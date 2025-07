Alerta por ataques con piedras a micros en la Autopista Buenos Aires-La Plata: denuncian dos casos en la última semana

El micro había salido desde la Terminal de La Plata hacia Once cuando fue atacado a piedrazos

Un nuevo ataque con piedras contra un micro de larga distancia volvió a generar momentos de tensión en plena Autopista La Plata-Buenos Aires. Esta vez, el blanco fue una unidad de la empresa Misión Buenos Aires, que iniciaba su recorrido desde la Terminal de La Plata hacia el barrio porteño de Once.

El hecho ocurrió este miércoles minutos después de las 15.30. El micro apenas comenzaba a incorporarse a la autopista cuando un grupo de desconocidos lanzó al menos dos piedras desde el costado del camino. Uno de los proyectiles impactó con fuerza contra la ventanilla lateral delantera, mientras que otro alcanzó la puerta por donde suben los pasajeros. Las piedras reventaron el vidrio, según relataron testigos, y desataron una situación de sobresalto entre quienes se encontraban a bordo.

“Habíamos salido a las 15.30 de la Terminal de La Plata hacia Once y recién subíamos a la autopista cuando los piedrazos destrozaron dos ventanillas y la de adelante del lado del chofer”, contó uno de los pasajeros a 0221, que prefirió no revelar su identidad. Otro testigo, ubicado a escasa distancia del lugar del impacto, agregó que el vidrio estalló a pocos centímetros de su rostro y que, por fortuna, no resultó herido.

Frente a lo ocurrido, el conductor decidió detener la unidad unos metros más adelante, sobre la banquina, para verificar si alguien había sufrido lesiones y dar aviso a la Policía. Mientras tanto, el miedo se extendía entre los pasajeros, algunos de los cuales optaron por abandonar el vehículo y buscar otra alternativa para continuar viaje hacia Capital Federal.

En el ataque fueron destruidas dos ventanillas y la puerta lateral del micro que circulaba por la autopista (Fotos: 0221)

Minutos después, arribaron al lugar efectivos policiales y un móvil de AUBASA, la empresa concesionaria de la autopista, que se encargó de delimitar la escena y organizar un desvío del tránsito para permitir las pericias correspondientes. También se hizo presente una ambulancia, aunque no hubo personas heridas.

El ataque se suma a una serie de episodios similares ocurridos en las últimas semanas sobre la misma traza. El sábado por la noche, otro micro –esta vez de la Línea 195 del Costera Metropolitana– fue apedreado mientras circulaba por el tramo correspondiente a la localidad de Plátanos, en el partido de Berazategui. En ese caso, una joven resultó con cortes menores luego de que una de las ventanas estallara por el impacto de una piedra.

Según informaron desde el portal anteriormente mencionado, la unidad circulaba en dirección a La Plata desde la Ciudad de Buenos Aires cuando fue atacada por personas no identificadas que arrojaron piedras desde uno de los laterales de la autopista. El episodio generó pánico entre los pasajeros y dejó fragmentos de vidrio esparcidos por todo el interior del colectivo.

Las imágenes que circularon tras ese incidente muestran la ventana completamente destruida y el suelo del micro cubierto de restos de vidrio. La joven herida fue asistida por otros pasajeros y el viaje continuó con el grupo visiblemente afectado.

Ambos hechos comparten un patrón que inquieta tanto a pasajeros como a conductores: los ataques se producen en movimiento, sin previo aviso, y no hay certezas sobre los responsables. Tampoco se informó, hasta el momento, sobre detenidos o imputados en relación con estos episodios.

La reiteración de este tipo de ataques generó preocupación entre quienes utilizan a diario el servicio de micros para trasladarse entre La Plata, puntos del sur bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.

Desde los distintos organismos aún no se anunciaron acciones concretas para contener esta problemática, que no solo afecta a los pasajeros, sino también al resto de los vehículos que transitan por esta vía clave de la región metropolitana. La incertidumbre se mantiene mientras los usuarios esperan que se esclarezcan los hechos y se tomen medidas para evitar que este tipo de situaciones se repitan.