que venía. “HOY NACE”, escribió Celeste Farbman mientras se retiraba del consultorio, todavía aturdida. Fue en 2019, durante la semana 36 de su embarazo. Minutos antes, su médico obstetra le había anticipado que su hija tenía que nacer de urgencia ese mismo día. “Te espero en dos horas en el quirófano”, se despidió. Nada de lo que sucedió aquel 11 de julio ocurrió como ella lo había imaginado. “Se me dio vuelta toda la película. En vez de prepararme para un parto vaginal, tenía que prepararme para una cirugía mayor. No lo había pensado, me sentí muy mal, me sentí culpable”, le cuenta a Infobae.

Aquel mensaje, escrito al borde del shock, fue también el punto de partida —aunque entonces no lo supiera— de HOY NACE, un documental sonoro protagonizado por mujeres que, como ella, se convirtieron en madres después de una cesárea. La idea tomó forma más adelante, cuando Celeste se unió a Florencia Flores Iborra, directora de Tristana Producciones, y crearon este podcast —disponible en Spotify y en la página web de la productora— que busca problematizar sobre los mandatos y presiones que recaen sobre las mujeres que dieron a luz luego de pasar por un quirófano. Además, pretende generar un cambio en la forma de percibir los nacimientos cuando estos no coinciden con lo esperado.

A más de un año de su lanzamiento, HOY NACE fue declarado de interés para la Promoción de los Derechos de las Mujeres y las Diversidades por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. También fue adaptado al teatro, en una obra que protagoniza la actriz Malena Serur. La pregunta que motivó el proyecto sigue latente: ¿Qué pasa cuando la llegada de un hijo, una hija, no ocurre como lo habíamos planeado?

Celeste Farbman y Florencia Flores Iborra durante la grabación del podcast HOY NACE

Hablar de cesáreas

HOY NACE tiene seis episodios —La noticia, El duelo, Programada, Marisa, La Neo y Puérpera— y reúne los testimonios de catorce mujeres que fueron madres. Se lanzó en abril de 2024, durante el mes de concientización sobre las cesáreas. Según los últimos datos oficiales, en Argentina se realizan casi 3 veces más cesáreas de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En los hospitales públicos, el promedio de esta práctica es del 43,4% mientras que el porcentaje ideal debería ser de entre el 10% y el 15%. Los motivos varían: porque así lo eligió la futura mamá, porque su salud y/o la de su bebé corría riesgo o porque fue sometida a situaciones de violencia obstétrica.

Frente a esa realidad, Celeste volvió sobre su experiencia y se dio cuenta de que cargaba con una sensación de duelo por el parto vaginal que no había sido. La necesidad de entender lo que había vivido la llevó a hablar con otras mujeres que también atravesaron cesáreas, muchas de ellas inesperadas. En esos intercambios comenzó a detectar un patrón: una fuerte sensación de angustia y de frustración. Fue entonces cuando pensó que esos relatos merecían ser escuchados.

Ahí decidió llamar a Florencia, con quien se había conocido diez años antes en un encuentro de radios comunitarias en Santiago del Estero. Compartían una militancia en comunicación feminista, pero no necesariamente una experiencia común respecto a la maternidad. Florencia es madre de dos hijos nacidos por cesáreas programadas y recuerda que, en su caso, nunca se había imaginado un parto vaginal. “Para mí fue espectacular acceder a una cesárea, era la forma más segura de conocer a mis hijos. Yo hice tratamientos para quedar embarazada, me costó muchísimos años y lo único que quería era que mis bebés nacieran sin riesgo”, le explica a Infobae.

Esa diferencia entre las vivencias de una y otra se volvió una potencia narrativa. “Discutimos mucho durante el proceso —recuerda Florencia ahora—. Si bien soy muy consciente de que el sistema de salud genera violencia y de que hay muchas cesáreas innecesarias, no quería que el podcast se enfocara únicamente en esa mirada, como si estuviéramos en contra de la cesárea por tratarse de un parto no respetado. Yo le decía a Cele: ‘Hay mujeres que eligen parir por cesárea’. Bueno, esas voces también forman parte del podcast. Me parecía importante no tomar partido”, dice.

“Si bien en Argentina y la región existen podcast intereseantes que abordan la cuestión de las maternidades; el diferencial de HOY NACE es que pone el foco en las cesáreas, un tema poco narrado y muchas veces eludido”, dice Florencia (Ilustración y diseño/Florencia Pinochi)

Las voces

“Nacimientos ideales, culpa por no haber dado a luz de determinada manera, duelos… Pareciera que, al mandato de la maternidad obligatoria, se sumó otro que indica cómo parir”, reflexiona Celeste con su voz en off en uno de los episodios de HOY NACE y abre una serie de preguntas que invitan a reflexionar: ¿Cómo darnos cuenta si el deseo de parir de cierta forma responde a un mandato social o al interés genuino de la persona que gesta? ¿Existe algo así como ‘deseo genuino’, en abstracto? ¿Cuántos relatos, expectativas y discursos se meten en ese proceso tan íntimo, y a la vez absolutamente universal?

En las voces reunidas en el podcast, el duelo por el parto que no fue aparece una y otra vez. Laura Rodríguez, maestra en el Bajo Flores, cuenta que se preparó para un parto vaginal, pero terminó en cesárea: “Estaba muy triste y frustrada. La sensación de: ‘No pude’, me invadió bastante fuerte. Yo me había preparado mucho para que fuera otra cosa”. Analía Dillman, trabajadora social y fotógrafa, dice algo similar sobre el nacimiento de su hijo Caetano: “Sentí frustración. Pensé: ‘La puta madre, me lo perdí’. Pero después entendí que hay cosas que uno no puede controlar. Eso me hizo como perdonar un poco la situación”. Paula Chaves —modelo y conductora que, en los últimos años, se formó como doula para acompañar a futuras madres durante sus embarazos— también lo vivió como un quiebre: “Sentí a la cesárea como una frustración al nacimiento que había planeado”, contó en el podcast.

HOY NACE tiene seis episodios y reúne los testimonios de catorce mujeres que fueron madres por cesárea

Pero no todos los relatos parten del mismo lugar. En el episodio tres, el podcast recoge testimonios de mujeres que programaron sus cesáreas y lo vivieron como una elección. “Cuando quedé embarazada ya sabía que no quería un parto vaginal”, dice la historiadora Camila Perochena. Lucía Durán coincide: “Yo desde el principio quería cesárea. Venía de un tratamiento previo, lo tuve a mi hijo por in vitro en segunda transferencia, venía sufriendo”. Melisa Marino, psicóloga social y estudiante de puericultura, no tuvo opción: “El médico no me quiso hacer un parto vaginal porque ya había tenido una cesárea. Era el mismo médico, así que ese fue el final”.

“Las entrevistas a mujeres que habían elegido la cesárea fueron las que más me interpelaron”, cuenta Celeste. “Me ayudaron a revisar mis propias creencias en relación con el tema. Algo que sugerimos en el podcast —sin bajar demasiada línea— es que hay una búsqueda, absolutamente válida, que tiene que ver con esta especie de retorno a un estado de naturaleza. En ese sentido, existe una valoración muy positiva de la no intervención y una valoración muy negativa de otro tipo de prácticas más intervenidas, que son las que más se despegan de esta búsqueda de un retorno a un estado de naturaleza. Y eso genera mucha frustración para las mujeres. Se trata de posturas que niegan la intervención de la cultura en todas nuestras prácticas humanas. No existe un parto o un nacimiento por fuera de la cultura. Todos están atravesados”, dice.

Más allá de las elecciones personales, tanto Celeste como Florencia decidieron que el podcast debía hablar de violencia obstétrica. “No se puede obviar que en Argentina hay un exceso de cesáreas. Y eso no pasa porque haya más mujeres eligiéndolo. Esa cifra responde a cuestiones bastante más problemáticas que sí tienen que ver con prácticas abusivas y violatorias de los derechos humanos”, advierten.

“Las entrevistas a mujeres que habían elegido la cesárea fueron las que más me interpelaron. Me ayudaron a revisar mis propias creencias en relación con el tema”, cuenta Celeste

Del auricular al escenario

A medida que las entrevistas avanzaban, comenzaron a emerger revelaciones inesperadas. “Muchas mujeres nos decían: ‘Esto nunca lo hablé con nadie’. Fue muy fuerte”, recuerda Celeste. “Yo soy comunicadora social, y mi interés siempre fue producir contenidos que circulen. Pero de pronto empecé a recibir mensajes de entrevistadas y de oyentes que decían: ‘Antes hablaba de parto natural. Ahora puedo decir que fue una cesárea y darle lugar a mi historia’. Lo contaban como parte de un proceso de sanación. Creo que hubo algo en el formato, en la temática, en las decisiones narrativas que tomamos, que les permitió sentirse identificadas y amigarse con sus propias vivencias”, agrega.

Y sigue: “Muchas estaban atravesadas por una tristeza que no habían podido compartir ni con sus parejas. Algunas tenían hijos de uno o dos años y era la primera vez que ponían en palabras lo que habían sentido. Yo pensaba: ‘¿Hasta dónde cala el mandato para que una mujer se sienta culpable por no haber parido como se esperaba?’. Es una locura”.

En 2024, HOY NACE fue llevado al teatro como parte de la presentación del podcast en el Festival Estéreo. Desde entonces ya realizaron cinco funciones

El nombre del podcast condensa algo de esa experiencia. HOY NACE remite al anuncio urgente de una cesárea inesperada, como la que vivió Celeste. “Tiene algo de intempestivo. A veces estás en trabajo de parto o ni siquiera llegaste, y de golpe te cortan la película. Pasás al quirófano con medio cuerpo anestesiado y después atravesás una recuperación que no habías imaginado”, explica.

El proyecto también dio el salto al escenario. En 2024, sus creadoras estrenaron una obra teatral como parte de la presentación de HOY NACE en el Festival Estéreo, es un festival internacional de podcasts que se celebra en Argentina. Desde entonces ya hicieron cinco funciones de las que participaron profesionales de neonatología, obstétricas y equipos de salud mental materna de hospitales públicos, como la Maternidad Sardá, el Hospital Rivadavia y la Estela de Carlotto.

“Muchos nos dijeron que en HOY NACE encontraron una herramienta para hablar del tema con sus equipos y sensibilizar acerca de esta temática en sus espacios de trabajo. Para las mujeres, en cambio, fue la posibilidad de revivir situaciones y de reacomodarlas en un lugar más amoroso”, cuentan. Y se despiden: “A todas nosotras este tema nos atraviesa en primera persona y decidimos no vivirlo en soledad, es decir, no vivir ni la angustia en soledad. Para eso también lo llevamos a escena”.

La actriz Malena Serur protagoniza HOY NACE, la obra. “Nos encanta que sea ella porque además es mamá de mellizos, que estuvieron internados en Neonatología durante mucho tiempo”, dicen

*Para escuchar HOY NACE, click aquí

*Ficha técnica:

Producción general: Florencia Flores Iborra. Investigación y guión: Celeste Farbman. Mezcla de sonido: Rodrigo Ruesta. Ilustraciones y diseño gráfico: Florencia Pinochi. Fotografía y video: Rodrigo Orellana. Comunicación: Celeste Farbman.

*Más información en Tristana Producciones o en @hoynacepodcast