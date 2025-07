Cómo sigue la situación en el depósito de electrodomésticos que se incendió en La Plata: la advertencia por el riesgo de derrumbe

Más de 80 bomberos trabajaron durante horas para apagar el fuego que destruyó un depósito en el centro de La Plata (Fotografía: AG La Plata)

El incendio que consumió un depósito de electrodomésticos en pleno centro de La Plata ya fue extinguido, pero las consecuencias del siniestro continúan generando preocupación. El edificio ubicado en Diagonal 77 y calle 48, que funcionaba de manera clandestina, sufrió daños estructurales graves y permanece en riesgo de colapso. Las tareas de enfriamiento siguen activas y las pericias aún no pudieron comenzar debido a la alta temperatura que persiste en el interior de la construcción.

El fuego comenzó en la mañana del miércoles, alrededor de las 6:30, y rápidamente se expandió por el inmueble. Los bomberos voluntarios de la provincia de Buenos Aires trabajaron durante casi 24 horas con el apoyo de Defensa Civil, la Policía Bonaerense y el SAME, entre otros organismos.

Así se derrumbó el edificio de La Plata

En total, intervinieron quince dotaciones, incluyendo unidades que llegaron desde Berisso, para controlar las llamas que avanzaban con velocidad y provocaron el derrumbe parcial de la fachada. En ese momento, varios electrodomésticos –principalmente heladeras y lavarropas– cayeron a la vía pública.

Las imágenes captadas por los vecinos, quienes también documentaron las llamas con sus celulares, mostraban un edificio cubierto por columnas de humo y rodeado por un perímetro de 100 metros. Más de 50 familias fueron evacuadas, junto con alumnos y personal de colegios cercanos.

El edificio siniestrado ya había sido clausurado por la municipalidad pero seguía operando cuando comenzó el incendio

También se interrumpió el suministro eléctrico en la zona y varios autos estacionados resultaron destruidos. Aunque no se reportaron víctimas ni heridos, la incertidumbre continúa: “No vamos a saberlo hasta no entrar al lugar”, indicó una fuente involucrada en el operativo.

El edificio siniestrado, que había sido clausurado el 25 de junio por la Secretaría de Control Urbano de la municipalidad, ya presentaba antecedentes. La clausura fue ratificada dos días después por el Juzgado de Faltas N.º 5, que ordenó el cese inmediato de la actividad. El 3 de julio, se volvió a notificar al titular del depósito para que detuviera el funcionamiento. Sin embargo, la actividad continuó.

Durante la tarde del miércoles, una abogada de Al Tecno, la empresa señalada como responsable del depósito, se presentó ante la UFI N.º 16, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.

Allí, la presidenta de la firma, una mujer platense de 61 años con trayectoria en el rubro y vínculos con otras sociedades familiares del mismo sector, fue notificada de sus derechos como imputada. El fiscal inició una investigación orientada a determinar posibles negligencias y desobediencia judicial por parte de la empresa.

La estructura del inmueble quedó gravemente dañada con losas caídas muros derrumbados y columnas comprometidas (Fotografía: AG La Plata)

Un factor adicional complica el panorama. Debajo de la estructura del edificio colapsado se encuentran, según informaron las autoridades, dos tanques de nafta pertenecientes a una antigua estación de servicio que operó allí hace más de 15 años.

El estado de esos depósitos subterráneos es desconocido y representa una amenaza latente mientras las tareas de inspección no puedan desarrollarse por completo.

El análisis técnico más reciente, realizado por la Subsecretaría de Obras Públicas de La Plata con el soporte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, fue contundente.

El informe, remitido a la fiscalía de Condomí Alcorta, concluyó que “la estructura del edificio se encuentra gravemente dañada”, con losas del tercer piso desplomadas sobre los niveles inferiores, muros exteriores derrumbados sobre la calle, vigas de soporte inclinadas en los pisos segundo y tercero, y columnas con uniones deterioradas.

Debajo del depósito colapsado hay tanques de nafta de una estación cerrada hace 15 años cuyo estado se desconoce

A esto se suma que el interior del edificio sigue caliente por el fuego, lo que impide un examen más preciso de los daños. “Resulta necesario que la misma se enfríe para poder determinar los daños adicionales que puedan surgir”, indica el informe difundido por el portal platense El Día.

La zona permanece acordonada. La Brigada Especial Federal de Rescate de la Policía Federal Argentina, entrenada para intervenir en estructuras colapsadas y espacios confinados, fue convocada por el Ministerio de Seguridad bonaerense para asistir en la búsqueda de eventuales personas atrapadas, una tarea que por ahora no puede comenzar.

A su vez, ingenieros especializados en estructuras, geotermia y geotecnia fueron citados por la municipalidad para evaluar si es posible garantizar la seguridad del sector afectado y de los edificios vecinos.

Mientras tanto, la Secretaría de Desarrollo Social de La Plata mantiene abierto un registro de evacuados y ofrece asistencia a las familias que fueron desplazadas por el incendio. Equipos municipales de Emergencias Territoriales, Seguridad, Salud, Control Urbano y Ambiente continúan trabajando en la zona.