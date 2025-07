“Francia y Argentina, historias entrelazadas”: una charla entre Felipe Pigna y Claudia Peiró

Julio es el mes de las fiestas nacionales en Argentina y Francia (9 y 14 respectivamente) y con este motivo la Asociación Marianne, junto con la Alianza Francesa, ha organizado la charla “Francia-Argentina, historias entrelazadas”, entre el historiador Felipe Pigna y la periodista Claudia Peiró, integrante de Marianne.

La cita es el 24 de julio a las 18:15 en el Auditorio Fortabat de la Alianza Francesa de Buenos Aires (Córdoba 946). La entrada es libre y gratuita, previa inscripción cliqueando aquí. A partir de las 17.30h se pueden retirar las entradas en recepción.

“Como asociación que reúne a francesas radicadas en Argentina y a argentinas con vínculos con Francia, queremos entrelazar nuestras historias en este mes de fiestas nacionales, recorriendo los hitos de la influencia francesa en el devenir de los acontecimientos argentinos”, dice el comunicado de la Asociación Marianne.

“Jorge Luis Borges decía que Francia influyó sobre nosotros más que ninguna otra nación y eso fue particularmente cierto en determinados momentos de nuestra historia tanto en lo político como en lo cultural”, agrega el texto.

Ese será el eje de este repaso de los momentos, hechos y personajes que marcaron los vínculos entre nuestras naciones.

La Asociación Marianne es una entidad sin fines de lucro, integrada por mujeres profesionales, destacadas en sus áreas de actividad, con la finalidad de fortalecer los lazos entre Francia y Argentina. Se creó en 2010 bajo el auspicio de la Embajada de Francia en Argentina. Organiza este Conversatorio en el marco de uno de sus objetivos: “Promover el conocimiento y acercamiento de la cultura y tradición de la República de Francia en la Argentina y viceversa”.

La misma existencia de Marianne es una muestra de la fuerza de los vínculos entre ambos países. Y la Alianza Francesa de Buenos Aires, fundada en 1893, es una de las más antiguas del mundo.

En algún momento, la elite argentina pensó incluso en adoptar el francés como idioma oficial. Esta y otras historias serán comentadas en la charla. Aunque la idea no prosperó, desde noviembre de 2016 la Argentina es miembro adherente de la Organización Internacional de la Francofonía.

Claudia Peiró es licenciada en Historia (UBA) y desde 1990 se dedica al periodismo (Infobae). Fue productora de radio y televisión, redactora en la revista La Primera y en el diario Ámbito Financiero. Desde el año 2010, es redactora y editora en Infobae. Colabora ocasionalmente en la revista francesa Hérodote. Participó de la realización del libro “El Resurgir de la Argentina” (VVAA, coordinado por Pedro Luis Barcia, Ed. Docencia 2023).

Felipe Pigna es escritor, divulgador histórico, profesor especializado en la historia argentina. Realiza trabajos en diversos formatos, y es el divulgador con más difusión popular en la actualidad. Columnista de varios programas de radio y televisión, director de la revista Caras y Caretas y consultor para América Latina del canal de televisión History. Columnista y conductor en emisiones de Radio Mitre y Rock & Pop, como “Historia Confidencial”, “Lo pasado pensado”, y en Radio Nacional, “Historias de nuestra historia”. En la Televisión Pública condujo “Encrucijadas” (1998), “Historia confidencial” (2001-2003), “Vida y vuelta” (2005 2006), “Lo pasado pensado” (2007-2008), “El espejo retrovisor” (2009), “¿Qué fue de tu vida?” (2010-2013), “Si te he visto, no me acuerdo” (2014-2015),“Ver la historia” (2015), “Noticias de ayer” (2017) y “Archivo General de la emoción” (2021). En Canal Trece y Telefe fue conductor, junto a Mario Pergolini, del ciclo “Algo habrán hecho por la historia argentina” (2005-2008) que obtuvo diversos premios. Su página web elhistoriador.com.ar se convirtió en el portal de historia más consultado en la Argentina.