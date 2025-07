La piscina mortal del Jockey Club de Rosario: una tragedia y dos historias cruzadas por la misma negligencia con 40 años de distancia

Facundo Gorga tenía 10 años: murió succionado por el ducto de una piscina del Jockey Club de Rosario

La novedad del testimonio de un socio del Jockey Club de Rosario que de niño, en 1983, sobrevivió a ser absorbido por el ducto de una de las piscinas de esta “prestigiosa” institución volvió a refrescar el caso de Facundo Gorga, quien el 2 de enero de 2024 murió justamente en esas mismas circunstancias y en la misma pileta.

“Conocer el testimonio me resultó dolorosísimo. Me surge la impotencia, la indignación, pensar cómo no hicieron nada, cómo puede ser que esto, que es fácilmente evitable, no haya sido una medida sistemática y obligatoria”, comentó a Infobae María José Chena.

Facundo tenía 10 años cuando el año pasado murió succionado por el ducto de la pileta conocida como “la dulce” del country del Jockey Club. Matías Enz también tenía 10 años en 1983: estuvo seis minutos bajo el agua, perdió el conocimiento y fue rescatado por el guardavidas a cargo de la piscina.

Conmovido por la muerte de Gorga, y mientras se investigan las responsabilidades de ese caso, el hombre contó su historia al diario La Capital de Rosario. “Yo me ahogué como se ahogó Facundo, me morí. Mi bañero, como yo lo llamo, me sacó y me trajo de la muerte. Estoy acá de milagro y me siento conectado con Facundo, con lo que le pasó. Pasé por todas las sensaciones de la muerte. Y fue en las mismas condiciones, en un ducto, a diez metros del suyo, que no tenía rejilla", contó el hombre al medio santafesino.

Matías Enz dio a conocer su caso en las últimas horas: le pasó lo mismo que a Facundo en 1983 pero logró sobrevivir gracias a la ayuda del guardavidas de la pileta

María José Chena quedó estremecida al leer el testimonio de Enz. “Este chico contó lo que yo imaginaba, que es lo más terrible de todo, que es el momento de desesperación, (en el) que mi hijo cobra conciencia de que no puede salir”, comentó, con dolor, a este medio y agregó: “Imaginarme que alguien le agarra las piernas y quiere salir y no puede es un grado de desesperación terrible. Querer respirar y no poder. No es solo asimilar la muerte de un hijo, una muerte evitable, sino tener que asimilar que sufrió”. Por eso, la mujer considera que su hijo “no solo muere por una negligencia sino que tuvo una muerte violenta”.

En enero pasado, la fiscal que investiga el caso, Mariela Oliva, imputó a los intendentes de Jockey Club (uno por cada turno), Juan Carlos Días y Ramiro Martínez, de modo que pasaron a ser cinco los imputados por el presunto delito de homicidio doloso, junto a la guardavidas que estaba en ese momento a cargo de los bañistas, el encargado de Mantenimiento del club y el responsable de Operaciones.

Sin embargo, la familia de Facundo considera que las autoridades máximas del Jockey Club, Charles Roberts (presidente) y Jorge Sánchez Almeyra (presidente del country) son responsables y deberían ser imputados para evaluar sus conductas en un juicio.

Facundo junto a su mamá, María José Chena, y su papá, Gabriel Gorga

“Veo paralelos en términos de ineptitud, soberbia, negligencia en los tres casos. Por ejemplo, desde la comisión directiva del club querían echar al guardavidas que me salvó porque, en medio de la desesperación por sacarme del agua, insultó a una persona que estaba inmóvil sin ayudar y que resultó ser uno de los miembros de la propia comisión, quien se sintió ofendido por haber sido tratado así frente a otros socios", contó a La Capital Enz.

Cuando habla de “tres casos”, se refiere a otro de similares características ocurrido siete años atrás. “En el 2018 mi mejor amigo me llamó desesperado: ‘Matías pasó otra vez, no lo puedo creer. Casi te morís y pasó otra vez. A un señor de nuestra edad le pasó lo mismo, un caño lo chupó en la misma pileta, pero pudo salir. Voy a hablar con Charles Roberts’. Estaba muy afectado. A los dos días me llamó de nuevo. ‘Fui. Estaba tomando un café. Le dije que no podía pasar de nuevo, que tenía que hacer algo’“, relató Matías.

La rejilla no fue colocada ese año y luego pasó lo de Facundo. Pero antes había ocurrido un antecedentes más, que relató Chena a Infobae. “Y en 2021 unos nenes jugaban a dejar toallones en el fondo de la pileta, tomaban aire, subían y bajaban a buscarlos. El ducto succionó el toallón de un nene. ¿Qué hicieron las autoridades? ¿Taparon el ducto? No. Llamaron al padre y sancionaron al nene por jugar con el toallón. El nene estuvo suspendido por 15 días. Y no pusieron nada en el ducto: tenía 16 centímetros de diámetro", relató.

Charles Roberts, presidente del Jockey Club de Rosario, y esposo de la diputada nacional (PRO) Germana Figueroa Casas

Chena contó que todos estos antecedentes figuran en el expediente que lleva adelante la fiscal Oliva, para quien los padres de Facundo son muy críticos porque sospechan que colabora en sostener un manto de impunidad sobre Roberts -cuya esposa es la diputada nacional Germana Figueroa Casas, del PRO-.

“También hay un adulto que metió un brazo cuando estaba nadando, que sintió la fuerza de la succión y le quedó el brazo adentro del ducto. Cuando lo quiso sacar, le costó, salió asustado y avisó que si quedaba un nene no zafaba”, relató la mamá de Facundo y agregó, sobre este socio: “Él les escribió a las autoridades del Jockey para que hagan algo, porque era una trampa mortal”.

“Yo con todo esto me interesé y estuve hablando con muchos empleados del club. Pregunté cómo es trabajar ahí y me dicen: ‘Tenemos todos miedo, si vemos un problema de seguridad y lo reportamos nos dicen que nos callemos o nos echan, que no vayamos con pavadas, que no sabemos nada’. Los empleados tienen miedo y eso es terrible. La soberbia es peligrosa. Lo que le pasó a Facundo se va a repetir y me lo dice la gente que trabaja ahí. Ese club tiene suerte en materia de seguridad, podría haber pasado antes con otra cosas y lamentablemente se va a volver a repetir", aseguró Enz.

Para Chena la impunidad de Roberts y Sánchez Almeyra es total. Contó que aunque su hijo tuvo el accidente el 2 de enero, el club no decretó duelo al día siguiente y recién lo hizo el 5, después de que los socios reclamaran indignados por la indiferencia.

La piscina en la que Facundo murió en 2024 y Matías casi pierde la vida en 1983: además hubo otro caso similar en 2018 (Jockey Club de Rosario)

“Recibieron el repudio de los socios, diciéndoles que eran unos criminales. Es un club que tiene recursos. Y ni siquiera hicieron un sumario interno. No investigaron qué había pasado”, remarca la mujer y responde sobre las razones por las cuales el propio club no quiso avanzar: “No lo hicieron porque ellos mismos están comprometidos. Porque cuando este señor mete el brazo, presenta una carta ante las autoridades del country pero aparte de eso, estaba el testimonio de Matías Enz, que va y lo encara al presidente a Charles Roberts y le dice que ya pasó dos veces y le advierte que va a volver pasar. Roberts lo sabía”.

“Yo me siento muy conectado a Facundo, a pesar de no haberlo conocido. Sé lo que le pasó, sé cómo se murió. Yo sufrí lo que él sufrió. Lo que pensó seguramente fue similar, lo que trató de hacer seguro fue casi igual. Recuerdo de chico, de lo mal que quedé, creer que me había muerto ahí en esa pileta. Pensaba que me había muerto y que había quedado un Matías muerto ahí con su familia llorando y que mi vida era un universo paralelo", contó Enz a La Capital.

“Mis abogados han pedido en varias oportunidades que sean imputados, que las pruebas alcanzan y sobran. Mi papá es abogado. Todos coinciden que Charles Roberts y Sánchez Almeyra tienen que ser imputados por el homicidio de mi hijo. Imputados quiere decir que van a ser investigados. Ahora, para la fiscal, con todas las pruebas hasta ahora no los imputó. Pero ellos sabían los problemas de la pileta y no tomaron las medidas necesarias. Son los verdaderos y principales responsables”, concluye la mamá de Facundo. Y cierra: “El testimonio de Matías Enz debería ser contundente porque pone una negligencia a través del tiempo: él habla de soberbia e impunidad”.