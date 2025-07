Humo tóxico, escuelas evacuadas y suspensión de clases: las consecuencias del incendio en La Plata

El humo del incendio en diagonal 77 generó evacuaciones y problemas respiratorios entre vecinos y estudiantes (Fotografía: AG La Plata)

El incendio que se desató este martes por la mañana en un depósito ubicado en diagonal 77 y calle 48, en el centro de La Plata, generó múltiples consecuencias. A pesar de la intensa lluvia que caía sobre la ciudad, las llamas avanzaron con rapidez sobre un antiguo edificio que funcionaba como cochera y local de venta de electrodomésticos. Cerca de las 8:30, parte de la fachada se derrumbó, lo que obligó a evacuar viviendas aledañas, cortar el suministro eléctrico en la zona y poner en marcha un operativo de emergencia.

La columna de humo negro que se elevó desde el lugar pudo observarse desde varios puntos de la ciudad. Ese espeso humo, además del fuerte olor a quemado, se infiltró en casas, oficinas y escuelas, despertando preocupación entre vecinos, estudiantes y autoridades.

Además, el humo no solo afectó a los hogares, sino también al sistema educativo local. De manera preventiva, el Consejo Escolar La Plata confirmó la suspensión de clases en la Escuela Secundaria N.º 31 y el Jardín Maternal N.º 3, ubicados en la zona de influencia directa del siniestro.

A su vez, se dispuso la evacuación de la Escuela de Teatro (anexo), el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica (ISFDyT) N.º 9, la Escuela Técnica N.º 9 y la Escuela Primaria N.º 37. “Se sigue evaluando la situación en otras instituciones de cercanía, priorizando la seguridad de los alumnos y toda la comunidad educativa”, informó el organismo mediante un comunicado oficial.

El alcance del incendio también obligó a tomar medidas extraordinarias en establecimientos cercanos. Los alumnos de la Escuela San Simón, ubicada en calle 45 entre 1 y 2, fueron evacuados al Hipódromo de La Plata, ante la combinación de humo tóxico y cortes de electricidad.

En medio de una copiosa lluvia, los estudiantes de nivel inicial, primario y secundario fueron trasladados y ubicados en un salón recientemente inaugurado, mientras que otro grupo permaneció en una tribuna techada del predio, acompañados por personal docente y auxiliares, a la espera del arribo de sus familias.

Varias escuelas suspendieron clases y evacuaron a sus alumnos por prevención ante el avance del humo en la ciudad

El impacto en la salud de vecinos y transeúntes fue inmediato. Según especialistas en enfermedades respiratorias, la exposición al humo de incendios puede agravar afecciones preexistentes como el asma bronquial y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Además, investigaciones científicas han demostrado que las partículas más pequeñas pueden atravesar los pulmones y alcanzar el torrente sanguíneo, provocando daños celulares que podrían vincularse con enfermedades cardíacas, demencia o incluso infertilidad.

Los síntomas más frecuentes asociados a este tipo de exposición incluyen tos, dificultades para respirar, sibilancias, picazón en ojos y garganta, congestión nasal, irritación de los senos paranasales, dolor de cabeza, fatiga, dolor en el pecho y aumento del ritmo cardíaco. Así lo indican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. También se ha reportado un aumento en la demanda de atención médica en la zona por cuadros similares.

Por el momento, no se registraron heridos, pero el riesgo estructural en el edificio afectado y su entorno inmediato llevó a extremar los controles. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que el fuego fue controlado por los bomberos, aunque persisten focos activos en el edificio lindero. En diálogo con Radio Provincia, el funcionario remarcó: “Hasta que no se hagan las pericias, no podemos hablar de causas. Es materia de investigación”.

A partir de ahora, será tarea de un equipo de ingenieros estructuralistas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) determinar si el edificio contiguo representa un riesgo.

El informe técnico será clave para definir si los vecinos evacuados pueden regresar a sus hogares. Por el momento, las autoridades mantienen la zona vallada y bajo vigilancia, mientras se desarrollan las tareas de enfriamiento y peritajes.

El incendio, que comenzó alrededor de las 6:30 en pleno centro de la ciudad, dejó a su paso autos quemados, un corte de energía eléctrica y una densa nube de humo que se expandió durante horas. Cuatro dotaciones de bomberos, junto a personal de Defensa Civil y otros organismos municipales, trabajaron durante toda la mañana para controlar la situación y preservar la seguridad en el área. Las pericias técnicas, aun en curso, determinarán las causas exactas del siniestro.